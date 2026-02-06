“Por qué votar por”: Carlos Hernán Rodríguez Naranjo, candidato a Senado

Carlos Hernán Rodríguez es candidato al Senado. Va por la coalición entre Cambio Radical y ALMA. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Servir, impactar favorablemente la comunidad, legislar en favor del pueblo colombiano, pero no desde la distancia, incluyendo las regiones y el concepto de las comunidades en temas fundamentales como son la educación, la cultura y el deporte.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

He hecho siempre política que sirve y quiero recuperar la confianza de la gente. Por eso no he tenido nunca una investigación disciplinaria, fiscal, penal.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

No busco una curul para calentar silla. Llegaré con dos leyes bajo el brazo: Una reforma a la educación que dinamice la formación corta, certifique competencias y tenga una cláusula de contratación real para que estudiar sirva para trabajar ya. Impulsaré una política pública nacional que compre local, nutra a los niños y cierre la puerta al hambre barrio por barrio.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Seguridad. Sin seguridad no hay empleo, escuela ni vida. Mi propuesta es cortar la cadena: más pie de fuerza e inteligencia donde se necesite, y al mismo tiempo abrir espacio a la educación, el deporte y la cultura en los territorios donde hoy reclutan los violentos.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No, no apoyo una constituyente. El problema de este país no es que le falten hojas a la Constitución, es que le sobran personas que se la pasan por encima. La Constitución sirve; lo que falta es aplicarla con carácter. Mi agenda es de legislar y hacer y control político para que lo que ya está escrito funcione. Yo prefiero hacer respetar las reglas que ya tenemos y no abrir la puerta a que las vuelvan a escribir a punta de cálculos electorales y politiqueros.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No. Propongo ampliar el periodo presidencial y prohibir la reelección consecutiva, cuatro años no alcanzan para transformar un país.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Paz sí, pero así, no. Propongo suspender la lógica de conversaciones sin dientes y complacientes con los criminales. Debemos condicionar cualquier diálogo con un cese al fuego verificable, control territorial, metas medibles y sanción al reincidente. La paz es que la gente camine sin miedo, el comercio no trabaje para pagar una extorsión y el Estado tenga presencia real y efectiva en todo el territorio.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí, con condiciones. Cese al fuego estricto, verdad y reparación a las víctimas, entrega de economías ilícitas y expulsión inmediata del que vuelva a delinquir. El que quiera reinsertarse, bienvenido, pero con reglas; el que no, el castigo que se merece.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Legalizar así como estamos suena muy bonito en foro internacional, pero en la realidad de los barrios es otra historia. Mientras el negocio sea ilegal, mandan los grupos ilegales. Estaría de acuerdo con una regulación articulada a una política de salud pública fuerte y un control estricto que le quite el negocio a las bandas.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

De acuerdo. Dignidad es poder decidir, acompañados por la medicina y la familia. Defenderé un marco claro, humano y accesible, sin laberintos para quien sufre.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí, se necesita una reforma tributaria sin desangrar a la clase media y trabajadora del país. Una reforma decente debe ir en contra de la evasión, los agujeros que usan los que más tienen y las exenciones como favores políticos. Si un gobierno no se atreve a tocar eso y solo mira al que ya paga, no está haciendo reforma.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

De acuerdo.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí, cuando haya actividad económica. Si hay ingresos comerciales, pagar impuestos como todos, con reglas claras y respetuosas.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, y a fondo. Empezaría por ordenar el sistema electoral (listas, umbrales, financiación real), limpiar la plata de campaña y reformar la justicia para que investigue y falle sin padrinos ni eternidades.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Considero que se debe aplicar a rajatabla la normativa vigente. Compras públicas a empresas lideradas por mujeres, sistemas locales de cuidado para liberar horas de empleo y un cierre de brecha salarial sector por sector.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Vigilar cada peso en los entes territoriales con datos abiertos y auditoría ciudadana. Se debe también despolitizar la Procuraduría, Contraloría y darle dientes a la Fiscalía para hacer su trabajo.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Reparar con hechos esa imagen: Hacer leyes útiles, ejercer control político sin cálculo y rendir cuentas en territorio. La confianza no se pide: se gana.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Mantener y aprovechar la relación con EE. UU. y ordenar la frontera con Venezuela si trae empleo, inversión y seguridad. La política exterior del país debe pensarse desde el desarrollo económico y social del país, no desde los egos de políticos de turno.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

La campaña la estoy financiando con recursos propios, familiares y aportes del partido. Cuesta 500 millones de pesos.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Acataré la línea de Germán Vargas Lleras y buscaremos el mejor candidato para el país y para el Valle.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

De cualquier gobierno se rescata algo y se desechan varias cosas, pero lo que no se puede heredar es la improvisación ni el caos como método.Continuaría con la gratuidad en la educación superior: bien focalizada y exigente. Terminaría inmediatamente con la “Paz Total” que demostró ser una política pública fracasada.

