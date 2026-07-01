Empalme, regiones, economía y nuevas felicitaciones: así se movió De la Espriella

Abelardo de la Espriella junto a José Manuel Restrepo durante la entrega de credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030 Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, enfocó su agenda este miércoles en reuniones regionales, mientras su fórmula se encargó del grueso de las reuniones económicas. También recibió nuevas felicitaciones de otros mandatarios y profundizó en el empalme oficial.

En horas de la mañana, De la Espriella se reunió con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. “Medellín tiene presidente con el tigre. Vamos a priorizar todos los temas que son importantes para Medellín, querido alcalde, porque Medellín es una ciudad que merece todo nuestro apoyo, toda nuestra atención y vamos a recuperar el tiempo perdido que han tenido ustedes con este gobierno que nunca los volteó a mirar”, puntualizó el abogado.

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Por su parte, Gutiérrez sostuvo que “con esto cesa la horrible noche para Colombia, para todas las regiones. Muy ilusionados en que todo va a salir muy bien. Hemos hablado de temas de seguridad, de obras, de infraestructura, del tema de salud y tenemos que seguir trabajando juntos”.

En esta misma línea, la Federación Nacional de Departamentos (FDN) y otros alcaldes han celebrado los procesos surtidos por parte del equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, al acelerar procedimientos de empalme tanto con el gobierno nacional central, como con algunos mandatarios regionales. Desde ya los gobernadores hablan de destrabar proyectos y elevan solicitudes a la nueva administración en Colombia.

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Así lo han expresado varios mandatarios como las gobernadoras del Meta, Rafaela Cortés, y del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, así como el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, quienes además han subrayado en las “buenas internaciones” del próximo jefe de Estado.

Por otro lado, el presidente de China, Xi Jinping, felicitó la victoria del candidato y le dijo: “Con motivo de su elección como presidente de la república de Colombia tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar, en nombre del Gobierno y el pueblo chino, las sinceras felicitaciones. China y Colombia son socios estratégicos. A lo largo de los 46 años de relaciones diplomáticas, los lazos entre China y Colombia han pasado la prueba de las vicisitudes internacionales. [...] Es mi sincero deseo que coma bajo su liderazgo, el gobierno y el pueblo colombiano logren nuevos y mayores éxitos en la construcción nacional”.

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Por su parte, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, adelantó reuniones con los banqueros y relacionadas con el sector económico. El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, aseguró que durante el encuentro se refirieron a temas como el crecimiento y la inversión.

Además, también sostuvo una reunión con la vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro, para poner en marcha una articulación que beneficie la inversión, el financiamiento y proyectos estratégicos.

Por último, luego de la orden directa de Abelardo de la Espriella, Restrepo le solicitó al presidente Gustavo Petro de manera oficial el inicio del proceso.

“He solicitado formalmente al presidente saliente, Gustavo Petro, la instalación inmediata del proceso de empalme y transición presidencial. Hemos pedido un empalme ordenado, auditado, verificable y público, que permita conocer la verdad institucional del Estado, identificar los asuntos urgentes y garantizar una transición responsable de cara al país”, precisó Restrepo.

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