“Ahora Colombia” define lista a la Cámara por Antioquia y elige a Nanclares como cabeza

En un escenario político que comienza a activarse rumbo a las elecciones legislativas de 2026, la coalición Ahora Colombia —integrada por MIRA, Nuevo Liberalismo y Dignidad & Compromiso— oficializó la lista con la que buscará representación en la Cámara por Antioquia. La decisión llega en un momento en el que las organizaciones políticas intentan fortalecer su presencia regional y consolidar discursos que conecten con las transformaciones sociales, económicas y territoriales que atraviesa el departamento.

Por consenso, la coalición escogió a Rafael Andrés Nanclares Ospina como cabeza de lista, quien quedó identificado con el número 101. Ospina es ingeniero civil de la Universidad Nacional y ha estado vinculado a procesos administrativos y técnicos tanto en el sector público como en entidades de carácter regional.

Los partidos aseguraron que “¡Ahora Colombia! avanza unida con la convicción de que el país se transforma desde las regiones, mediante el pluralismo, la confianza institucional y una visión de futuro que ponga en el centro a las personas y sus territorios”.

¿Cuál será el orden de lista de Ahora Colombia a la Cámara?

El orden oficial de los candidatos será de la siguiente manera:

101. Rafael Nanclares (D&C)

102. Hanna Escobar (NL)

103. Marcela Eusse (MIRA)

104. Marcelo Betancur (NL)

105. Eberto Saez (NL)

106. Gilberto Torres (NL)

107. Nelson Carmona (NL)

108. Daniel Ospina (D&C)

109. Cynthia Folleco (NL)

110. Alejandro Arcila (D&C)

111. Camilo Quintero (NL)

112. Juan Camilo Salazar (D&C)

113. Vladimir Ramírez (NL)

114. Edilma Berrio (NL)

115. Victor Correa (D&C)

116. Tatiana Hidalgo (D&C)

117. Alejandra Sánchez (D&C)

La confluencia entre MIRA, Nuevo Liberalismo y Dignidad & Compromiso intenta posicionarse como alternativa electoral frente a otras alianzas que también irán a la contienda electoral del 2026.

La coalición afina sus listas al Congreso, mientras los líderes políticos como Sergio Fajardo (Dignidad & Compromiso) y Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo) adelantan sus movimientos con miras a sus aspiraciones presidenciales.

Mientras que Galán conforma una triple alianza con David Luna y Mauricio Cárdenas —y ha tenido acercamientos con otras propuestas de centroderecha—; Fajardo se ha mantenido distanciado de estas invitaciones, pues manifiesta que, por ahora, iría solo a la puja por la Casa de Nariño.

