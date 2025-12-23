Petro alista alocución para defender su emergencia económica y anunciar aumento del mínimo

José Raúl Moreno, jefe de Despacho; Angie Rodríguez, directora del Dapre; Gustavo Petro, presidente de la República; y Armando Benedetti, ministro del Interior, durante una reunión en la Casa de Nariño (imagen de referencia). Foto: Joel_Gonzalez

A menos que la agenda del presidente Gustavo Petro sufra algunos cambios, para la noche de este 23 de diciembre está previsto que emita una alocución en la cual se referirá a la justificación que lo llevó a impulsar una emergencia económica y el aumento que otra vez por decreto se hará sobre el salario mínimo.

Lo que se sabe es que la alocución ya fue grabada por el presidente antes de comenzar la agenda pública que tiene este martes en Cartagena, capital en la que estará en una entrega de regalos y liderando unas novenas por las festividades decembrinas.

Lo que busca Petro es justificar por qué, desde su óptica, la emergencia económica sí sería constitucional y la forma en que en el país se han dado lo que son los hechos sobrevinientes que —desde su perspectiva— sirvieron de base para el decreto madre de este procedimiento que se emitió hace 24 horas.

Este mensaje del mandatario también tiene como fin dar una respuesta tácita a la evaluación que hace la Corte Constitucional de citar a una sesión extraordinaria para analizar la viabilidad jurídica de un procedimiento que, desde gremios, oposición y otros sectores especializados en materia económica, aseguran no tiene un sustento.

Incluso, el propio jefe de Estado ya advirtió que si la Corte llegara a tumbar esta emergencia, como le ha pasado en otras ocasiones que no ha logrado justificar sus procedimientos jurídicamente, se generaría una crisis.

En lo relacionado al aumento del salario mínimo, sobre el cual tampoco se logró esta vez llegar a un acuerdo, se espera que el presidente Petro anuncie los motivos que lo llevan a decretar que sea de dos cifras.

Si bien el sector empresarial proponía que no se pasara del 7 % u 8 %, los sindicatos plantearon una cifra que se llevó hasta el 16 %. En todo caso, fuentes de la Casa de Nariño confirmaron que sí o sí habrá un aumento superior a dos cifras.

Además, personas del entorno del alto Gobierno les dijeron a reporteros de este diario que también se abordaría un asunto relacionado con un sistema de salud que desde hace varios meses se encuentra en una grave crisis que desde el Ejecutivo se asegura es responsabilidad de políticas públicas anteriores.

