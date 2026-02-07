“Por qué votar por”: Manuel José Chitiva Medellín, candidato a la Cámara

Manuel José Chitiva Medellín es candidato a la Cámara. Va por Nuestra Fuerza. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Trabajar por el transporte, la seguridad, la educación pública y la salud mental.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

La humanización del transporte, crear un modelos de operaciones unificadas y sostenidas en la calles de Bogotá para mejorar la seguridad. Mejorar el modelo pedagógico para la educación básica primaria y secundaria en Bogotá y en Colombia. Crear el decálogo para prevenir enfermedades que afecten la salud mental.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La falta de educación de calidad, se debe reformar el modelo educativo en el país, debemos formar emprendedores generaciones propositivas y positivas, esto va a impactar de manera positiva en la visión que tenemos de país.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No, Colombia esta atravesando por una coyuntura política y social muy polarizada, una reforma constituyente terminaría de fragmentar nuestro tejido social.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No, esto no es sano para la democracia.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No, propondría una política de educación para la paz, donde se vuelva a lo básico en los colegios tanto privados, como públicos, ahora bien, esta política debería incluir la intervención a puntos críticos previamente identificados.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Apoyo.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, que cada 2 periodos de elecciones legislativas se limite la participación de parlamentarios, ejemplo: si ya fui en un periodo a representante a la Cámara y en otro periodo senador, la ley debería obligarme a dejar una ventana mínimo de 4 años para volver a aspirar, de igual forma quienes estén desempeñando cargos de concejales, diputados, alcaldes y gobernadores no puedan aspirar a otros cargo de elección popular hasta cuando no terminen el periodo para el que fue elegido y de igual forma finalizado el periodo, que estos aspirantes esperen un tiempo de 2 años para aspirar.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Bueno, en mi equipo cercanos somo 10 y de los 10 solo 3 somos hombres, creo que la política para garantizar la paridad es hacer más visible a la mujer en cargos de liderazgo político, la mujer es muy disciplinada, enfocada y capaz de lograr muchas cosas. Vamos a visibilizar a esas mujeres guerreras que viven del día a día.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Reformar el Código de Procedimiento Penal, articulado con el Código de Procedimiento Civil y a todo aquel que se le logre comprobar que estuvo inmerso en casos de corrupción vincularlo en procesos de extinción de dominio de todas las propiedades y dineros en cuentas bancarias, que vuelva la misma situación en la que estuvo antes de llegar a donde está, que viva con lo básico como lo hacen más del 80 % de los colombianos.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Trabajar en los territorios, trabajar con el mecánico, con el del montallantas, con el señor del camión, del taxi, con esas personas que viven a diario el flagelo de las decisiones que se toman allí. Hacerlos parte del proceso de construcción de la ley y la norma.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Tomar una posición muy neutra, pero que le favorezca a la economía del país.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Con aportes de las personas que creen en mí, desde tres mil pesos hasta 1′000.000, es un proceso complicado y más cuando estas iniciando en la política y vienes de una familia del común, hijo de un camionero y una ama de casa. Alguien que fue militar, luego empresario, posteriormente camionero y hoy un aspirante a la Cámara por Bogotá, en cuanto dinero es difícil calcularlo, porque el trabajo de muchos profesionales está invertido aquí, pero son donaciones en especie que nos hacen estas personas.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Roy Barreras, siento que es la persona indicada para sanar este país, el país no necesita mas polarización, gracias a esta polarización nos estamos matando entre colombianos. Estamos en el año 2026, pero nos devolvimos en el tiempo un poco a la época de Jorge Eliecer Gaitán, donde se asesinaban entre hermanos por ideologías políticas y eso no debe seguir siendo así.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

La dignificación laboral, porque el pueblo trabajador debe ser reconocido como ese factor generador de riqueza en la empresa privada. Debería aliviar un poco la carga tributaria a las pequeñas, medianas y grandes empresas para incentivar un poco mas inversión y el crecimiento de la economía en el país, la política la paz total se debe acabar e iniciar con intervenciones militares donde sea necesario para garantizar la seguridad del pueblo colombiano.

