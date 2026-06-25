Registraduría y CNE demostraron transparencia y solidez en proceso electoral: Fedemunicipios

Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios. Foto: Archivo Particular

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La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) hizo un balance de las jornadas electorales que se vivieron en Colombia hasta le pasado 21 de junio, cuando el balotaje arrojó a Abelardo de la Espriella como el próximo presidente del país.

En su comunicado, resaltaron la labor de las instituciones electorales: “La Federación Colombiana de Municipios expresa su reconocimiento al Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, a sus funcionarios y a los magistrados y funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) por la transparencia, el rigor técnico y la eficiencia con la que condujeron el proceso electoral y de escrutinio, fortaleciendo la confianza de los colombianos en las instituciones democráticas”.

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Además, aseguraron que “la culminación del escrutinio confirma que Colombia cuenta con autoridades electorales capaces de garantizar un proceso serio, transparente y respetuoso de la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas. La solidez demostrada durante todas las etapas del proceso constituye un respaldo a la institucionalidad y a la legitimidad de nuestra democracia”.

En esta misma línea, la Federación destacó el trabajo de servidores públicos, jurados de votación, testigos electorales y demás actores que “hicieron posible una jornada electoral ordenada, confiable y ajustada a las garantías constitucionales”.

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Respecto al resultado que arrojó el escrutinio puntualizaron: “La transparencia evidenciada durante el escrutinio fortalece la credibilidad del sistema electoral colombiano y reafirma el valor de principios esenciales como la participación ciudadana, el pluralismo y el respeto por la decisión soberana de los electores”.

Además, reiteraron el respaldo a la institucionalidad, luego de que durante varios meses estas entidades fueran foco de ataque por parte del presidente Gustavo Petro, quien aseguraba que existía un presunto fraude, algo que ya fue descartado.

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“La Federación Colombiana de Municipios reitera su respaldo a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral, instituciones fundamentales para la preservación de la democracia, la estabilidad institucional y la gobernabilidad del país. Finalmente, hacemos un llamado a todos los sectores políticos, sociales y ciudadanos para que continúen fortaleciendo la confianza en las instituciones, respeten los resultados oficiales y contribuyan, desde el diálogo y el respeto por las reglas democráticas, a la construcción de una Colombia unida, participativa y en paz”, finalizaron.

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