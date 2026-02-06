“Por qué votar por”: Bleidy del Carmen Pérez Ballestas, candidata a la Cámara

Bleidy Pérez es candidata a la Cámara. Va por el Partido Liberal. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi motivación nace de una palabra que ha guiado mi vida: vocación de servicio. Como médico, aprendí que no se trata solo de curar una enfermedad, sino de cuidar a un ser humano. Bogotá es la ciudad que me adoptó, aquí construí mi familia, me terminé de formar académicamente y cumplí mis sueños. Cuento con amplia experiencia en el sector público, y privado en desarrollo social, control fiscal y transparencia institucional. Hoy, después de caminar sus localidades y escuchar de cerca las necesidades y esperanzas de las personas, siento que es momento de devolverle a esta ciudad todo lo que me ha dado. Quiero ser la voz de una Bogotá que clama por oportunidades, equidad y bienestar. Mi compromiso se traduce en acciones humanas y concretas por lo cual trabajare por la salud, las personas mayores, las mujeres, la seguridad, la movilidad y la parte social.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Como médica, mi prioridad no es solo legislar, es salvar vidas desde el Congreso. Mi bandera será la salud, pero no vista como un negocio, sino como un derecho fundamental. Por eso, mi principal proyecto será trabajar por una atención en salud más oportuna y humana que se divide en tres acciones urgentes: 1. Promover medidas que reduzcan los tiempos de espera en citas especializadas y se garantice el acceso en la entrega de medicamentos de forma oportuna, completa y continua. 2. Fortalecer la salud mental desde el primer nivel, con un enfoque comunitario y preventivo. 3. Acabar con la tramitología: en citas, exámenes y procedimientos para pacientes con cáncer, VIH o enfermedades huérfanas.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Si bien Colombia enfrenta retos enormes en seguridad y economía, lo que más me preocupa hoy y lo digo no solo como candidata, sino como médica y ciudadana, es la crítica situación de nuestro sistema de salud. Estamos ante una emergencia que no da espera; mientras la política discute, los usuarios están quedando atrapados en una crisis de atención, escasez de medicamentos e incertidumbre. Para mí, el principal problema es que el derecho a la vida se convirtió en un trámite administrativo. Hoy la salud en Colombia está sufriendo de una falla multisistémica y la solución no es simplemente cambiar quién administra el dinero, sino garantizar que el recurso llegue efectivamente al usuario.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No la apoyaría, nuestra Constitución de 1991 es un logro histórico que ya definió a Colombia como un Estado Social de Derecho; el problema no es la norma, sino la falta de voluntad para cumplirla. Abrir una Constituyente hoy es un riesgo innecesario de desestabilización institucional y polarización, que pondría en peligro la separación de poderes y los derechos fundamentales ya conquistados. Mi labor en el Congreso será garantizar su aplicación efectiva.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No le doy respaldo, creo en la paz como un fin supremo del Estado, pero rechazo la metodología de la ‘Paz Total’ por su falta de rigor institucional. No es aceptable que el Estado ceda el control territorial y el monopolio de la fuerza sin muestras reales de voluntad por parte de los victimarios. Creo que la paz requiere orden, rigor institucional y muestras reales de voluntad, algo que hoy no percibo en el manejo actual.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Estoy de acuerdo, siempre y cuando el objetivo final sea el desmantelamiento real de las estructuras criminales y la protección de la población civil. Estos diálogos deben centrarse en la verdad, la reparación integral a las víctimas y la garantía de no repetición.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Sí, apoyo la legalización siempre y cuando su producción sea con fines medicinales y veterinarios. El consumo dependerá de la reglamentación legal vigente.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí, estoy de acuerdo. Como médica, defiendo que la dignidad humana implica respetar la autonomía del paciente y su derecho a decidir sobre el final de su vida, asegurando un tránsito final humano, digno y libre.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No estoy de acuerdo con otra reforma tributaria de primer momento se debe buscar restructurar la carga fiscal sobre toda la población buscando desafíos fiscales y otras oportunidades que generen ingresos.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí, podría revisarse el salario de los congresistas para que sea proporcional a la responsabilidad que asumen en su producción legislativa la cual debe estar en sintonía con la realidad económica del país.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí, estoy de acuerdo. Mi propuesta es que las iglesias tributen sobre aquellas actividades comerciales y bienes que no estén destinados directamente al culto o a la labor social.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, haría modificaciones para imponer un control político riguroso sobre el presupuesto nacional, eliminando de raíz los focos de corrupción en la contratación estatal. Mi objetivo será que la rendición de cuentas sea obligatoria y transparente. Necesitamos un sistema político moderno que recupere la confianza ciudadana mediante la integridad y la excelencia en el servicio público, garantizando que cada recurso se convierta en bienestar real para los colombianos.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Impulsaré el Sello de Transparencia Salarial, un proyecto de ley para cerrar la brecha económica de género en empresas de más de 50 empleados. Mediante auditorías técnicas anuales, obligaremos a las organizaciones a transparentar sus escalas salariales, eliminando sesgos en la contratación. Las empresas que demuestren paridad real recibirán incentivos en licitaciones públicas, mientras que el incumplimiento acarreará sanciones. Mi meta es que, en Colombia, a igual trabajo y responsabilidad, corresponda siempre un igual salario y dignidad.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Mi primera acción es la ejemplaridad: Durante todo el ejercicio de mi carrera profesional en el sector público y privado he tenido una hoja de vida impecable nunca he sido parte de ella. Mi propuesta es ejercer un control político técnico y riguroso a la ejecución del presupuesto nacional, realizando un seguimiento detallado para garantizar que cada peso llegue a su destino. Utilizaré mi experiencia para vigilar la inversión, denunciar con contundencia cualquier irregularidad haciendo control político permanente y fortaleciendo los entes de control con el fin de asegurar que los recursos se manejen con la transparencia y pulcritud que el país merece.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

La integridad será mi única bandera. Para recuperar la confianza, mi prioridad es trabajar con transparencia. Trabajaré para que la rendición de cuentas sea técnica y pública, donde cada congresista deba demostrar resultados reales y no solo asistencias.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

El manejo de las relaciones diplomáticas debe basarse estrictamente en el cumplimiento de la Constitución de 1991, la cual ordena el respeto a la soberanía y al Derecho Internacional. Mi postura será priorizar siempre la protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, especialmente en nuestras fronteras. Apoyaré una relación estratégica con Estados Unidos y cualquier solución para Venezuela que sea pacífica, legal y democrática, evitando que nuestro país se involucre en conflictos que pongan en riesgo la vida de la población civil. Mi prioridad será siempre la ley y la vida.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

La financiación de esta campaña es con recursos propios y utilizare créditos bancarios.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

El proceso de consulta que se surte el 8 de marzo será decisivo para respaldar el mejor candidato presidencial.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Debe continuar y fortalecerse la política del bono pensional para las personas mayores en situación de pobreza. Garantizar un ingreso digno a quienes entregaron su vida al trabajo y hoy no tienen una pensión. La reforma a la salud, tal como se planteó originalmente, no debe continuar. Como médica, sostengo que cualquier transformación estructural debe ser concertada por todos los actores del sistema, desde las sociedades científicas hasta las asociaciones de pacientes. No podemos permitir un modelo que desfinancie la atención o centralice el riesgo sin criterios técnicos claros. Impulsaré proyectos de ley en el sector salud basados en el consenso y la sostenibilidad, que corrija las fallas actuales sin destruir los avances, donde el paciente sea siempre la prioridad.

