“Hay que inyectar recursos a la salud porque si no van a seguir cerrando clínicas y hospitales”: Roy Barreras

¿Cuál es su ideología política?

Yo toda la vida he sido un hombre de centro, liberal, socialdemócrata. Esa ha sido mi historia, la de mi familia. Mi abuelo era un campesino liberal, se llamaba Tito Montealegre. Y los 18 años en que he ejercido la política he estado siempre en el centro, con ideas liberales.

¿Cuál es su principal propuesta para los colombianos?

La primera propuesta que hemos hecho pública es la seguridad total. Yo escucho a los colombianos, mi oficio como médico ha sido siempre ese, escuchar al paciente, examinarlo y luego recetarlo. Y los colombianos exigen seguridad total. Sin seguridad no hay vida tranquila.

Seguridad total es seguridad en los barrios, en las ciudades, en las calles, también en la zona rural. Y es también seguridad social. Un dato fundamental, en 12 ciudades hay concentrados el 73 % de los delitos y las extorsiones. En esas ciudades hay 2.800 barrios y en el resto de las ciudades de Colombia hay 10.000. Vamos a tener 10.000 drones como guardianes del aire, porque la nueva Fuerza Aérea ya no son aviones de combate, que no sirven para prevenir el atraco, sino drones que identifiquen al delincuente y protejan la seguridad de cada barrio de Colombia.

¿Qué política del presidente Gustavo Petro le daría continuidad?

Creo que el énfasis que ha hecho este gobierno progresista en la inclusión social es indiscutible. Pensar en la herida social, en los más débiles, en los más vulnerables, sanar las heridas sociales, pensar en el que siempre fue olvidado, porque la gente más humilde sabe que este país también es de ellos, y yo voy a honrar ese compromiso con cerrar la herida social y trabajar por los más débiles.

La receta para la seguridad total es: Extirpar, tratar y cuidar.



Es hora de tener un plan con estrategia, tecnología, inteligencia militar y decisión para

enfrentar la inseguridad en Colombia.

Caso contrario ¿a cuál no le daría continuidad?

La polarización. Cuando yo posesioné al presidente Petro hace 3 años, dije en la plaza de Bolívar, como presidente del Congreso, que el gobierno que iniciaba debería ser para todos los colombianos, los 50 millones y los 10 millones que están afuera del país mandando platica para sus familias. No fue así.

La polarización ha dividido el país en extremos que han impedido que se resuelvan los problemas de las familias colombianas. Yo voy a trabajar para resolver esos problemas, y lo primero que voy a hacer es sanar las heridas de la polarización, unir a Colombia, darle garantías a todos y a todas.

Por eso los convoco a todos, a todos los sectores sociales, a los sectores políticos, a la mayoría de compatriotas que no son de izquierda ni de derecha y están hartos de la pelea entre políticos, para que sanemos y unamos el país y resolvamos los problemas de Colombia.

¿Qué haría en los primeros 100 días de su gobierno?

Lo primero es que vamos a hacer 100 medidas anti-extorsión inmediatas. Vamos a desplegar en los 10.000 barrios de Colombia un guardián aéreo que es un dron conectado con 17 paneles de control de tecnología operativa policial en 17 ciudades donde están concentrados los principales delitos.

Vamos a reformar el código de procedimiento, porque de cada 1.000 delincuentes que la policía captura cada día, 800 salen libres a las 24 horas porque no hay garantía para las familias sino para los delincuentes. Y por supuesto hay que garantizar 40.000 soldados y policías profesionales que refuercen esa actividad de seguridad.

Ante la incertidumbre, la certeza de la unión.

Y una cosa más, no puedo dejar de mencionarla, las cárceles hoy son centros de adoctrinamiento en el crimen donde se hace extorsión desde las cárceles y se vive hacinado en condiciones inhumanas.

Vamos a construir 5 megacárceles de 5.000 reclusos cada una, cárceles productivas, con franquicias, con maquilas, donde el preso que pague sus delitos, porque todo delito debe pagar pena. No importa si es grande o chiquito, todo delito se paga. Pero trabajen para ganarse su sustento y para mandarle a su familia dinero, cárceles por concesión, público-privadas, 5 de ellas megacárceles.

¿Cómo sería su trato con el Congreso en caso de llegar a la Presidencia?

Como fue en el primer año del gobierno Petro. O como fue durante el gobierno Santos cuando también presidía el Congreso. Todas las reformas se aprobaron, hubo diálogo, concertación, construí la coalición más grande que ha tenido cualquier presidente porque yo respeto las instituciones, respeto el Congreso, las Cortes, los gobernadores y alcaldes con quienes hay que trabajar. Dialogando se resuelven los problemas de Colombia.

Y por supuesto lo sé hacer porque ya lo he hecho y estoy seguro que uniendo el país, un propósito del país, resuelve los retos, seguridad, salud, reto fiscal, relaciones internacionales, pero también aprovechamos las oportunidades de crecimiento económico de Colombia que son muchas y las vamos a sacar adelante.

¿En qué marcha el Frente Amplio? ¿Participará?

Yo no improviso, ni me estoy acercando. Está planeado y está previsto desde hace cinco años cuando el presidente Petro me pidió que le ayudara. Por eso él recorrió el país hablando de los derechos, las libertades de las minorías, el derecho de la mujer, el derecho y la libertad de cada colombiano o colombiana de amar a quien le dé la gana sin que el Estado se meta.

Esa unión del centro que yo represento y de la izquierda que hoy representa al senador Iván Cepeda, puede unir a Colombia si es que jurídicamente ellos pueden participar porque hay una duda que espero que se despeje. A mí me gustaría mucho poder participar en ese frente amplio y poder unir a Colombia desde esa orilla, pero si no, vamos a unirla desde donde nos corresponda.

Usted como médico ¿qué propuesta hace para el sistema de salud?

Yo acabo de recorrer el país de nuevo desde Nariño hasta La Guajira, desde El Chocó a los Llanos Orientales, escuchando a la gente. La gente me dice, no tiene sentido un gobierno si no te protege la vida. Proteger la vida es que no te maten, no te atraquen en la esquina, pero también que no te dejen morir en un hospital porque la cita fue tardía o porque no te dan el medicamento.

También soy el autor de la Ley Estatutaria en Salud desde el año 2017. Está escrito, porque yo no cambio de punto de vista. La receta para mejorar el sistema de salud es compleja, la conozco e implica recuperar el sistema para que alguien responda por la salud de las familias colombianas. Hoy la gente tiene incertidumbre porque no sabe quién responde.

El sistema de aseguramiento individual lo vamos a recuperar con auditorías para que EPS no se roben la plata, para que clínicas de garaje no se roben la plata y para garantizar que cada familia colombiana esté protegida por ese sistema de aseguramiento y que no haya integración vertical y que 1,3 millones de trabajadores de la salud sean respetados en su trabajo y no les paguen miseria, que es lo que ocurría con la integración vertical en el antiguo sistema.

Hay que hacer las reformas, pero antes que eso hay que inyectar recursos al sistema de salud porque si no van a seguir cerrando clínicas y hospitales.

