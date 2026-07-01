“Solicité la instalación inmediata del proceso de empalme al presidente Petro”: Restrepo

José Manuel Restrepo liderará el primer encuentro de empalme del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Por orden directa del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el vicepresidente José Manuel Restrepo, encargado de liderar el proceso de empalme con el gobierno del jefe de Estado, Gustavo Petro, le solicitó de manera oficial al actual mandatario el inicio del proceso.

“He solicitado formalmente al presidente saliente, Gustavo Petro, la instalación inmediata del proceso de empalme y transición presidencial. Hemos pedido un empalme ordenado, auditado, verificable y público, que permita conocer la verdad institucional del Estado, identificar los asuntos urgentes y garantizar una transición responsable de cara al país”, precisó Restrepo.

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El vicepresidente de De la Espriella, aseguró que para garantizar “el desarrollo de este proceso” invitaron a la Procuraduría y a la Contraloría General a que acompañen este proceso desde “sus funciones preventivas, brindando garantías de transparencia y control institucional”.

“Colombia merece una transición a la altura de su historia, de sus instituciones y de la decisión soberana expresada en las urnas. Ese es nuestro compromiso: un empalme ejemplar, transparente y con el rigor que el país exige en este momento”, aseveró.

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En la carta enviada al presidente Gustavo Petro, Restrepo manifestó: “Con ocasión de la decisión democrática adoptada por los colombianos y del consecuente relevo constitucional en la presidencia de la República [...] con el propósito de iniciar formalmente la coordinación institucional necesaria para adelantar un proceso de empalme ordenado, auditado, verificable, público, responsable y orientado a la estabilización del Estado”.

Además, el vicepresidente electo aseguró que este mandato no hace parte de las maquinarias tradicionales ni es perteneciente a un gobierno y que es precisamente por esta razón que “el momento que hoy se abre exige altura, serenidad, responsabilidad histórica y absoluto respeto por las instituciones de la República. El Estado no pertenece a los gobiernos. El Estado pertenece a los colombianos. Los gobiernos tienen apenas la responsabilidad temporal de conducirlo, cuidarlo y entregarlo con transparencia. Por ello, este proceso no puede ser entendido como un trámite burocrático ni como una concesión política, sino como un deber constitucional”.

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En este mismo comunicado Restrepo puntualizó que el empalme presidencial no debe limitarse a una simple transferencia documental, sino que debería permitir “la comprensión suficiente del estado real del sistema institucional al momento de la transición”. Precisamente por esto, aseguró que ya se ha previsto desde el gobierno entrante una metodología básica de coordinación y desarrollo de este proceso:

a. Activar el equipo coordinador general que usted ha designado y que encabeza el Dr. German Ávila, actual Ministro de Hacienda y Crédito Público, para que entre en contacto con el canal institucional permanente dirigido por el vicepresidente electo.

b. Instruir que cada ministerio, departamento administrativo, entidad adscrita o vinculada, y demás entidades del orden nacional de la rama ejecutiva objeto del empalme, designe dos servidores públicos de la respectiva entidad para actuar como enlaces institucionales responsables de facilitar la coordinación técnica, documental, operativa y de agendas de reuniones presenciales y virtuales del proceso.

c. Lo anterior sin perjuicio de la debida intervención y de las responsabilidades a cargo de los respectivos representantes legales de dichas entidades.

d. Establecer mecanismos homogéneos para el alistamiento, entrega y trazabilidad de la información institucional.

e. Instruir que con cada entidad se acuerde un cronograma general de reuniones, intercambios documentales y espacios técnicos necesarios durante el período de empalme.

f. Especificar criterios adecuados de manejo de información sensible, reservada o estratégica, conforme al ordenamiento jurídico vigente.

Estas declaraciones llegan luego de que se confirmara que el próximo jueves dos de julio se pacto la cita entre las dos administraciones para llevar a cabo este proceso.

Además, el ministro Ávila ya se había manifestado al respecto el pasado martes, cuando dijo que es necesario realizar el proceso en un “ámbito de respeto”, pero puntualizó que el mandato de Petro culmina en 6 de agosto, razón por la que “no habrá un cogobierno”.

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Y se refirió a las declaraciones realizadas por integrantes de la delegación del presidente electo que han insistido en la necesidad de un “empalme anticorrupción” que han ligado a una posible auditoría forense que se pagaría del bolsillo del próximo jefe de Estado.

“El empalme se rige por la ley 951 de 2005 y allí se establecen unos procedimientos y unas mecánicas que deben ser entregadas por parte del Gobierno saliente al Gobierno entrante”, dijo el ministro. Acto seguido aseguró que “no entregaremos ni más ni menos información de lo que la ley demanda y exige”.

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