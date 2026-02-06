“Por qué votar por”: Delcy Isaza, candidata a la Cámara

Delcy Isaza es candidata a la Cámara. Va por el Partido Conservador. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

He representado las mujeres rurales del Tolima, la labor del campesino y los esfuerzos diarios que cada tolimense emprende para cumplir sus sueños, mi motor es trabajar por mi gente y llevar al Congreso la voz y las opiniones de muchos que no se escuchan pero que tienen reclamos para mejorar las condiciones de vida de todos los colombianos.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Ninguna.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Trabajar por el campo, la seguridad alimentaria y defender los derechos de las mujeres.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Las vías, porque al no tener buenas vías se dificulta el desarrollo, tener mejores colegios, acceso a salud, que haya seguridad alimentaria.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No, porque nuestra Constitución es de las más completas del mundo y sería un despropósito abrir la discusión a reformar la Constitución cuando lo que se necesita es aplicarla.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No, porque nuestro sistema político funciona de eficiencia como se viene manejando.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Sí, ya voté por la paz total.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí, pero en acompañamiento de entes internacionales que garanticen el cumplimiento de cualquier acuerdo.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No, no apoyo lo que está matando a la juventud.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

No, soy madre de un médico y siempre discuto esto con mi hijo, solo Dios da y quita la vida.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Siempre se necesita actualizar, sin embargo para eso están las discusiones en el Congreso para actualizar las necesidades.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

No.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, votamos positivo a la reforma política.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Mi trabajo legislativo ha sido mayormente en las mujeres, hemos sido ponentes y autoras de proyectos de ley que no solo garantiza la participación de las mujeres, sino que elimine cualquier tipo de violencia que puedan sufrir en estos espacios.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La rendición de cuentas es un mecanismo eficiente para evitar la corrupción.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Fui ponente de la ley cuentas claras para que los ciudadanos puedan hacer veeduría desde el Congreso de todo lo que hacemos y el impacto social y fiscal que tiene el Congreso.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Debemos ser respetuosos de los acuerdos internacionales y Colombia debe mantener una postura a favor de acuerdos ya previamente pactados.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Recursos propios y del partido.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Esperamos lineamiento del directorio nacional.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Debe seguir jurisdicción agraria y rural, fuimos autores y ponentes de esta ley; sin embargo debe acabarse la reforma a la salud porque esta desfinanciada.

