Estos son los candidatos que competirán por la Gobernación de Magdalena

Elección de Rafael Martínez fue anulada por doble militancia. Foto: Gobernación del Magdalena

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Avanza el proceso para que Magdalena conozca el nombre de su nuevo gobernador. La Registraduría Nacional confirmó que ya se cerró la inscripción de candidatos para las elecciones atípicas del próximo 23 de noviembre y dio a conocer que hay cinco aspirantes al cargo. Se trata de Margarita Guerra, Rafael Noya, Luis Santana Galeth, Raúl Antonio Carbono y Miguel Martínez.

Guerra es la candidata de la coalición Fuerza Ciudadana (Partido Ecologista Colombiano y Comunes), lo que implica que es la carta del grupo político de Carlos Caicedo, que, tras la salida de aliado Rafael Martínez, busca mantener la influencia política en el departamento.

Lea también: Colombianas que fueron detenidas por Israel regresaron al país en el avión presidencial

Como lo contó este diario, Carlos Caicedo mantiene su maquinaria en la región, pese a la pérdida de la personería jurídica de su partido en febrero de este año y la anulación de la elección de Martínez. Así las cosas, este sector parte como favorito con la candidatura de Guerra para la cita a las urnas de finales de noviembre.

El principal contrincante sería Rafael Noya, exdiputado del mismo movimiento político de Caicedo que intenta consolidarse como una opción alternativa. Desde hace algunos meses se distanció de Fuerza Ciudadana porque, según dijo, “se volvió un partido sin personalidad, con una sola persona endiosada. Creemos en la paz política, en bajar los odios y articular todos los actores del departamento”.

Entre tanto, Luis Santana fue avalado por Dignidad y Compromiso, Raúl Antonio Carbono por el Partido Demócrata Colombiano y Miguel Martínez por la coalición de Alianza Democrática Amplia (ADA), Liga de Gobernantes Anticorrupción y Colombia Justa Libres.

No se pierda: La tierra sin nuevos hijos: cómo se mantiene la vida en Busbanzá

¿Por qué anularon la elección de Rafael Martínez?

El Consejo de Estado declaró nula la elección de gobernador del Magdalena elegido para el período 2024-2027 por doble militancia. Para el alto tribunal, la falta se habría concretado el 21 de septiembre de 2023 en un evento público en la Villa Olímpica de la ciudad de Santa Marta, a favor de María Charris y Miguelina Pacheco, candidatas por el Partido de la U a la Asamblea Departamental y el Consejo Municipal, respectivamente.

En ese encuentro político, Martínez habría dado el aval a ambas aspirantes, que no estaban bajo la bandera que lo llevó a él a la gobernación. “Con su actuación, (el exgobernador) contravino la lealtad y disciplina que le era exigible a favor de los aspirantes inscritos por Fuerza Ciudadana al concejo de Santa Marta y a la Asamblea del departamento del Magdalena”, explicó el Consejo de Estado.

Recomendado: “¿Por qué solicita ayuda a un criminal contra la humanidad?”: Petro a María Corina Machado

En su momento, el presidente Gustavo Petro, cercano al “Caicedismo”, cuestionó el fallo. “Ya nos tumbaron un gobernador de la izquierda colombiana en el Magdalena, pero no me voy a referir a eso ahora... Es que esto es una agresión a fondo por coaliciones”, aseguró el mandatario.

“Es una violación de la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 23, que el mismo Consejo de Estado, cuando no era dominado en esa sección por un señor que siempre menciono, pues había incluso vuelto norma jurídica en Colombia, que fue la sentencia que me devolvió a Alcaldía de Bogotá. Pero dejo ahí porque estamos en otra cosa”, agregó Petro.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.