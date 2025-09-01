No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Política

Pacto Histórico organizará debates entre precandidatos presidenciales

El comité político del movimiento definió que serían cinco foros a nivel regional y uno a nivel nacional. Hasta el momento, son 21 personas las que aspiran llegar a la Presidencia.

Redacción Política
01 de septiembre de 2025 - 05:15 p. m.
Los precandidatos del Pacto Histórico se medirán en las urnas el próximo 26 de octubre.
Los precandidatos del Pacto Histórico se medirán en las urnas el próximo 26 de octubre.
Foto: Agencia EFE
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Antes de medirse en las urnas el próximo 26 de octubre, entre los precandidatos del Pacto Histórico se realizarán debates con miras a presentar sus propuestas en todo el país. La decisión se tomó después de una reunión del movimiento este lunes.

La meta es que se organicen cinco debates a nivel regional y uno a nivel nacional entre los 21 precandidatos que en este momento han dejado claras sus intenciones de aspirar a la Presidencia. De ellos, los más conocidos son las senadoras María José Pizarro, Gloria Flórez e Iván Cepeda; el exalcalde de Medellín Daniel Quintero; el exdirector de Prosperidad Social Gustavo Bolívar; las exministras Gloria Ramírez, Carolina Corcho y Susana Muhamad; y el exjefe de despacho Alfredo Saade.

Vínculos relacionados

Así sacudió Vargas Lleras el escenario electoral de los partidos tradicionales
Alto turmequé: de manteles, aromáticas y manzanas
Arrancó cuenta regresiva de ocho meses para que Petro deje parte de su legado con pasaportes

Sugerimos: Estos son los ruidos que han tocado la elección del magistrado de la Constitucional

Todo con el objetivo de que “cada una de las candidaturas pueda presentar sus propuestas económicas, ambientales, de transición energética, de reformas sociales”, según anunció la senadora Pizarro. Además, se espera que con estos foros, se amplíe el conocimiento de la ciudadanía sobre las candidaturas y, así, también se incremente el número de votos en octubre.

El Pacto, en todo caso, está a la espera de una decisión clave para el movimiento: la de su fusión en el Consejo Nacional Electoral (CNE). La ponencia no ha vuelto a ser presentada por el magistrado Alfonso Campo y está en veremos si se conseguirán los votos necesarios.

Le puede interesar: Ley de sometimiento y la elección de magistrado: esta es la agenda del Congreso

También está pendiente la decisión de la escisión de Mais para la creación de Progresistas, partido del que harían parte la senadora Pizarro junto a los representantes David Racero y Heráclito Landinez. Eso sí, la votación en el CNE de la fusión será definitiva para la realización de la consulta, después de la cual el ganador irá a la del “frente amplio” en marzo.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Pacto Histórico

Gustavo Bolívar

María José Pizarro

Consejo Nacional Electoral

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar