Uribe también mueve a sus fuerzas para enfrentar a las de Petro de cara al 2026

El expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro mueven sus cartas para las elecciones de 2026.

Luego de una semana intensa en todas las orillas políticas, que dejó en la historia al presidente Gustavo Petro como el primer mandatario colombiano en ejercicio en entrar en la lista Clinton por presuntamente tener nexos con el narcotráfico y que vía judicial le regresó al expresidente Álvaro Uribe la posibilidad de participar activamente en las elecciones de 2026, la izquierda y la derecha que estos dos actores representan se alistan para enfrentar horas cruciales.

En efecto, desde las toldas del Centro Democrático, partido de oposición y liderado por Uribe, están promoviendo para este 26 de octubre un foro sobre cómo atender los enredos que tiene actualmente el sistema de salud y que, desde la óptica de esta fuerza de derecha, es debido a las reformas que ha impulsado la Casa de Nariño pese a todas las alertas que se le han enviado.

El exmandatario advirtió que el foro es una forma de darle movilidad a las propuestas con las que su sector quiere recuperar el poder a través de las urnas en 2026 y, al mismo tiempo, se convierte en un ejercicio encaminado a determinar qué tan viable son las alianzas de cara a esos comicios.

“Mañana domingo la destrucción de la salud en elecciones y el Centro Democrático en foro para recuperar y mejorar el sistema mixto y solidario”, dijo Uribe, quien esta semana logró en segunda instancia que le tumbaran la condena por soborno en actuación penal y fraude procesal, lo que lo habilita a estar en el puesto 25 de la lista cerrada al Senado de su colectividad.

Pero el mensaje del líder opositor no es gratuito, ya que precisamente este 26 de octubre se realiza una consulta de COP 190.000 millones, en la que la izquierda define algunos aspirantes de sus planchas al Congreso y escoge a una carta con la que enarbolar las banderas del continuamos del proyecto petrista.

El senador del Polo Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho están en el tarjetón para buscar el guiño de este espectro político. Además, aparecerá la cara del exalcalde Daniel Quintero, pero al final decidió bajarse de la contienda en medio de polémicas y reseñas judiciales por las que está imputado por posible corrupción.

Eso sí, el presidente Petro, quien ha usado las últimas 48 horas para defenderse de las sanciones que le impuso Estados Unidos, dijo que votará este domingo en esa consulta y que espera que haya una movilización fuerte en torno a sus candidatos.

