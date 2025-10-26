Cepeda, Corcho y Petro ya votaron: así está la consulta de la izquierda

El senador Iván Cepeda, la exministra Carolina Corcho y el presidente Gustavo Petro votaron este 26 de octubre en la consulta de la izquierda. Foto: Presidencia

Los precandidatos presidenciales de la izquierda, el senador del Polo Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho, al igual que el presidente Gustavo Petro, ya ejercieron este domingo su derecho al voto en medio de la consulta que los sectores que buscan el continuismo de la actual administración citaron para este 26 de octubre.

El jefe de Estado, quien precisamente este domingo sale del país hacia Qatar —con lo que suma más de 70 viajes al exterior en los tres años de mandato que lleva—, votó en un colegio ubicado en el sur de Bogotá.

Y, de hecho, antes de sufragar acudió a su cuenta en X para lanzar varios mensajes durante el día, entre ellos una nueva defensa de Verónica Alcocer, la primera Dama, quien al igual que el mandatario terminaron incluidos en la llamada lista Clinton por sus supuesta cercanía con sectores narcotraficantes.

“Adelante, con toda”, dijo Petro tras depositar su voto, cuyo sentido en todo caso no hizo público. Y, siguiendo la línea de criticar a la institucionalidad, agregó que “desastre de la Registraduría, de su programa de sistemas que se cae o lo sabotean, deja sin votar a la ciudadanía, incumplieron eran 13.000 puestos y hay 9.000; pero la gente sale en avalancha a votar por la democracia y la paz de Colombia”.

Cepeda, por su parte, también ejerció su derecho al voto en otra institución educativa del sur de la capital, donde aseguró que su intención es llegar hasta el tarjetón presidencial de 2026. “Estoy para liderar el segundo periodo de las transformaciones sociales”, preciso el senador.

Y Corcho, a su turno, asistió a una misa en la Catedral Primada y luego se dirigió a un puesto de votación en el centro de Bogotá, desde donde ratificó que su intención es ganar esta consulta. “La fe también es una forma de lucha; oro por un país donde la esperanza sea el motor del cambio”, enfatizó.

Esta consulta, que también tiene más de 500 aspirantes disputándose un puesto en las listas de Senado y Cámara, tuvo un costo de COP 190.000 millones y estuvo precedida de polémica. Si bien comenzó con tres colectividades —Polo, Unión Patriótica y Partido Comunista—, lo que generó debate sobre si era interpartidista o no, terminó solo haciéndose a nombre del Polo tras la bajada de las otras dos fuerzas.

Algo similar pasó con los candidatos, pues junto a Cepeda y Corcho estaba el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien en medio de una imputación penal por posible corrupción terminó acordando con Petro su retiro del proceso. En todo caso, la Registraduría, que lidera Hernán Penagos, aseguró que los votos que este último saque deberán ser contabilizados.

“Son los partidos los que le dicen a la Registraduría si aceptan o no retiro de candidatos o candidatas. Conclusión: la Registraduría procesará los resultados, contará todos los votos en todos los estamentos y respecto de todos los candidatos y candidatas; publicará esos resultados y será el partido el que invalide o no los votos respecto de alguno en concreto”, precisó Penagos.

De acuerdo con información oficial, en el país hay un total de 19.833 mesas de votación instaladas en 13.405 puestos que, ademas, son custodiados por más de 120.000 uniformados desplegados exclusivamente para garantizar la seguridad de esta jornada electoral.

Desastre de la registraduría, de su programa de sistemas que se cae o lo sabotean, deja sin votar a la ciudadanía, incumplieron eran 13.000 puestos y hay 9.000.



Pero la gente sale en avalancha a votar por la democracia y la Paz de Colombia — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 26, 2025

Además, la organización electoral informó que para la jornada están habilitados para votar 39’984.168 ciudadanos contabilizados en el censo electoral, de los cuales 19’441.829 son mujeres y 20’542.339 son hombres. Además, hay 142.029 personas ejerciendo como jurados, de los que 118.800 son titulares y 23.229 remanentes.

En todo caso, la jornada que avanza este domingo con tranquilidad, tuvo dos episodios aislados. Por un lado, en un corregimiento de Arjona (Bolívar) se quemó el material electoral; la acción ilícita la realizaron encapuchados que pedían la pavimentación de una vía, pero solo afectó una mesa.

ESTOY PARA LIDERAR EL SEGUNDO PERIODO DE LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES pic.twitter.com/gWp8ycsLSh — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) October 26, 2025

Y en Nariño, específicamente en Tumaco, también se presentó un incidente cuando comunidades indígenas se tomaron uno de los puestos para protestar, según dijeron, por el cambio de lugar de puestos. Todo fue debidamente controlado.

A lo largo del país, de acuerdo con sectores de izquierda amplificaos por los influenciadores que por militancia o contratos oficiales apoyan al Gobierno, se han presentado denuncias de supuestas inconsistencias, como falta de acceso a los puestos o escasa seguridad. Sin embargo, todos los estamentos oficiales han reportado normalidad hasta el momento.

Hoy, en este día tan importante para Colombia, inicio la jornada en la Catedral Primada, poniéndolo todo en manos de Dios. Oro por nuestro país, por la esperanza y por un futuro más digno para todos. 🇨🇴



La fe también es una forma de lucha. Hoy oro por un país donde la esperanza… pic.twitter.com/fYubc2cRnF — Carolina Corcho (@carolinacorcho) October 26, 2025

