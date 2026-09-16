Estos son los detalles del encuentro entre Trump y la embajadora de Colombia en EE. UU.

El acto protocolario que tuvo lugar en la Oficina Oval fue el primer contacto directo de la embajadora Araújo con el mandatario…

La embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araújo, entregó las credenciales al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con las que se le acredita para ocupar ese cargo. La cita en Washington es la antesala de los numerosos encuentros de alto nivel que sostendrán la próxima semana varios ministros y funcionarios del gobierno de Abelardo de la Espriella con delegados de la Casa Blanca.

El acto protocolario que tuvo lugar en la Oficina Oval fue el primer contacto directo de la embajadora Araújo con el mandatario estadounidense. En esa cita se tocaron, por unos minutos, los puntos de acuerdo con los que se manejarán las relaciones entre los dos países y en el que primaron el fortalecimiento de la seguridad y la lucha contra las drogas, ejes transversales en las políticas de los dos Estados.

Publicidad

Le sugerimos: Mundo político reacciona a la decisión de EE.UU. de no certificar a Colombia

La foto entre la embajadora y el presidente estadounidense se tomó el pasado 15 de septiembre y sigue abonando el terreno en ese diálogo permanente que han mantenido Bogotá y Washington. Esta se da una semana después de que el Secretario de Estado, Marco Rubio, visitara por primera vez la ciudad de Barranquilla para estrechar su mano con el presidente Abelardo de la Espriella. Esa jornada del 8 de septiembre sirvió para que los dos países suscribieran acuerdos en materia de energía nuclear y de minerales raros, además de establecer esos puntos de la política de seguridad y paz.

Previo al encuentro con Trump, Araújo había participado de la primera reunión oficial del Escudo de las Américas en Washington. Allí se trazaron las prioridades de esa iniciativa que se lidera desde la Oficina Oval y que tiene como objetivo establecer una lucha frontal contra el narcotráfico y las estructuras armadas en la región. Además, según ha mencionado el presidente De la Espriella, ese organismo en territorio colombiano tendrá su sede oficial en Medellín (Antioquia).

🇨🇴🇺🇲 During the presentation of her credentials to President @realDonaldTrump at the White House, Ambassador María Consuelo Araújo conveyed President @ABDELAESPRIELLA's commitment to a renewed and strengthened relationship between Colombia and the United States, with security,… pic.twitter.com/QB6UfN16wc — Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) September 16, 2026

"En nombre del presidente Abelardo de la Espriella expresé al presidente Trump el agradecimiento de Colombia por el apoyo brindado de su gobierno y por el pueblo de Estados Unidos por nuestra reciente tragedia. Asimismo transmití el firme propósito del presidente De la Espriella de devolver la seguridad en todo el territorio de Colombia", señaló la embajadora tras la foto con el presidente republicano.

Acto seguido remarcó que la seguridad es un "propósito que trasciende nuestras fronteras" e insistió que ese eje será convertido en resultados concretos. Según enumeró la emisaria en Washington, esto radican en "apoyar la reconstrucción y recuperación económica de Colombia; impulsar el comercio y la inversión; fortalecer nuestra seguridad compartida y promover la estabilidad regional".

Más contenidos: María Consuelo Araújo presentó credenciales como embajadora al presidente Trump

Ahora bien, esa tarea conjunta se vio marcada por mantener suspendida la certificación de Colombia en la política de lucha antidrogas. Esa medida anunciada por el Departamento de Estado en la jornada de este miércoles se debe a la base de las cifras que tomó como referencia la administración Trump. Y es que su argumentación radica en las cifras entregadas por el gobierno de Gustavo Petro, que ya fueron suficientes para revocar la certificación en esa materia en 2025 y que se mantendrán, como mínimo, hasta 2027.

Al respecto, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que tanto al gobierno de Colombia como de Estados Unidos les une esa estrategia de lucha contra las drogas y el narcotráfico. "Apenas en un mes que llevamos de gobierno hemos venido construyendo unas bases muy sólidas con los Estados Unidos. Queremos destruir los cultivos ilícitos, ayudando, por su puesto, a la gente (…) Llega una descertificación por la inacción del gobierno pasado en materia de lucha contra el narcotráfico. Es algo que se está remediando", dijo Lara.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que se va a reunir este miércoles en la noche con la bancada del Centro Democrático. “Yo no entro a inmiscuirme en las decisiones políticas de los miembros del Senado y de la Cámara. Yo los respeto”, dijo.



Agregó que con el… pic.twitter.com/1bTVnOIDF4 — El Espectador (@elespectador) September 16, 2026

Finalmente, este encuentro también allana el terreno para las diferentes citas que se sostendrán entre el gobierno colombiano y estadounidense la próxima semana. Al agenda que encabezará el vicepresidente José Manuel Restrepo, y quien estará acompañado de los ministros de Exteriores (Omar Bula) y Comercio (Mauricio Gómez) y con posible presencia del MinHacienda, Miguel Gómez, abarcará ejes clave en materias de seguridad, comercio e inversiones en Colombia. Colombia tendrá un espacio en la tercera jornada de la Asamblea General de la ONU en el que Restrepo dará el discurso oficial y participaría de la cena habitual que convoca el presidente Trump.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.