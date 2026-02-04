“Por qué votar por”: Gustavo Niño Furnieles, candidato a la Cámara

Gustavo Niño es candidato a la Cámara por Bogotá. Es del Centro Democrático. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Bueno, mi mayor motivación para ser congresista de Colombia es la situación que vive actualmente el país y la que se presenta entre irnos hacia un modelo político y económico más cercano al socialismo, donde se estatiza servicios tan importantes como la salud, donde se debilitan nuestras fuerzas militares y donde se estatizan otros servicios como la educación. Yo quiero llegar al Congreso de la República a defender la democracia, defender nuestras instituciones, a defender la alternancia de poder y especialmente a impedir que se haga una constituyente, que es una de las estrategias que tiene la izquierda en Colombia.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Bueno, yo tengo cuatro proyectos de ley que tengo en mente muy relacionados con el tema de seguridad y justicia. El primero de ellos sería la modificación de la Constitución en dos artículos, el 216, el 118, para que se amplíe la forma de financiación de la Policía y ciudades como Bogotá, que tienen un déficit de Policía, puedan superarlo solo con sus propios recursos. Bogotá tiene la capacidad de financiar su policía ocho años y con eso suplir el déficit que tenemos hoy de cerca de 8000 hombres.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema de Colombia hoy es seguridad. Si no tenemos la garantía de la seguridad de la vida, de poder salir a la calle sin que nos roben o que nos asesinen, no podemos garantizar ningún otro derecho, ni el de la salud, ni el de la educación, ni el de el deporte, ni la libre expresión. Colombia pasa por una crisis fundamental de seguridad en donde más de la mitad de sus municipios está controlado por grupos armados organizados. Y esa más de la mitad tiene una situación en donde la gente no puede ser libre. Por eso hay que trabajar en materia de seguridad, mucho para que el resto de los problemas puedan solucionarse: la pobreza, el acceso a la salud y la educación.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No apoyaría un proceso de asamblea constituyente, creo que las transformaciones que da el debate diario y también el cambio de los tiempos se pueden hacer vía legislación colombiana, actos legislativos que modifican la Constitución y no entrar en un proceso donde cualquier cosa puede salir, eso es como las morcillas: usted no sabe cómo son, cómo se hacen, pero al final tiene una situación, digamos, inesperada de su producción. La situación es clara en una constituyente podemos volvernos un régimen mucho más totalitarista, como le pasó a Venezuela.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No, ninguna de las dos. Cuatro años es suficiente para mantener un mal gobierno. Los buenos gobiernos son ideales, pero un mal gobierno sufrirlo más de cuatro años es un suplicio para la ciudadanía y especialmente para los más pobres.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No, para nada. La política de paz total no ha existido, realmente fue un desorden. La creación de 11 mesas de diálogo, que no funcionaron esas 11 mesas de diálogo. Al final no han tenido un resultado positivo, sino que han sido un pretexto para que los grupos armados organizados como el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el resto de organizaciones locales crezcan en su poderío militar, crezcan en su poderío territorial y crezcan en su poderío económico.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No estoy de acuerdo. Realmente nosotros no podemos hablar de paz con unos mafiosos, solamente se habla de paz con un contrincante que quiera tener el poder. Estos grupos ya no quieren tener el poder, lo que quieren tener es plata y el control de unos municipios, por donde pueden sacar sus recursos, especialmente la cocaína. Lo que estamos tratando es con unos mafiosos, aquí no hay estatus de beligerancia para ninguno. ELN, que es la última guerrilla que tenemos nosotros en el hemisferio se volvió, fue una secta de mafias con ocho frentes de guerra que lo que hacen los frentes de guerra es controlar el narcotráfico.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No apoyo la legalización de las drogas como la cocaína. Creo que hay algunas como la marihuana que generan un daño también muy importante, se ha avanzado en su consumo y en su digamos, en su legalización del consumo, pero no estoy de acuerdo con que se siga avanzando en esto.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sin duda se va a requerir una reforma tributaria que incentive el empleo, que mejore la inversión extranjera y que garantice realmente que podamos desarrollarnos, no con un excesivo marco regulatorio tributario que impide que vengan nuevas empresas a aprovechar una ventaja comparativa que tenemos nosotros versus el dólar para un gran mercado como es Estados Unidos. Entonces necesitamos realmente que se mejore sin cargas más impuestos ni a la clase media, ni a la clase alta, sino que este puede ser ampliando, digamos la inversión extranjera para que tengamos mayor base de impuestos.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sin duda, debe reducirse. Es un salario que es casi 30 veces más grande que el salario mínimo. El congresista que esté que la persona que sea congresista tiene que entender que es un servicio público y que no va a volverse millonario en con un sueldo de 50 millones de pesos. Hay que reducirse el salario y con eso trabajar por todos los colombianos

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No estoy de acuerdo con que las iglesias paguen esos impuestos. Hay que encontrar en las iglesias y motivarlas para que nos ayuden a formar a nuestros ciudadanos y nos permitan a todos los ciudadanos, pues tener una mejor conducta de la mano de alguna creencia, sea cualquiera, bienvenida por la libertad de cultos que tenemos en Colombia

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sin duda, mejoraría especialmente la elección de Senado, lo regionalizaría. Senadores regionales no nacionales, adicionalmente mejoraría la forma de votar en Colombia, la pondría electrónica, nuestro sistema político también ha tenido unos vicios en los pesos y contrapesos que hay que mejorar, por ejemplo, la escogencia del fiscal y de otros órganos como la Contraloría y la Procuraduría.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Bueno, la mujer ha avanzado muchísimo en su participación política. Yo creo que cada género tiene sus ventajas y desventajas y tiene sus diferencias. En términos de participación política, hay que dejar abierta la participación para que como está, que sea un mínimo del 30 % y si queremos poner el mínimo de 50 % en las listas de Congreso y asambleas y consejos, también sería ideal. Lo importante es que hay que motivar y darle sus espacios a las mujeres para que puedan participar y representar al país. La corrupción es un problema de primer orden en el país.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Lo primero que tenemos que hacer con la corrupción es lograr que todo sea digital, ¿sí? Como se avanzó, yo fui uno de los primeros que implementó el Secop II, que tengamos toda la digitalización de la contratación, pero también que logremos que los corruptos paguen realmente. Es increíble que en Colombia se coge un corrupto haciendo una vía y se para la vía cinco años. No, hay que cogerlo, obligarlo a que termine la vía y después quitarle, digamos, y sancionarlo económicamente y hasta la libertad si así lo amerita el Código Penal.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Hay que hacer debates con altura, con información, hay que hacer debates concienzudos, hay que hacer debates que le permitan al colombiano sentirse representados de manera juiciosa y disciplinada. Yo creo en la profesionalización de la política como paso esencial y el Congreso, que es el ágora de debate de nosotros tiene que tener a gente más cualificada, realmente está llegando mucha gente con show que no conoce cómo se ejecuta y que solamente es buena en las redes sociales, pero a la hora de tramitar proyectos de ley y actos legislativos, se quedan cortas. Todo lo que hay que es cualificar el contenido y también la formación de los congresistas.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Sin duda, con Estados Unidos es nuestro mayor aliado económico. Nosotros tenemos que tener una gran relación con ellos. Nuestro aliado militar demostró muy bien por qué es nuestro aliado militar y por qué tenemos tantas alianzas con ellos, porque nos protegen en gran parte. Y respecto a Venezuela, lo que hay que hacer es propender porque haya democracia en Venezuela, porque se devuelva al país la posibilidad de que su pueblo decida hacia dónde irse y no bajo una dictadura. Eso va a llegar pronto. Si hay democracia en Venezuela va a haber paz en Colombia.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Bueno, de la financiación de mi campaña, principalmente va con recursos propios de mi familia, de mi empresa, también de algunos allegados, amigos que nos han donado de manera en cheque a nuestras cuentas, que se muestran nuestras cuentas claras. Ese es un proceso, digamos, austero, porque en nuestra política es estar en la calle, estar con la gente, estar entregando un volante y nos hemos dedicado al tema digital y a estar en la calle principalmente.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Bueno, sin duda, el partido ya tuvo un proceso de elección y ese proceso de elección fue Paloma Valencia, fue elegida por una encuesta con otros tres candidatos y es Paloma la mujer que nos representa y esperamos que sea presidente de Colombia.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

La política de paz total se debe acabar, hay que renovar la política de seguridad, sin duda. Los resultados son de casos, mayor violencia, mayor control territorial de grupos armados organizados. Hay sin duda cosas que resaltar con el gobierno, hay que revisar muy bien cómo ha sido la restitución de tierras. Ese creo que ha sido una de las victorias del presidente Petro y hay que mirar cómo puede avanzarse en la reparación de nuestras víctimas a través de la restitución de tierras.

