Estos son los ruidos que han tocado la elección del magistrado de la Constitucional

El pulso por la elección del próximo magistrado de la Corte Constitucional ya generó choques en el Congreso, e incluso entre algunos partidos. La decisión sobre la terna entregada por la Corte Suprema de Justicia la tomará el Senado este miércoles.

Carlos Camargo, María Patricia Balanta y Jaime Tobar son quienes integran la lista presentada por el alto tribunal, y son los dos primeros nombres los que más suenan para reemplazar al magistrado José Fernando Reyes. Mientras que el exdefensor es el que la oposición está tratando de empujar, y tendría los votos necesarios, el nombre de la jurista entró a la pelea.

Ese respaldo a Camargo se ha delineado desde las bancadas de oposición, pero desde el Partido de la U se ha impulsado a Balanta, ahora considerada como una ficha del Gobierno, pues tendría su apoyo. Como supo este diario, desde la Casa de Nariño estuvieron llamando a varios senadores con la intención de que apoyaran a la jurista.

Y eso ya fue materia de discusión en el interior de la colectividad, pues uno de sus codirectores, Alexander Vega, con el director de Cambio Radical, Germán Córdoba, el primero habría dicho que ella era cercana a la gobernadora de Valle, Dilian Francisca Toro, una de las voces principales de La U. Pero justo por ese intercambio, Toro desautorizó a Vega llamando a los asistentes de ese encuentro para dejar claro que ese no era el caso.

“La coalición del Gobierno se ha puesto a punto y se han afinado todos los apoyos de los partidos que han garantizado hasta ahora la gobernabilidad de Petro, en especial ‘la U’, bajo la dirección del señor Álex Vega y algunos senadores liberales y conservadores que han desatendido las instrucciones de sus directorios. De los ‘verdes’ poco podemos esperar, pero el voto consciente de algunos de ellos podría hacer la diferencia”, aseguró el exvicepresidente y líder natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, en su columna en El Tiempo.

Si bien Camargo cuenta con los votos de Centro Democrático y de Cambio Radical, así como un sector del Partido Liberal y el Partido Conservador —pues hay sectores que acompañan en algunas decisiones al Gobierno en estas dos últimas colectividades—, todavía no es seguro que Camargo tenga las mayorías aseguradas.

La votación es, como es tradición, completamente anónima, pero ya es materia de movimientos desde todos los sectores para certificar una mayoría que derive en un resultado favorable. En todo caso, la decisión ya tiene los ojos de todos los dirigentes políticos encima.

