“Por qué votar por”: Ana Paola Agudelo, candidata al Senado

Ana Paola Agudelo es candidata al Senado. Va por la coalición Ahora Colombia.

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación para ser congresista es seguir demostrando que sí se puede hacer política con honestidad, valores y resultados. Quiero que cada peso de los colombianos se maneje con transparencia, austeridad y gasto eficiente, porque ese dinero es sagrado y debe llegar a la gente, sin perderse en la corrupción. Me motiva defender a la niñez, apoyar a las mujeres, a los jóvenes y a los micronegocios que son los que sostienen la economía del país. También quiero continuar con nuestro trabajo por los migrantes, la salud mental y el emprendimiento. Le dimos a Colombia estas leyes, pero debemos hacer control a su implementación. Estoy en la política para dar ejemplo y trabajar con coherencia. Para que los colombianos vuelvan a confiar en el Congreso como herramienta real de transformación. Quiero servir, no figurar. Eso es lo que me mueve: servirle a los ciudadanos con principios, con carácter y con resultados. Avancemos por Colombia.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No. Mi ejercicio público ha sido limpio, transparente y ajustado a la ley. No tengo investigaciones disciplinarias, administrativas ni penales. Creo firmemente que la política se ejerce con honestidad, coherencia y dando ejemplo, y esa ha sido siempre la línea del Partido MIRA.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Consolidar la austeridad, la transparencia y el gasto eficiente como una verdadera política de Estado. Impulsaré el Sistema Nacional de Transparencia para que cualquier ciudadano pueda consultar en tiempo real cómo se usan los recursos públicos, qué se contrata, quién ejecuta y cuáles son los resultados. Cada peso del Estado debe ir a donde realmente transforma la vida de la gente.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema es la corrupción y el mal manejo de los recursos públicos. Colombia no es un país pobre, es un país mal administrado. La solución está en control real, auditoría permanente, vigilancia ciudadana, austeridad y una cultura de responsabilidad en el manejo del presupuesto.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No. Colombia no necesita una constituyente. Necesita que se cumpla la Constitución que ya tiene y que se fortalezcan sus instituciones. Generar una constituyente traería incertidumbre jurídica y política cuando lo que el país requiere es estabilidad y confianza. Por eso proponemos concentrarnos en problemas más urgentes.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

Somos respetuosos de los procesos legislativos y los fallos judiciales, de los cuales se derivó la eliminación de la reelección. Para revivirla, debería ser tramitada por los mismos canales constitucionales, garantizando que no se debiliten las instituciones ni se rompa el equilibrio democrático. Por otro lado, las soluciones que demandan los colombianos a sus gobernantes van más allá de reelegir o no a una persona.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Respaldamos la paz como principio fundamental para garantizar el derecho humano a la vida; pero una paz seria, responsable y que no premie el delito. La paz debe tener verdad, justicia, reparación a las víctimas y garantías reales de no repetición. No puede convertirse en un escenario de impunidad ni de debilitamiento del Estado. Cumpliendo con ese marco, siempre hemos apoyado la paz.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

El Partido MIRA ha apoyado procesos de diálogo en años anteriores, como instrumento para alcanzar la paz. Pero el diálogo debe ser serio y con resultados para las poblaciones afectadas por el conflicto y con seguridad para todos los colombianos. Si no hay voluntad real de los actores armados, el Estado debe ejercer su autoridad con su institucionalidad y Fuerza Pública, para proteger la vida y los bienes de los ciudadanos.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No. No somos partidarios de legalizar las drogas para su producción y consumo. La drogadicción es un problema de salud pública que ha destruido miles de vidas. Se debe fortalecer la prevención, la rehabilitación y el acompañamiento a jóvenes y familias, no normalizar el consumo. Somos respetuosos de los fallos judiciales en esta materia.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Como he mencionado, somos respetuosos de las decisiones de las cortes y del Estado de Derecho. Pero desde nuestros principios somos defensores de la vida, no promovemos esta práctica. Creemos en fortalecer los cuidados paliativos, la atención integral y el acompañamiento humano y médico digno. Por ello promovemos el desarrollo del derecho a la objeción de conciencia y al consentimiento informado con un acompañamiento profesional efectivo; para que tanto profesionales como familias cuenten con un contexto completo y objetivo sobre lo que implican este tipo de decisiones.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No, mientras no se vigile y se re ordene el gasto. Antes de pensar en más impuestos, en emergencias económicas, endeudamientos y aumentos del gasto público, el Gobierno debe tomar medidas de fondo para administrar bien los recursos de los colombianos. La prioridad es transparencia, austeridad y gasto eficiente, no seguir cargando al ciudadano. Por eso proponemos un sistema en línea, para que todos podamos vigilar los dineros públicos en función del cumplimiento del Plan de Desarrollo y demás programas y políticas que requieran inversión y gasto. Esta es una medida clave contra la corrupción.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí. La austeridad debe empezar por el propio Estado. Siempre hemos apoyado todas las iniciativas para reducir salarios y beneficios a través de los años, pero la austeridad no puede ser selectiva, debe ser integral para que se traduzca en mayor eficiencia del Estado y menos impuestos y cargas al bolsillo de la ciudadanía.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Las iglesias ya pagan múltiples impuestos y están sujetas a una fuerte vigilancia estatal. Además cumplen una labor social, humanitaria y comunitaria fundamental. Cualquier discusión debe hacerse con rigor técnico, respetando la libertad religiosa y diferenciando la labor social de actividades comerciales. Dentro de ese contexto, no nos oponemos siempre y cuando exista igualdad ante la ley para todas las iglesias.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, para fortalecerlo. Más transparencia, más control, más meritocracia y menos burocracia. No para debilitarlo ni para concentrar el poder. En este aspecto el Partido MIRA es un referente, por su experiencia y aportes en materia de reforma electoral.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Promover políticas reales de empleo para mujeres, apoyo al emprendimiento femenino, protección efectiva contra la violencia, y oportunidades reales para desarrollar actividades productivas en lo económico. El desarrollo económico de las mujeres es clave para reducir la pobreza y la desigualdad.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Con transparencia total en contratación pública. Con auditoría digital en tiempo real de los recursos. Y con vigilancia ciudadana activa mediante plataformas abiertas. Los recursos públicos son sagrados y debe garantizarse que efectivamente lleguen a donde deben, especialmente a la niñez, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores y las poblaciones vulnerables.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Con coherencia, resultados y ejemplo. Menos discursos, menos escándalos y más trabajo técnico, transparente y cercano a la gente. Buen ejemplo y coherencia. Principios y valores. Enarbolando las banderas de la honestidad. Esa es la propuesta fundamental que el Partido MIRA ha presentado a los colombianos.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Las relaciones exteriores deben manejarse como política de Estado. Con Estados Unidos se debe mantener una relación estratégica, de cooperación económica, seguridad y desarrollo. Con Venezuela, se debe propender por una relación institucional y diplomática responsable que proteja a los colombianos, especialmente en frontera, sin ideologizar la política exterior. Y en ambos casos, pensando en el bienestar de los extranjeros regularizados en Colombia y de nuestros connacionales en el exterior.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Con recursos legales, transparentes y reportados ante el Consejo Nacional Electoral. Con aportes de ciudadanos, militantes y recursos propios, sin compromisos indebidos ni favores políticos. El Partido MIRA es pionero y siempre ha sido reconocido por sus Cuentas Claras en cuanto a su financiación y recursos.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

El Partido MIRA toma estas decisiones de manera colectiva y programática. Nuestro respaldo siempre estará condicionado a la coherencia, el respeto institucional y el bienestar del país. Aún no hemos definido una postura para esta elección presidencial.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Continuaría todo lo que fortalezca la protección social bien ejecutada y que llegue realmente a los más vulnerables. Debe acabarse la improvisación, el desorden administrativo y el derroche de recursos públicos. La política social sin transparencia termina afectando a todos los colombianos, sin excepción y especialmente a quienes dice querer proteger.

