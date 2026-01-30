“Por qué votar por”: Enrique Uribe Botero, candidato al Senado

Enrique Uribe es candidato al Senado por la coalición Ahora Colombia, con Dignidad & Compromiso. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Cerrar las brechas entre los colombianos. No podemos sequir ocupando el tercer lugar en el índice Gini de desigualdad, predecidos solamente por Suráfrica y Namibia.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Jamás.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Aumentaremos de manera decidida los presupuestos de los ministerios de Educación, con énfasis en la infraestructura y comenzando por las escuelas rurales, así como de Deporte y de Ciencia, Tecnología e Innovación. Radicaré un proyecto de ley para que los condenados por corrupción no tengan ningún tipo de gabela: no más casa por cárcel, no más rebajas de pena ni beneficios judiciales.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La desigualdad es uno de los mayores problemas del país: la enorme distancia entre los más ricos y los más pobres. Es inaceptable que una tercera parte de nuestros compatriotas no tenga garantizadas sus tres comidas diarias. Combatir esta injusticia social será una prioridad en mi gestión. Lo haré a través de la construcción de ciudades que unan y generen confianza, poniendo la ciencia, el deporte y la creatividad en el centro del desarrollo.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No lo apoyaría.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

Sí.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No en la actual situación.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Sí.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí. Además de los prediales.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

No.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Castigo severo a quienes discriminen por género, por ejemplo en el acceso al trabajo.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Radicaré un proyecto de ley para que los condenados por corrupción no tengan ningún tipo de gabela: no más casa por cárcel, no más rebajas de pena ni beneficios judiciales.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Impulsaré programas dirigidos a reducir la abstención electoral. Hoy, menos de la mitad del censo participa en las elecciones legislativas, y una parte significativa de los votantes lo hace motivada por factores distintos a los programas y propuestas de gobierno. Fortalecer la democracia exige una ciudadanía informada y participativa.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Como en toda relación humana, ya sea personal, de negocios o política —y más aún cuando está en juego la suerte de millones de compatriotas—, Las relaciones internacionales deben estar guiadas por tres principios fundamentales: respeto, fortaleza y prudencia.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Financio mi campaña con recursos propios, que espero recuperar a través del mecanismo de reposición de votos que otorga el Estado, conforme a la ley.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Voy ¡Adelante Con Fajardo! Soy militante del grupo político Dignidad y Compromiso.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Me gusta la reforma laboral y la inversión en infraestructura educativa. Lo que menos me gusta del presidente Petro son sus estrategias fallidas para alcanzar la llamada “paz total”. La ausencia de resultados claros, la persistencia de la violencia en los territorios y los mensajes ambiguos frente a los grupos armados han debilitado la confianza ciudadana y la autoridad del Estado.

