“Por qué votar por”: Salomón Henao Tamayo, candidato a la Cámara

Salomón Henao Tamayo es candidato a la Cámara. Va por el Frente Amplio Unitario. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Potencializar cada uno de los territorios, generando así más oportunidades, qué generen desarrollo y transformación. Necesitamos resetear él mecanismo social y político, qué nos atrasa a muchos procesos para el país.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Proyección y transformación de territorios.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Corrupción y burocracia. Solución, mano firme y coherencia en lo procesos.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

¡Sí! Colombia necesita adaptarse a los nuevos tiempos y desafíos, que se plasman en los procesos políticos, sociales y demás.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

Que se extienda el periodo, esto permitiría una mayor ejecución de proyectos.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Sí.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí, es un proceso de construcción social y de cercanía a la paz.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Apoyo.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

NA.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Totalmente de acuerdo, no debe se debe tener restricción.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

La propuesta fundamental para proteger los derechos para las mujeres, es garantizar la igualdad plena y una vida libre de violencia, enfocándose en la eliminación de discriminación en educación, trabajo y política, asegurando salud sexual y reproductiva, promoviendo la autonomía económica (igual salario, propiedad), valorando el trabajo de cuidados, y fortaleciendo la participación política y la justicia para sancionar toda forma de abuso y violencia.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Pienso que se debe construir un enfoque integral de prevención, detección y sanción, incluyendo: el marco legal y la ética pública, promover la transparencia y participación ciudadana, mejorar la capacitación de funcionarios, usar tecnología para control, implementar controles internos y auditorías rigurosas, facilitar denuncias protegiendo a los denunciantes, y asegurar la investigación y castigo ejemplar de los responsables, recuperando activos ilícitos.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Mostrar una imagen nueva, que vaya acompañada de acciones concretas y sólidas, así se obtiene mejor credibilidad, frente a los procesos políticos y sociales.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Proponer un proceso de conciliación, bienestar, y diplomacia, donde el diálogo prime y los resultados sean positivos para los países.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Recursos propios. El valor varía con base a la estrategia política.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Estamos en el proceso, sin embargo, respaldamos a nuestro gran amigo y compañero Roy, donde en él se ve la coherencia, la diplomacia y acciones encaminadas al desarrollo y transformación de un mejor país.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

La propuesta del cambio debe continuar, hay que generar una cultura educativa en el pais, donde se den cuenta cada colombian@ que el cambio genera desarrollo, transformación.

