Benedetti ya tiene el sí para ir a la cita Petro-Trump: le aprobaron la visa temporal

El ministro del Interior, Armando Benedetti, hará parte de la comitiva de la visita oficial a Washington para el encuentro con el magnate republicano. El funcionario es de los nombres que están incluidos en la lista de la OFAC.

Redacción Política
30 de enero de 2026 - 08:57 p. m.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, recibió un permiso temporal de ingreso a Estados Unidos.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, recibió un permiso temporal de ingreso a Estados Unidos.
Foto: Joel_Gonzalez
El ministro del Interior, Armando Benedetti, hará parte de la comitiva que visitará Washington con motivo del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. El Espectador pudo establecer que el jefe de la cartera encargada de la política recibió una visa temporal para la visita oficial.

Con ello, se confirman al menos dos nombres para esa cita, que tendrá lugar el 3 de febrero. Como Benedetti, la canciller Rosa Villavicencio ya había recibido previamente el permiso temporal, después de que renunciara a su visa en el marco del anuncio del retiro del permiso para ingreso a EE. UU. que hizo la Casa Blanca contra el mandatario colombiano.

Sugerimos: Estas han sido las confrontaciones entre Laura Sarabia y Gustavo Petro en tres años

Incluso antes de hacer parte del gabinete del mandatario, Benedetti no contaba con la visa. Sumado a eso, es el único funcionario del Gobierno que fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), junto con el jefe de Estado, la primera dama Verónica Alcocer y su primogénito, Nicolás Petro.

¿Cómo va la planeación del encuentro?

Por el momento, desde la Casa de Nariño no se ha establecido quiénes serán las personas que acompañarán al presidente. Sin embargo, al menos la canciller y el ministro del Interior ya tienen un permiso de diplomáticos. Por ejemplo, en el caso de Benedetti, esta dura hasta agosto, cuando finaliza el mandato del “Gobierno del cambio”.

Le puede interesar: Cristo aterriza en el Frente por la Vida y las otras decisiones que tocan a la izquierda

Sumado a ellos, se ha hablado de que el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez; la ministra de Comercio, Diana Morales; y el ministro de Minas, Edwin Palma, también harían parte de la comitiva. Aunque los dos primeros cuentan con la visa, el tercero hizo parte del círculo al que se le revocó el permiso junto al mandatario.

Se espera que el tema central de la cita con Trump gire en torno al narcotráfico. Por ello, se están alistando informes sobre la incautación de cocaína en el país y las cifras de cultivos de uso ilícito.

Por Redacción Política

