Petro tiene cita con bancada del Pacto en plena campaña por la primera vuelta presidencial

El Pacto Histórico ha estado otras veces en la Casa de Nariño reunido con el presidente Gustavo Petro. Esta imagen es de una cita que se realizó el segundo semestre de 2025. Foto: Andrea Puentes/Juan Diego Cano - Presidencia de la República

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Para la noche de este viernes, en la Casa de Nariño, se tiene previsto que el presidente Gustavo Petro se reúna con toda la bancada del Pacto Histórico para definir una ruta clara sobre cómo enfrentar el proceso de elección presidencial que se avecina y la forma en que se pueden ir organizando para actuar en el nuevo Congreso.

La reunión se convocó para las 7:00 pm y se da cinco días después de que en urnas, el pasado 8 de marzo, esta fuerza de izquierda lograra 4,4 millones de votos en el Senado y obtuviera al menos 25 curules en esa corporación.

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En la cita también hará presencia el ministro del Interior, Armando Benedetti, con quien se han tenido algunas diferencias desde la bancada electa, pero con quien todos al final mantienen líneas de diálogo por su manejo operacional de las actividades políticas y procelitistas.

El Pacto, que busca la reelección inmediata del programa del presidente Petro, ya definió a Iván Cepeda como el candidato con el que apostará por ese propósito en las elecciones del 31 de mayo próximo, cuando se votará la primera vuelta presidencial.

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De hecho, el pasado 11 de marzo, Cepeda se inscribió formalmente ante la Registraduría junto a su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué. Hasta esta hora de la mañana del viernes, aún no esta confirmado si asistirán o no a la cita palaciega, la cual en todo caso se da 24 horas después del que también senador se reuniera en Brasil con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La movida presidencial, con un Petro que viene haciendo una campaña frontal por la reelección de su proyecto, incluso impulsando una asamblea constituyente, se da luego de que el grueso de las candidaturas presidenciales definieran a sus fórmulas. La que más impactó en este sector de izquierda es la que se confirmó entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

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Este vienes, 13 de marzo, se cierra el plazo para las inscripciones de candidatos y salvo algunos cambios que se den de última hora el tarjetón de primera vuelta podría incluir al menos 16 aspiraciones.

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