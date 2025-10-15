¿Se mantiene la consulta de la izquierda? Esto es todo lo que sabe

Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda. Foto: Pacto Histórico

El domingo 26 de octubre está marcado en los calendarios del país político como el primer pulso para las elecciones de 2026. Ese día se realizará la consulta del Pacto Histórico para avalar a una sola persona, a través del apoyo en las urnas, para las presidenciales del año entrante. Sin embargo, a solo 11 días, la cita electoral se ha visto golpeada por ruidos causados por decisiones judiciales, desacuerdos entre el progresismo y el Pacto Histórico y el anuncio del polémico exalcalde de Medellín Daniel Quintero de que no participará en el proceso.

¿Por qué Daniel Quintero no participará en la consulta del Pacto Histórico?

El más reciente desencadenante de la polémica fue la última decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el tarjetón, que ya la Registraduría había impreso. El tribunal electoral resolvió que en las tarjetas no podrá utilizarse el logo del Pacto Histórico, toda vez que su personería jurídica está condicionada y, por lo mismo, hoy no existe como partido, que era la meta definida por sus militantes para mantenerse como una fuerza unitaria después de 2026.

El CNE indicó que no podía utilizarse ese logo y que, por el contrario, las fotos de los tres precandidatos (Quintero, la exministra de Salud Carolina Corcho y el senador Iván Cepeda) tendrían que estar acompañadas por el logo del partido que los avalara. No es un asunto meramente formal. Si a cada uno de ellos los avala una colectividad distinta, quien gane, no podrá participar en la consulta del llamado Frente Amplio que se realizaría el 8 de marzo de 2026 y que tiene como fin elegir a un candidato de sectores de centro-izquierda para la primera vuelta presidencial, a realizarse el 31 de mayo.

En la noche del martes, Quintero –hoy imputado por presuntos hechos de corrupción cuando fue alcalde– anunció que se bajaba de la consulta y acusó al CNE y a la Registraduría de “cambiar las reglas de juego”.

“Mataron la consulta del Pacto Histórico. Cambiaron las reglas del juego”, dijo Quintero en un video publicado en la madrugada de este miércoles. “Convirtieron la consulta en interpartidista en contra de los acuerdos que firmamos. Quieren evitar que participemos en la consulta del Frente Amplio”, añadió.

“Buscábamos una consulta partidista que garantizara, sin riesgos jurídicos, nuestra participación en marzo. Quieren evitar que lleguemos unidos al año entrante. No voy a caer en esa trampa. He tomado la decisión de retirar mi nombre y de no ir a la consulta del 26 de octubre ante la incertidumbre jurídica, la falta de garantías y las reiteradas trampas en este proceso”, aseveró Quintero.

También se pronunció el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X: “El consejo nacional electoral no ha dado las garantías para la realización de la consulta del Pacto Histórico. La desbarata a la fuerza. Es un golpe antidemocrático”.

Lo que han dicho Iván Cepeda y Carolina Corcho

Hasta el momento, el senador Iván Cepeda no ha respondido si participará o no, aunque, en la mañana de este mismo miércoles, realizará una rueda de prensa en la que se pronunciará al respecto.

Por su parte, la exministra Carolina Corcho reiteró su decisión de ir a las urnas el domingo 26 de octubre en la consulta del Pacto Histórico. “Seguimos firmes en nuestra participación en la consulta del 26 de octubre”, manifestó. Pero también pidió que se reimprima el tarjetón, toda vez que los tres precandidatos consideran que, como esta hoy, impediría la participación en el Frente Amplio. Esto, porque la pregunta es para elegir al “candidato” del Pacto Histórico. La interpretación que han hecho es que, de mantenerse así, se entendería como una decisión irrevocable y no podría renunciar a participar antes de la primera vuelta.

“Esperamos de la autoridad electoral cumplir con lo que le corresponde. Reimprimir el tarjetón con la claridad de que es una consulta que elige una candidatura presidencial, que participará en una nueva consulta en marzo para elegir una en el frente amplio que irá a primera vuelta”, escribió Corcho en X.

Las consecuencias si no se realiza

Además del pulso en el que se ha convertido la consulta, también ha empezado a comentarse la posibilidad de que, de no realizarse, se cometa un detrimento patrimonial, toda vez que ya se han destinado recursos para la consulta –como lo es para la impresión de los tarjetones–. De acuerdo con la Registraduría, el proceso del 26 de octubre tendrá un valor de unos COP 129.000 millones, recursos que ya se apartaron para tal fin.

“Si el Pacto Histórico se echa para atrás en la consulta del próximo 26 de octubre que ellos se inventaron y que ellos pidieron le harán perder COP 123.406.794.418 a todos los colombianos. Esto corresponde al costo de la organización del evento que ya está contratado”, manifestó el concejal opositor, y precandidato a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño.

Pero, adicionalmente, se ha interpretado que también Quintero tendría que pagar una sanción. Esto, porque la Ley 1475 de 2011 indica que, si un candidato se retira –como lo anunció Quintero–, tendría que “reintegrar proporcionalmente los gastos en que hubiere incurrido la organización electoral”.

