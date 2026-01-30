Cristo aterriza en el Frente por la Vida y las otras decisiones que tocan a la izquierda

El exministro y candidato presidencial Juan Fernando Cristo anunció su aterrizaje en la consulta de la izquierda y centroizquierda. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una nueva cara hará parte de la consulta del Frente por la Vida, de donde saldrá el candidato que represente al progresismo del presidente Gustavo Petro. Allí están el senador Iván Cepeda, el exembajador Roy Barreras y el exgobernador Camilo Romero; y este viernes el exministro Juan Fernando Cristo confirmó su llegada al tarjetón.

En la Asamblea General de su partido, En Marcha, el político aseguró que la decisión se tomó tras discusiones internas en el partido y con el apoyo de la militancia. Además, señaló que se busca apoyar las transformaciones del “Gobierno del cambio” y “nada de eso se logra desde la soledad de un partido y un liderazgo individual”.

Sugerimos: Habrá elecciones atípicas el domingo: conozca los municipios que elegirán alcaldes este año

“Colombia necesita acuerdos nacionales amplios en los que el Estado, el sector privado, las organizaciones sociales y la gente en las regiones caminen para el mismo lado”, aseguró Cristo.

Con él, son ahora cuatro caras las que irían en la sección de la consulta de la izquierda para el 8 de marzo. Sin embargo, todavía quedan dudas sobre la participación de uno de ellos: Cepeda, quien es el candidato del Pacto Histórico. Este viernes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avocó conocimiento para decidir sobre las denuncias que se presentaron ante su participación en este mecanismo de selección.

Le puede interesar: De La Espriella y Barreras en EE. UU., adhesiones y otras jugadas de los presidenciables

A partir de ese momento, se espera que el equipo de Cepeda presente las pruebas referentes a su participación. Y para este sábado está citada la sala plena en la que se espera que el CNE tome una decisión de fondo sobre el caso. Por ahora, se conformó una comisión integrada por las magistradas Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez (ambas del Pacto Histórico) y el magistrado Álvaro Echeverry (Colombia Justa Libres) para analizar y presentar la ponencia.

Por el momento, la participación del exalcalde Daniel Quintero (por AICO) quedó zanjada después de que, tras su inscripción en la Registraduría, la misma organización electoral la negara. El argumento detrás de la decisión es que el político antioqueño participó en la consulta interna del Pacto Histórico en la que resultó victorioso Cepeda, por lo que, incluso si se retiró de ella, no podría participar.

Lea también: “Por qué votar por”: Óscar Ortiz, candidato al Senado

“Aceptar la inscripción de una precandidatura de un ciudadano que participó en una consulta en la que fue derrotado y, además, pretenda hacerlo por una agrupación política diferente, es contrario a la Constitución y a la ley”, se lee en el mensaje de la Registraduría al CNE.

De todas formas, tanto Cepeda como Quintero han dicho que instaurarán las acciones judiciales correspondientes. El primero, en caso de que el CNE niegue su participación en la consulta, y el segundo por la decisión de la Registraduría. Su esposa, Diana Osorio, ha sonado para reemplazarlo en el tarjetón, pero todavía no hay decisión de fondo.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.