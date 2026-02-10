Miguel Uribe, Claudia López y Roy Barreras: estas son las últimas movidas electorales

Miguel Uribe Londoño, Claudia López y Roy Barreras protagonizan las movidas electorales de las últimas horas. Foto: El Espectador

Varios debates internos han tocado las elecciones presidenciales en las últimas horas. A menos de un mes de las elecciones al Congreso (8 de marzo), en las que también se votarán las consultas, varios candidatos están delineando sus propuestas frente a la ciudadanía y hay una de ellas que “resurgirá” en medio de peleas en el partido uribista.

Precisamente, este martes se espera que Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, presente su candidatura presidencial. Tras ser apartado de la contienda del Centro Democrático por una discusión alrededor del abogado Abelardo de la Espriella, reaparecerá con el aval del Partido Demócrata.

Entre sectores también se han generado varias discusiones alrededor de las elecciones presidenciales. Uno de los candidatos del Frente por la Vida, Roy Barreras, propuso que el presidente Gustavo Petro fuera su fórmula vicepresidencial. En su momento, en el partido uribista también se habló de que el expresidente Álvaro Uribe hiciera lo mismo con el candidato de esa colectividad, pero él mismo lo negó de tajo.

“No existe en el ordenamiento constitucional ni legal colombiano ninguna norma que prohíbe o inhabilite a un expresidente para postularse o ser elegido como vicepresidente de la República”, aseguró Barreras.

El mandatario, por su lado, no se ha referido a este asunto y hacerlo podría llevarlo a incurrir en participación indebida en política. En todo caso, la propuesta generó varias críticas, incluso del mismo Centro Democrático.

Por otro lado, desde la Registraduría respondieron al presidente Petro sobre su propuesta de volver a realizar la selección de jurados de votación. De acuerdo con el registrador Hernán Penagos, el proceso ya fue surtido y quedó distribuido de la siguiente forma: entidades privadas suman el 45,84 %, entidades públicas el 51,52 % y organizaciones políticas 2,5 %.

“La Registraduría hace todos los esfuerzos. No escatima uno para que, en general la ciudadanía, las organizaciones políticas y el Gobierno puedan verificar al detalle cómo se está procesando los componentes de las elecciones del 8 de marzo. Estamos trabajando con mucho juicio para que haya plena y absoluta confianza en el proceso electoral, y dando elementos de garantías electorales como nunca”, aseguró Penagos.

Las capacitaciones para los jurados de votación ya están en curso. En total, son 862.392 personas las que harán la veeduría sobre las votaciones del próximo 8 de marzo en las más de 125.000 mesas de votación.

Por último, la situación en el país también ha estado en el centro de los debates políticos. Este lunes, el mandatario le respondió a la exalcaldesa Claudia López por las críticas que le ha hecho a su manejo del frente frío que ha azotado al país.

“Al fin llega el presidente y su gobierno a Córdoba. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ha sido robada por clientelismo y corrupción en este gobierno. La emergencia estaba anunciada desde el 21 de enero, la inundación empezó el 31 de enero y hasta hoy van. Qué bueno que el presidente se ponga al frente”, dijo la candidata en su cuenta de X. Y, sumado a eso, señaló que quieren “aprovecharse de la desgracia de la gente para revivir los impuestos que suspendió al Corte”.

Presidente le sobra la arrogancia. El frente frío estaba anunciado desde el 21 de enero y la @UNGRD no alertó ni organizó la evacuación, tampoco @Urragenerador. Usted hizo Consejo Nacional de Riesgo hasta el 6 de febrero! No eche culpas. Póngase al frente, haga los traslados… https://t.co/fRxFtBy9xY pic.twitter.com/LNQueiYeGV — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) February 9, 2026

A su vez, el mandatario le respondió que la emergencia económica, social y ambiental que busca declarar tendrá “efectos diferentes” al decreto de atención de desastres que actualmente está vigente. Y apuntó: “En el primero no se pueden poner impuestos, solo traslados presupuestales, en el segundo se crean nuevos recursos que deben provenir de los sectores más ricos de la sociedad incluso de las utilidades de las generadoras eléctricas hídricas sobre infladas por especulación contra el pueblo. Pero ya sabe qué pasa con los congresistas y magistrados de la región, que miran para otro lado, porque son beneficiarios del desastre”.

En otras orillas, continúan los recorridos nacionales. Los senadores Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Paloma Valencia (Centro Democrático) siguen en giras regionales y buscan seguir sumando adeptos, el primero para la primera vuelta y la segunda para la Gran Consulta, que se votará en menos de un mes.

