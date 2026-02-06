“Por qué votar por”: Jorge Iván Cárdenas Giraldo, candidato al Senado

Jorge Iván Cárdenas es candidato al Senado. Va por la coalición entre Cambio Radical y ALMA. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Desarrollar un paquete normativo para descentralizar funciones y competencias hacía entidades territoriales, esquemas asociativos, entre otras formas institucionales de Gobierno. Con ello poder generar vehículos de inversión que provean servicios y bienes públicos, generen desarrollo económico y progreso local, así como un fortalecimiento de las cadenas productivas, industriales y comerciales.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Nunca he tenido investigaciones.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Desarrollar un paquete normativo para descentralizar funciones y competencias hacía entidades territoriales, esquemas asociativos, entre otras formas institucionales de Gobierno. Con ello poder generar vehículos de inversión para proveer de servicios y bienes públicos que generen desarrollo económico y progreso local, así como un fortalecimiento de las cadenas productivas, industriales y comerciales.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Es la distorsión de las políticas que se usan para favorecer intereses particulares, lo cual resulta en una precariedad en la visión conjunta del futuro basada en seguridad, economía y posicionamiento geopolítico regional. Por ejemplo, la paz total que solo favorece personas que están al margen de la ley y no el conjunto de la sociedad que crean empleo y dinamizan otras dimensiones del desarrollo. La solución es educación en pilares de desarrollo y con visión de futuro, además de unas instituciones y reglas de juego claras.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

El problema no es que se realice el proceso de constituyente, el asunto es el método para elegir a quienes la redacten. En manos del Gobierno actual se corre un riesgo gigante en materia de crear instituciones que no favorezcan la democracia, la propiedad privada, la libertad económica, el orden y por ende el progreso del país. Entonces estaría de acuerdo con la asamblea constituyente si se da garantías para promover estos valores, pero me temo que no es conveniente.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

Actualmente no es viable una reelección presidencial porque a hoy la figura de presidencia en cabeza de Gustavo Petro no representa sensatez e idoneidad en la administración pública. Quizá podría crearse unos estándares para relección cuando los gobiernos hayan tenido éxito en la implantación de políticas en materia de seguridad, libre mercado, desarrollo económico y promoción del bienestar general de la población, de resto no.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No le daría resalta, el diseño está errado porque es necesario primero cambiar la correlación entre Estado y personas que viven al margen de la ley. Por el momento es necesario mayor presencia del Estado, contención de economías ilegales, disminución del poder que tienen, entre otras estrategias que definan la legitimidad del Estado en un escenario de democracia.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No estoy de acuerdo con que el gobierno de Petro realice diálogo, se ha notado que existen muchos intereses ocultos entre esas mesas de conversación y por ende no se asegura al desmovilización y reparación a las victimas, es más no existe un esquema de justicia que reduzca los incentivos perversos.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No apoyo la legalización de aquellas que tengan origen o combinación con químicos como el fentanilo, la coca, entre otras. Las de 100 % origen natural creo que se debe tratar desde el enfoque de producción supervisada y consumo responsable.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Solo cuando se haya avanzado en un proceso robusto de identificación de variables que determinen la reducción de la calidad de vida de la persona, es decir cuando exista enfermedades terminales avanzadas u otras por el estilo.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Se requiere una reforma tributaria que disminuya la base grabable e incentive la inversión en sectores como hidrocarburos, energía, infraestructura, conectividad, tecnología, entre otros que procuren dinamizar los factores de capital. No una reforma tributaria si es para aumentar la base grabable. Además se requiere una reducción del Estado para reducir duplicidades de funciones e ineficiencias.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Más que el salario, lo que hay que crear es un esquema de salarios basados en la productividad del funcionario público, si el funcionario cumple con una metas de desempeño a partir de un rediseño de funciones y eficacia de las instituciones, el podría tener una bonificación mayor. Ejemplo, se puede crear esquemas de pago de salarios basados en resultados, cuando un ministro de vivienda reduzca en X % el déficit habitacional, comprobable y verificable, podría recibir una bonificación al final de su ejercicio.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Las iglesias en el ejercicio de la fe cumple funciones que el Estado per se no llega, particularmente en la orientación de la sociedad en principios y valores, así como en algunos casos promueve elementos de redistribución del ingreso a través de cooperación. Es más creo que el Estado debería crear diseños de políticas públicas donde las iglesias puedan recibir incentivos económicos si ejecutan por ejemplo programas y proyectos a favor de la población y la sociedad necesitada.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí lo haría, una descentralización de funciones del Estado central en particular en diseñar un sistema político desde el origen territorial, donde los territorios puedan pensar el diseño político del centro, más que democracia representativa, sería una modificación enfocada a la identificación de los cuellos de botella en la toma decisiones que afectan al territorio, es decir un sistema de gobernanza y de gobernabilidad política.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Impulsaré el acceso al financiamiento y al acompañamiento para emprendimientos liderados por mujeres, en especial mujeres cabeza de hogar, como base de su autonomía económica. Además, promoveré garantías para la maternidad, esquemas de trabajo flexible y líneas de atención psicológica y apoyo integral para cuidar a quienes cuidan.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Se requiere fortalecer la función pública mediante procesos meritocráticos y transparentes que garanticen la selección de funcionarios idóneos, con capacidades técnicas y éticas para gestionar los recursos públicos con eficiencia y responsabilidad.

Asimismo, impulsaré la creación de un bloque especial anticorrupción con facultades reales para investigar, confiscar patrimonios y activos obtenidos de manera ilícita, y desmantelar redes de corrupción. Finalmente, promoveré el endurecimiento de las sanciones penales para que los delitos contra el Estado tengan consecuencias ejemplares y efectivas, que disuadan y castiguen de manera contundente a los corruptos.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

El Congreso se ha convertido en un escenario transaccional alejado de la ciudadanía. Para contrarrestarlo, impulsaré unidades de trabajo legislativo abiertas a la academia y a expertos, que permitan que las decisiones se tomen con evidencia, análisis técnico y escenarios claros de gobernanza, además de consultas previas a las votaciones.

También es necesario dignificar el ejercicio legislativo, conectando la realidad social de los territorios con un enfoque técnico e histórico que le dé sentido a las decisiones públicas. Finalmente, promoveré una reforma a la financiación de campañas para cerrar la puerta al ingreso de recursos que condicionan la independencia y los intereses de los congresistas, fortaleciendo así la transparencia y la confianza ciudadana.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Colombia debe manejar sus relaciones con Estados Unidos y Venezuela con una visión estratégica, pragmática y de largo plazo. La transición que vive Venezuela es clave para Colombia, ya que puede fortalecer el comercio, la integración fronteriza y, a mediano plazo, la cooperación política y económica, siempre que se mantenga un diálogo abierto y responsable con los gobiernos actuales y futuros.

Al mismo tiempo, es fundamental sostener una relación sólida y transparente con Estados Unidos, basada en intereses comunes y en una diplomacia madura que permita acompañar el proceso venezolano sin romper equilibrios internacionales. Un mejor desempeño económico de Venezuela puede reactivar sectores estratégicos en Colombia, como la producción de alimentos, la industria y la logística regional, generando crecimiento y empleo en las zonas de frontera.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Hasta el momento, mi campaña se ha financiado con aportes de personas cercanas, amigos y conocidos que creen en este proyecto político. He decidido que sea una campaña de opinión, austera y transparente, por lo que no espero que el costo total supere los $20.000.000, priorizando el contacto directo con la ciudadanía y el uso responsable de los recursos.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Inicialmente, respaldo a Juan Carlos Pinzón en la Gran Consulta a realizar el 8 de marzo, porque tiene conocimiento y experiencia en seguridad, economía y relaciones internacionales.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Creo que ha sido exitoso el crédito de fomento agropecuario necesario para generar condiciones optimas dentro del sector, de hecho le daría más dientes a Finagro. De resto creo que no ha sido exitoso ni en materia de seguridad ni en materia de salud ni en gerencia fiscal ni en el diseño de la paz total.

