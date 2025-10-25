La izquierda define entre Corcho y Cepeda a su ficha presidencial en una consulta

La exministra Carolina Corcho y el senador Iván Cepeda se medirán en la consulta del Pacto Histórico. Foto: Agencia EFE

En medio de una dura controversia jurídica de alta carga política, que incluso llevó al presidente Gustavo Petro a tomar la vocería para darles fuerza a sus bases más fieles, la izquierda por fin pudo ponerse de acuerdo para ir a urnas este 26 de octubre y elegir a quien enarbolará las banderas del continuismo del actual Gobierno y de paso organizar a través del voto parte de sus listas a Senado y Cámara.

El protagonismo de la jornada lo tienen el senador del Polo Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho, quienes se disputan el guiño del petrismo purasangre que se espera salga a votar este domingo y con el cual apuntan a medir qué tanto músculo electoral tiene aún el denominado progresismo. Por eso, lo que está en juego –así no se prevea una asistencia masiva a los 13.405 puestos de votación– no es menor para el sector que actualmente comanda la Casa de Nariño.

La razón es que en las reuniones palaciegas y de los comités de cada campaña siempre se habló de al menos poder llevar a dos o tres millones de personas a las urnas, contando con los niveles de aceptación que aún tiene el jefe de Estado, y que siempre han estado por encima del 30 % en los sondeos de opinión, incluso internacionales.

Sin embargo, la controversia en torno a si era o no una consulta interpartidista, lo que generaba inhabilidades posteriores, y la renuncia acordada con Petro de Daniel Quintero, quien salió en medio de polémicas y una imputación penal por posible corrupción, terminaron golpeando una cita que costó COP 190.000 millones; eso sí, la cara del exalcalde de Medellín aparecerá en los más de 39 millones de tarjetones que se imprimieron, aunque sus votos no se sumarían al resultado final.

Tanto el jefe de Estado como los dos candidatos sobrevivientes y el renunciado advirtieron que el enredo jurídico, que se terminó subsanando con la salida de la Unión Patriótica y del Partido Comunista de la jornada –lo que dejó todo a nombre del Polo Democrático–, no fue responsabilidad de las fuerzas de izquierda, sino del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El argumento es que el Pacto Histórico aún no tiene personería jurídica en firme, por lo que a su nombre no se puede dar validez de una votación oficial como la de este domingo, y que al dejarla como base para tres colectividades, pues terminaba ungiéndose un candidato que, según la ley, ya no podría ir a la consulta ampliada de marzo; es precisamente de esta cita del segundo domingo de ese mes en 2026 que saldrán aspirantes concretos a suceder a Petro en el solio de Bolívar.

Pero tanto el CNE como la Registraduría que lidera Hernán Penagos, con el respaldo de otras autoridades administrativas y judiciales, ratificaron que todo se ha hecho con base en la normatividad vigente y que, incluso, esa es la razón de por qué una jornada como esta, que no es de índole global, sino enfocada a una sola fuerza política, no tiene mesas de votación en el exterior.

De hecho, tanto Cepeda como Corcho hicieron eco de denuncias en torno a una supuesta falta de espacios para sufragar, por lo que pedían a las entidades electorales y al Ministerio de Defensa garantizar que se abrieran esos espacios, en especial a nivel rural.

El registrador explicó que este 26 de octubre se habilitarán 13.400 puestos de votación en 9.600 lugares, de los cuales 3.500 están en zonas rurales.

Asimismo, dijo que algunos puestos se concentran en uno solo, pero que todo es parte de la estrategia operacional del Ministerio de Defensa, actualmente liderado por el general (r) Pedro Sánchez. “Estas no son unas elecciones ordinarias, donde se ubican 125.000 mesas”, recordó Penagos.

Para la lista de Senado se inscribieron 145 aspirantes, y lo que se busca es que los de mayor votación ocupen los primeros lugares. Incluso, eso deja claro por qué María José Pizarro no tiene asegurado el primer puesto, sino que se elegiría de la siguiente tríada: el segundo en la votación por la carta presidencial y la mujer y el hombre más votados en el tarjetón de Congreso.

En todo caso, al final, la decisión la tiene Petro, quien fue el que terminó diciendo que sí hubiese consulta, pese a que en sus toldas se alcanzaron a bajar de la misma hace tres semanas.

Lo cierto de todo este proceso, como lo reconocen Cepeda, Corcho y el propio Petro –quien intentó con su “plazoletazo” del viernes en Bogotá darle fuerza a esta cita a urnas–, es que quien al final quede como la carta de la izquierda debe salir a buscar convergencias con sectores menos petristas y de centro para diseñar una estrategia que permita enfrentar a la derecha, cuyas cabezas también están en una frenética carrera por encontrar cartas fuertes para 2026.

