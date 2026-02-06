“Por qué votar por”: Irma Luz Herrera Rodríguez, candidata a la Cámara

Irma Luz Herrera Rodríguez es candidata a la Cámara. Va por el MIRA. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación nace de mi creencia en Dios, del amor de mi familia y del ejemplo de una gran mujer a quien admiro profundamente: la Dra. María Luisa Piraquive. Me motiva la certeza de que la política sí puede hacerse para servir, con integridad, coherencia y compromiso social. Me inspira pertenecer al Partido MIRA un partido que escucha, construye y propone soluciones reales para la gente. Me llena de orgullo trabajar con un partido independiente que vota en favor de los colombianos, y que en más de 25 años de historia, no ha tenido ningún caso de corrupción. Me motiva impulsar la participación ciudadana, apoyar a los emprendedores y proteger a las mujeres, los niños y los adultos mayores. Me motiva que ser congresista no es solo un cargo más, sino asumir una gran responsabilidad de representación de los ciudadanos y una oportunidad para servir a los colombianos y transformar su calidad de vida. Porque cuando la política se hace y se vive con principios, sí transforma realidades.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Seguir trabajando por los más de 5.2 millones de micronegocios del país y emprendedores en cumplimiento de la Leyes que ya fueron aprobadas. Así mismo seguiremos trabajando por la personas con discapacidad y sus cuidadores. En Bogotá especialmente trabajaremos por el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, avanzar en los proyectos de movilidad y seguridad vial y enfocarnos en el mejoramiento del modelo del servicio de aseo de la ciudad.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema de Colombia es la pérdida de confianza en las instituciones, producto de la corrupción, la desigualdad social y la falta de presencia integral del Estado en los territorios. La solución pasa por fortalecer la institucionalidad, garantizar transparencia, invertir en educación, cuidado, empleo digno y asegurar que el Estado llegue con servicios reales a las comunidades más vulnerables.

Sugerimos: “La comunicación con el presidente es cero”: Rafaela Cortés, gobernadora del Meta

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No la apoyo. La Constitución de 1991 es garantista y suficiente. Los problemas del país no se resuelven cambiando la Constitución, sino cumpliéndola, fortaleciendo su aplicación.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Rechazo.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

El Partido MIRA no apoya la eutanasia. El valor moral generalizado es la defensa de la vida.Toda persona, sin importar su condición de salud, tiene derecho a vivir. La responsabilidad del Estado es garantizar cuidados paliativos, acompañamiento integral, apoyo emocional y social, para dignificar la vida, no para optar por “la salida más fácil” que es dejar morir. La vida digna va más allá de lo orgánico: incluye amor, sentido, acompañamiento y humanidad.

Le puede interesar: Así va el tarjetón de primera vuelta: De la Espriella, Cepeda, Fajardo y nueve rostros más

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Desde el Partido MIRA siempre hemos insistido en que antes de pensar en nuevas reformas tributarias, lo más importante es garantizar transparencia, austeridad y un gasto público eficiente. Colombia no necesita más cargas para los ciudadanos y los empresarios si no se corrigen primero los problemas de mala administración, evasión y despilfarro de los recursos públicos. La prioridad debe ser usar bien lo que ya se recauda, fortalecer el control fiscal y asegurar que cada peso llegue efectivamente a mejorar la calidad de vida de los colombianos.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Debe revisarse dentro de una reforma integral al Estado que garantice austeridad, equidad y coherencia, sin populismo, pero con responsabilidad fiscal y ejemplo institucional.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Las personas piensan que las iglesias no pagan impuestos y sí lo hacen. Frente al impuesto de renta debe hacerse una revisión técnica y constitucional para que sea haga en igualdad de condiciones pero también que haya un reconociendo la labor social, educativa y comunitaria que muchas iglesias realizan, y evitando medidas discriminatorias.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

La participación política paritaria entre hombres y mujeres sólo es posible cuando se fortalezca la formación democrática al interior de los Partidos. Pero además es necesario seguir trabajando desde el ámbito legislativo y de control político en combatir la violencia contra la mujer, la desigualdad salarial, garantizar acceso a empleo, financiación del emprendimiento y servicios que alivien y apoyen las labores del cuidado de los menores de edad, de personas con discapacidad y de adultos mayores, que en un 80% se encuentran bajo responsabilidad de las mujeres, labores que impiden que las mujeres muchas veces participen en espacios políticos.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Como partido, nunca hemos estado inmiscuidos en hechos de corrupción, y eso no es casualidad: responde a una convicción profunda basada en principios y valores éticos sólidos, que son el eje del partido MIRA y el criterio fundamental para la selección de nuestros candidatos y de todas las personas que ejercen un cargo público bajo nuestro aval. Creemos que la lucha contra la corrupción comienza antes de llegar al poder, con formación ética, coherencia, responsabilidad y un compromiso real con el servicio público. Sin principios no hay normas que alcancen. En segundo lugar, es indispensable avanzar en medidas estructurales y efectivas: transparencia digital total, acceso abierto a la información pública, control ciudadano real, fortalecimiento técnico e independiente de los órganos de control, sanciones oportunas y ejemplarizantes, eliminación de la contratación amañada y protección efectiva al denunciante, para que quien actúe con valentía no sea castigado por decir la verdad. La corrupción no se combate solo con discursos, sino con instituciones fuertes, reglas claras y ciudadanos vigilantes, y en ese camino el Partido MIRA ha demostrado con hechos que sí es posible hacer política con transparencia y rectitud.

Lea también: Día de consultas: Cristo se bajó y Quintero sigue en izquierda; centro y derecha observan

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Con trabajo serio, cercanía con la ciudadanía, rendición de cuentas permanente, coherencia entre discurso y acción, y resultados concretos en favor de la gente.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mis campañas se financian conforme a la ley, principalmente con recursos públicos y donaciones que en todo caso se caracterizan por ser transparentes, reportados a las autoridades, sin compromisos indebidos con particulares.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

El Partido MIRA esperará para tomar en su momento una decisión institucional, coherente con nuestros principios de vida, familia, legalidad, democracia y justicia social.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Consideramos que es necesario mejorar el programa adulto mayor, personas con discapacidad y cuidadoras y acabar programas asistenciales.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.