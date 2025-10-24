Gobierno Petro completará más de 60 ministros en tres años con la salida de Montealegre

Presidente Gustavo Petro y sus funcionarios durante un reciente consejo de ministros. Foto: Juan Diego Cano

A 61 llegará el número de ministros que han pasado por el gobierno de Gustavo Petro en lo que va de estos tres años. Este viernes, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó su carta de renuncia al presidente, en la que citó su disputa judicial contra el exmandatario Álvaro Uribe como la razón principal de su salida.

Con los últimos movimientos, el “Gobierno del cambio” se ha convertido en el que más salidas ha tenido en su periodo. Hace unas semanas, Carina Murcia Yela aterrizó en la jefatura del Ministerio de las TIC en reemplazo de Julián Molina —cuota del Partido de la U—, quien salió por la derrota del Ejecutivo en la elección de magistrado de la Corte Constitucional, en la que el exdefensor Carlos Camargo salió victorioso.

El momento en el que renuncia Montealegre es clave y viene de una serie de disputas que tuvo con altos funcionarios del Estado. Fue conocida su pelea con su par en Interior, Armando Benedetti, por el proyecto de ley de sometimiento que está estancado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, y que derivó de un comentario del jefe de la cartera política sobre lo “flojo” que es el gabinete.

“Benedetti es un ‘tibio’ con la paz total. Solo le interesan titulares de prensa y desprestigiar a los compañeros de gabinete. Ahora posa de macho alfa del Gobierno. Benedetti: ya ha causado muchos daños. No sea fantoche. ¡Váyase ya! No más. Este ministerio le quedó grande, sea serio. Yo necesito su ayuda, la necesita el presidente”, se lee en un mensaje que envió Montealegre en un chat revelado por W Radio.

Aunque esa relación se normalizó con mediación de Roy Barreras de por medio, a eso se suman sus declaraciones sobre el caso contra Uribe —absuelto en segunda instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal— en las que acusó de prevaricato al procurador Gregorio Eljach y presentó una queja disciplinaria en su contra ante la Corte Suprema de Justicia. La pelea no cayó bien en Palacio, después de todo, el jefe del Ministerio Público fue ternado por el mismo mandatario, ni en el Congreso.

Otras salidas se están tanteando en la Casa de Nariño: la de la canciller Rosa Villavicencio, la cara en las tensiones crecientes con Estados Unidos, y la ministra de Vivienda, Helga María Rivas, quien protagonizó un choque con el presidente Petro en el último consejo de ministros. En los últimos meses también se habló del recambio en las carteras de Trabajo (Antonio Sanguino) y Comercio (Diana Morales), cuotas de Alianza Verde y el Partido Liberal, respectivamente. Sin embargo, esas movidas nunca se concretaron.

Esta es la lista completa de ministros en el gobierno Petro:

Interior:

1 Alfonso Prada (agosto 2022-mayo 2023)

2 Luis Fernando Velasco (mayo 2023- junio 2024)

3 Juan Fernando Cristo (julio 2024-febrero 2025)

4 Armando Benedetti (febrero 2025)

Cancillería:

5 Álvaro Leyva (agosto 2022-febrero 2024)

6 Luis Gilberto Murillo (febrero 2024 como (e), oficial desde mayo - enero 2025)

7 Laura Sarabia (enero 2025 - julio 2025)

8 Rosa Villavicencio (julio 2025 como (e), oficial desde agosto)

Defensa:

9 Iván Velásquez (agosto 2022- febrero 2025)

10 General (r) Pedro Sánchez (febrero 2025)

Justicia:

11 Néstor Osuna (agosto 2022-julio 2024)

12 Ángela María Buitrago (julio 2024- junio 2025)

13 Eduardo Montealegre (junio 2025-octubre 2025)

Agricultura:

14 Cecilia López (agosto 2022- mayo 2023)

15 Jhenifer Mojica (agosto 2023-julio 2024)

16 Martha Carvajalino (julio 2024)

Minas:

17 Irene Vélez (agosto 2022-julio 2023)

18 Andrés Camacho (agosto 2023-febrero 2025)

19 Edwin Palma (marzo 2025)

Trabajo:

20 Gloria Inés Ramírez (agosto 2022-febrero 2025)

21 Antonio Sanguino (febrero 2025)

Hacienda:

22 José Antonio Ocampo (agosto 2022-mayo 2023)

23 Ricardo Bonilla (mayo 2023-diciembre 2024)

24 Diego Guevara (diciembre 2024 como (e), oficial enero 2025-marzo 2025)

25 Germán Ávila (marzo 2025)

Deportes:

26 María Isabel Urrutia (agosto 2022- febrero 2023)

27 Astrid Rodríguez (marzo 2023-febrero 2024)

28 Luz Cristina López (marzo 2024-febrero 2025)

29 Patricia Duque (marzo 2025)

Educación:

30 Alejandro Gaviria (agosto 2022-febrero 2023)

31 Aurora Vergara (marzo 2023-julio 2024)

32 Daniel Rojas (julio 2024)

Vivienda:

33 Catalina Velasco (agosto 2022-julio 2024)

34 Helga María Rivas (julio 2024)

Ciencias:

35 Arturo Luna (agosto 2022-abril 2023)

36 Yesenia Olaya (mayo 2023)

Cultura:

37 Patricia Ariza (agosto 2022- febrero 2023)

38 Jorge Zorro (e) (febrero 2023-agosto 2023)

39 Juan David Correa (agosto 2023-febrero 2025)

40 Yannai Kadamani (febrero 2025)

TIC:

41 Sandra Milena Urrutia (agosto 2022- abril 2023)

42 Mauricio Lizcano (mayo 2023-enero 2025)

43 Julián Molina (marzo 2025-septiembre 2025)

44 Carina Murcia Yela (septiembre 2025)

Igualdad:

45 Francia Márquez (enero 2023-febrero 2025)

46 Carlos Rosero (febrero 2025-agosto 2025)

47 Juan Carlos Florián (agosto 2025)

Transporte:

48 Guillermo Reyes (agosto 2022- abril 2023)

49 William Camargo (abril 2023-julio 2024)

50 María Constanza García (julio 2024- enero 2025)

51 María Fernanda Rojas (febrero 2025)

Comercio:

52 Germán Umaña (agosto 2022-mayo 2024)

53 Luis Carlos Reyes (junio 2024-marzo 2025)

54 Cielo Rusinque (e) (marzo 2025-junio 2025)

55 Diana Morales (junio 2025)

Salud:

56 Carolina Corcho (agosto 2022-abril 2023)

57 Guillermo Jaramillo (mayo 2023)

Ambiente:

58 Susana Muhammad (agosto 2022-febrero 2025)

59 Lena Yanina Estrada (febrero 2025- agosto 2025)

60 Irene Vélez (e) (agosto 2025)

