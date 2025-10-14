Laura Sarabia se posesionó como embajadora y volvió oficialmente al gobierno Petro

Laura Sarabia se posesionó como embajadora de Colombia en Reino Unido. Foto: Archivo Particular

A su quinto puesto en el gobierno de Gustavo Petro llegó oficialmente Laura Sarabia este martes. La canciller Rosa Villavicencio posesionó a su antecesora como embajadora de Colombia en Reino Unido.

La excanciller aterriza en el cargo en reemplazo de Roy Barreras, dirigente de Fuerza de la Paz que renunció al cargo para entrar en el tablero electoral de 2026. La decisión la tomó en abril de este año y se dio a conocer a través de una carta que envió al mandatario y a la entonces ministra de Relaciones Exteriores Sarabia, en la que agradeció por el respaldo recibido en su tiempo en el cargo.

Laura Sarabia @laurisarabia tomó posesión como Embajadora de Colombia ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

El nombramiento de Sarabia se conoció a inicios de agosto, cuando su hoja de vida fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia. Para finales de septiembre, el jefe de Estado firmó el decreto con el que se ratificó su designación y solo hasta este martes se oficializó su posesión.

La tarea que asumirá con su llegada a Reino Unido será la de maniobrar una relación diplomática que recibió un golpe contundente hace pocos meses. El centro de la cuestión fue la decisión de reimponer la visa para los colombianos que quieran visitar ese territorio por la migración irregular a esa región.

Sarabia, quien es politóloga de profesión, ha pasado previamente por varios cargos, entre ellos unos muy cercanos a la oficina más importante de la Casa de Nariño. Ha fungido como jefa del despacho presidencial, directora del Departamento de Prosperidad Social, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y jefa de la cartera de Exteriores; y en ese tiempo también ha sido el centro de polémicas por las chuzadas a quien fue niñera de sus hijos, Marelbys Meza, y el nuevo esquema de pasaportes.

Su nombramiento se suma a las movidas políticas que han tocado a la Cancillería. Desde sindicatos y asociaciones del Ministerio de Exteriores han demandado designaciones como la de Sarabia, al ser personas que no hacen parte de la carrera diplomática y no tienen, en gran parte, la experiencia para manejar asuntos de relaciones exteriores ni han acreditado conocimiento en los idiomas requeridos para las misiones diplomáticas.

