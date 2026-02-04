“Por qué votar por”: Diana Vanessa Vásquez Lozano, candidata a la Cámara

Diana Vásquez es candidata a la Cámara por el Valle del Cauca. Es de la coalición Frente Amplio Unitario. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Bien común y servicio público: El deseo fundamental de contribuir al bienestar de la sociedad y mejorarla. Pasión por causas específicas: Luchar por la reforma educativa, la igualdad de oportunidades, la justicia social, etc., es una fuerza impulsora crucial. Influencia y cambio: Querer ser parte de las decisiones que moldean el orden de una nación o comunidad. Liderazgo: Sentir la vocación de guiar, inspirar y motivar a otros hacia un objetivo común.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Sí, un proceso disciplinario que salió a mi favor por una queja de una clienta por no gustarle la forma en la que interpreté un proceso y llevé el curso del mismo bajo mis conocimientos. La investigación tuvo sentencia a mi favor. Un proceso penal, que también interpuso la misma clienta, ya que argumenta haber fraude procesal por parte de la Notaría Segunda de Tuluá, Valle, y la defensa en una autenticación de una promesa de compraventa.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Casa propia para todos, la legalización de escrituras y el saneamiento de los predios de mayor extensión que carecen de urbanismo y que se encuentran en posesión de particulares.

El primer Banco Colombiano de Emprendedores manejado por las Cámaras de Comercio. Un “banco de los emprendedores” se refiere a entidades financieras y programas gubernamentales que ofrecen financiamiento, capacitación y apoyo a nuevos negocios y microempresarios. Ejemplos: como el Grupo BID con BID Lab, Bancolombia (Alto Impacto), Banco Agrario (Pyme Emprende) y programas como Fondo Emprender del SENA en Colombia, enfocados en facilitar el acceso a capital y herramientas para crecer.

La educación debe cambiar teniendo un pénsum diferente donde se tenga como materia el emprendimiento en todos los colegios del país. Que busca crear un marco normativo e institucional para promover el espíritu emprendedor desde la educación, integrar redes de apoyo (nacional y regionales) y facilitar la creación de nuevas empresas, integrando formación, políticas y acción para generar riqueza y empleo.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Debemos analizar que para el 2025 e iniciar el 2026 la crisis de seguridad y orden público, señalada por más de un tercio de la población como la principal preocupación, superando a la corrupción, la economía y el desempleo. Esto incluye el control de grupos armados, extorsiones y el impacto del narcotráfico. Otros problemas estructurales y urgentes identificados incluyen: corrupción, considerada un “agujero negro” que afecta la confianza institucional y absorbe recursos públicos; pobreza y desigualdad: Colombia se mantiene como uno de los países más desiguales de Latinoamérica; economías ilícitas: el narcotráfico y la minería ilegal impulsan la violencia; conflicto armado: persistencia de grupos ilegales y retos en la implementación de la paz; la educación: en los colegios se sigue enseñando el pensum educativo antiguo y considero que la educación debe cambiar su rumbo, una educación más apropiada para el siglo que estamos viviendo; basados en que el emprendimiento que debe ser una materia desde primero de primaria hasta el grado once de bachillerato.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Analizaría el contexto de la asamblea constituyente para tomar una decisión tan importante para mi país, ya que el proceso nacional que estemos viviendo es el que me ayudaría a tomar una decisión. Una asamblea constituyente es un órgano colegiado, integrado por representantes elegidos popularmente, cuya función principal es redactar una nueva Constitución o reformar radicalmente la existente, ejerciendo el poder constituyente para establecer un nuevo ordenamiento jurídico-político.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Sí.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

La efectividad de estos diálogos depende de la existencia de reglas claras, un marco legal definido y la capacidad de las autoridades para mantener el orden y garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Sí, en una sociedad como Colombia en donde las drogas no son legales, el número de víctimas inocentes aumenta el índice del consumo, considero que en una sociedad en donde las drogas son legales, el número de víctimas inocentes producto del consumo de dichas sustancias y la venta de estupefacientes se vería reducido substancialmente. La legalización conducirá a que la sociedad aprenda a convivir con las drogas, tal y como lo ha hecho con otras sustancias como el alcohol y el tabaco.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

La eutanasia es un tema complejo con profundas implicaciones éticas, morales, legales y personales, donde coexisten diferentes posturas a favor y en contra. En Colombia, es legal desde 1997 para enfermedades terminales y se ha ampliado en 2021 a enfermedades graves e incurables con sufrimiento intenso, defendiendo la dignidad humana y autonomía.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí, la reforma tributaria tiene diversos análisis e informes, si examinamos el cierre de 2025 indican que Colombia requerirá una nueva reforma tributaria o de financiamiento para el próximo gobierno, debido a la necesidad de estabilizar las finanzas públicas, cubrir el déficit presupuestal y financiar el gasto público de 2026. Se busca ampliar la base de recaudo tras el hundimiento de propuestas previas.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí, por un salario con tarifas adecuadas y sin tantas prebendas.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No, rotundamente.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Colombia tiene un sistema político muy bueno, solo que los que debemos mejorar somos los que le damos aplicación al sistema.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Mis propuestas realmente concretas para garantizar la paridad de género y los derechos de la mujer se centran en establecer una participación del 50 % en cargos públicos y listas electorales, implementar en Colombia la Ley de Paridad, aumentar la brecha salarial y de género, fomentar la autonomía económica mediante el emprendimiento, y proteger la integridad física con refugios y atención de emergencia.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Para combatir en Colombia la corrupción de manera efectiva, se propone una estrategia como intervenir en la educación y el ambiente y las creencias con las cuales nos han criado. Esto se basa en un plan integral basada en tres pilares: digitalización absoluta de la contratación pública para eliminar intermediarios, protección garantizada a denunciantes (testigos clave), y reforma política para limitar la financiación de campañas, asegurando la meritocracia en cargos públicos.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Hacer las cosas bien, dando ejemplo de gobernabilidad y llevando a nuestros electores satisfacciones en los proyectos que se presenten, de esta forma logrando cambiar el pensamiento de nuestros nacionales colombianos y que empiecen a cambiar la visión desfavorable por una imagen positiva de alto impacto en la sociedad.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Colombia debe manejar sus relaciones con Estados Unidos y Venezuela priorizando la soberanía, la seguridad regional y la diplomacia mesurada, buscando un equilibrio entre ser un aliado estratégico de Washington con diálogos con el presidente Donald Trump y mantener lazos comerciales y diplomáticos estables con Caracas para evitar confrontaciones y garantizar la estabilidad fronteriza.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Recursos propios: ($100.000.000) cien millones de pesos M/cte.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Roy Barreras, porque es un líder con la capacidad de unir a los colombianos y es lo que se necesita, no más peleas populares políticas. También hace parte de la Bancada de Parlamentarios del Valle del Cauca y de la Bancada Alianza Pacífico. Hizo parte de la Comisión Accidental de Seguridad Vial e integró varias Comisiones Interparlamentarias como Vicepresidente del Parlamento Latinoamericano, es miembro de la Comisión Mundial de Desarme.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Paz Total es la política de paz diseñada e implementada actualmente (2022-2026) por el gobierno de Gustavo Petro. Esta ley modifica el orden público y permite al gobierno negociar con grupos armados y criminales mediante diferentes estrategias y herramientas legales.

