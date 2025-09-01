Pacto Histórico organizará debates entre precandidatos presidenciales

Los precandidatos del Pacto Histórico se medirán en las urnas el próximo 26 de octubre. Foto: Agencia EFE

Antes de medirse en las urnas el próximo 26 de octubre, entre los precandidatos del Pacto Histórico se realizarán debates con miras a presentar sus propuestas en todo el país. La decisión se tomó después de una reunión del movimiento este lunes.

La meta es que se organicen cinco debates a nivel regional y uno a nivel nacional entre los 21 precandidatos que en este momento han dejado claras sus intenciones de aspirar a la Presidencia. De ellos, los más conocidos son las senadoras María José Pizarro, Gloria Flórez e Iván Cepeda; el exalcalde de Medellín Daniel Quintero; el exdirector de Prosperidad Social Gustavo Bolívar; las exministras Gloria Ramírez, Carolina Corcho y Susana Muhamad; y el exjefe de despacho Alfredo Saade.

Todo con el objetivo de que “cada una de las candidaturas pueda presentar sus propuestas económicas, ambientales, de transición energética, de reformas sociales”, según anunció la senadora Pizarro. Además, se espera que con estos foros, se amplíe el conocimiento de la ciudadanía sobre las candidaturas y, así, también se incremente el número de votos en octubre.

El Pacto, en todo caso, está a la espera de una decisión clave para el movimiento: la de su fusión en el Consejo Nacional Electoral (CNE). La ponencia no ha vuelto a ser presentada por el magistrado Alfonso Campo y está en veremos si se conseguirán los votos necesarios.

También está pendiente la decisión de la escisión de Mais para la creación de Progresistas, partido del que harían parte la senadora Pizarro junto a los representantes David Racero y Heráclito Landinez. Eso sí, la votación en el CNE de la fusión será definitiva para la realización de la consulta, después de la cual el ganador irá a la del “frente amplio” en marzo.

