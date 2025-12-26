Senado alista sesiones para hacerle control político a la emergencia económica del Gobierno

El senador Lidio García y los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Hacienda, Germán Ávila, durante un debate en las plenarias del Congreso (imagen de referencia). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Para la mañana de este 26 de diciembre, de forma virtual, está previsto que el pleno del Senado se reúna de forma extraordinaria para tramitar varios asensos militares y policiales y, de paso, tramitar una serie de proposición que alista la oposición para también comenzar a hacerle control político a la emergencia económica que decretó el Gobierno del presidente Gustavo Petro para fondear con COP 16,3 billones el presupuesto de 2026.

El presidente del Senado, el liberal Lidio García, aseguró que el Congreso es un órgano independiente y que, de acuerdo con la Constitución, tiene facultades para reunirse de forma extraordinaria y atender situaciones claves como lo sería el escenario que se planteó con los decretos que emitió la Casa de Nariño.

“Defender su autonomía no bloquea reformas, protege la democracia. Nunca hemos considerado que usted sea custodio del liberalismo, una tradición que exige formación y convicción. Cuando se acusa de títeres a los demás, a veces no se hace más que proyectar la propia forma de entender el poder. Aquí no hay hilos, hay responsabilidad institucional”, precisó García.

Su mensaje fue una respuesta directa al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien advirtió que supuestamente el Legislativo, liderado por el senador García, supuestamente es parte de un presunto bloqueo institucional que no permite que avancen las protestas del gobierno Petro.

En un sentido similar se expresó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien incluso señaló que no puede haber una sesión virtual para tramitar un control político a un proceso extraordinario. “El estado de emergencia no es solamente sobre hechos cumplidos sino sobre aquellos que amenacen al orden económico del país, artículo 215 de la Constitución”, dijo.

Lo que se sabe es que este viernes, luego de darle comienzo formal a la sesión extraordinaria, se presentará una proposición para que el Congreso sea posteriormente citado de forma presencial y comience el centro político.

La medida será lanzada por el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, quien advirtió que la emergencia económica sí puede ser analizada por el Congreso de forma extraordinaria.

La plenaria del Senado está citada para las 10 de la mañana y desde ahí se dará comienzo a un debate que, tanto en el oficialismo como la oposición, están usando con fines electorales.

