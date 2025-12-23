Presidente lanzó otro dardo a Chile, Argentina y Estados Unidos: “van a emprender pogromos”

Los ministros Daniel Rojas (Educación), Antonio Sanguino (Trabajo), Alfonso Jaramillo (Salud), Germán Ávila (Hacienda) y el presidente Gustavo Petro durante la alocución de este 23 de diciembre. Foto: Preside

En medio de las disputas internacionales que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha venido cocinando con personas ideológicamente diferentes a su tendencia política, el mandatario colombiano lanzó este 23 de diciembre un nuevo dardo contra las administraciones elegidas de Argentina, Chile y Estados Unidos.

En efecto, en parte de los más de 60 minutos que utilizó para hacer una alocución de balance de su administración con un tono electoral, al punto que en al menos tres oportunidades pidió que en 2026 —aclarando que sin dar nombre propios— se vote por personas que respaldan sus posturas de izquierda, advirtió que los colombianos que viven en estas tres naciones deberían retornar voluntariamente a Colombia.

“Invito a la ciudadanía colombiana que vive en Argentina, Chile y Estados Unidos a retornar a Colombia. Viven mejor acá. Los cambios políticos de allá van a coger la colombianidad como enemiga, porque montaron sus votos, en esos tres países, sobre destruir las familias migrantes”, aseguró el mandatario.

Esta palabras, fieles a la línea electoral que viene potenciando en sus intervenciones públicas y en redes, se dan porque en Argentina gobierna Javier Milei, en Chile ganó José Antonio Cast y en Estados Unidos preside Donald Trump. Los tres son personas ideológicamente distantes del presidente Petro.

“Entonces, prevengamos y no nos quedemos allá que van a vivir peor. En Colombia hoy se vive mejor. Estados Unidos, Argentina y Chile van a emprender pogromos contra la sociedad colombiana”, añadió el jefe de Estado. El término al que se refiere el presidente (pogromo), según la RAE, significa “masacre, aceptada o promovida por el poder, de judíos y, por extensión, de otros grupos étnicos”.

Y aunque Petro siempre ha asegurado que los poderes extranjeros no deben intervenir en asuntos nacionales, a lo largo de sus tres años de mandato —y ahora con más fuerza cuando entra en su epílogo—, el presidente ha lanzado varios dardos sobre la política interior de otros Estados cuando estos son dirigidos por personas que no son afines a sus posturas.

Eso explica por qué pide que los colombianos que viven en la Argentina de Milei, el Chile de Cast y el Estados Unidos de Trump regresen al país. En esa alocución también habló de la emergencia económica que acaba de decretar, del estado actual del sistema de salud y, entre otros asuntos de gestión, de cómo están aplicándose las políticas en materia de educación.

En todo caso, el presidente Petro siempre ha dicho que él no xenófobo y que, por el contrario, en Colombia se acoge a los migrantes, pero ahora que el país está en campaña y —como él mismo lo reconoce— el Gobierno buscando la reelección de sus ideales se potenciarán los relatos en torno a la soberanía y la necesidad de que, desde su óptica, en las elecciones de 2026 no lleguen al poder perdonas ideológicamente opuestas a lo que promueve el mandatario y su entorno político.

