Persisten choques entre Gobierno y Registraduría a tres días de la primera medida en urnas

Presidente Gustavo Petro vuelve a cuestionar el rol de la Registraduría para las elecciones el 2026. Foto: Archivo Particular

Las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y la Registraduría no cesan a tres días de las elecciones. Durante las últimas semanas los choques debido a presunto fraude electoral reiterado desde el oficialismo responsabilizando a la institución dirigida por Hernán Penagos han venido creciendo.

El más reciente capítulo de esta historia se dio tras la séptima y última Comisión de Garantías Electorales el pasado miércoles 5 de marzo. Luego de que culminara este encuentro el presidente Petro retomó acusaciones hacia la Registraduría, asegurando que “no hubo auditoría técnica independiente y de los partidos del software de preconteo y escrutinios en Colombia”.

En otras ocasiones el jefe de Estado ya había afirmado que este software no había sido entregado a los partidos al contrario de lo había anunciado el ente registrador sobre la apertura del código fuente que dará las instrucciones para llevar a cabo el preconteo y el escrutinio de votos. Sin embargo desde la Registraduría se afirma que el código fuente se expuso durante cuatro días para que los partidos políticos revisaran la arquitectura del software.

Sin embargo, el presidente Petro sigue manifestando que “la evidencia solo resulta de una auditoría técnica independiente al software de preconteo y escrutinios. Dado que no se realizó esa auditoría nadie puede hablar ni de evidencias ni de no evidencias”.

En contraposición, durante la Comisión de Garantías, Penagos sostuvo: “Lo que quiero significar es que estamos buscando proveer que se gestione el proceso electoral de la mejor manera. Ustedes vieron muchas de las actas de hace 4 años, con tachones, enmendaduras, asteriscos, ni siquiera se observaban los datos de quién sí tenían votos en esas actas electorales, y ese procesamiento ha sido histórico”. Incluso, el registrador aseguró que se está gestionando una circular para que los testigos electorales puedan tomar fotos de las actas electorales este domingo.

Además, a la salida del encuentro de Paz Electoral, Penagos aseguró que “el software que utiliza la Registraduría y el sistema electoral actual es el mismo que ha elegido los presidentes de las últimas décadas, incluyendo el actual”. En este encuentro estuvieron presentes, además, los ministros Armando Benedetti (Interior) y Pedro Sánchez (Defensa), así como el procurador Gregorio Eljach y el contralor Carlos Hernán Rodríguez, quienes han dado un parte de tranquilidad para la ciudadanía en torno a la realización de las elecciones.

Por su parte, el Pacto Histórico reiteró las advertencias hechas por el presidente: “Alertamos sobre riesgos en la transparencia electoral: falta de auditoría independiente al software, concentración en un proveedor privado y la persistencia de irregularidades probadas judicialmente desde 2014. Exigimos garantías reales y control público”.

Alertamos sobre riesgos en la transparencia electoral: falta de auditoría independiente al software, concentración en un proveedor privado y la persistencia de irregularidades probadas judicialmente desde 2014.

Exigimos garantías reales y control público.#CuidemosLaVictoria pic.twitter.com/DMEo35ZrFt — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) March 4, 2026

