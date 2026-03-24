Presidente Gustavo Petro y otros actores políticos se refirieron al accidente en Putumayo

Presidente Gustavo Petro habló sobre accidente de avión de la FAC en Putumayo. Foto: Archivo Particular

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Tras el accidente aéreo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que trasportaba 128 personas y se accidentó luego de despegar del Aeródromo Caucayá, en Puerto Leguízamo (Putumayo), el presidente Gustavo Petro se refirió a la tragedia que, según el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, ya registra 66 muertes, 4 personas desaparecidas y 57 heridos de gravedad (cifra que, según el alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos, ahora es de 68 muertes, 2 desaparecidos y 57 heridos).

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A través de sus redes sociales el jefe de Estado lamentó la situación. “Siento mucho dolor por los hijos perdidos, 34 jóvenes muertos por defender a Colombia”, precisó. Y agregó: “Que la luz de mis jóvenes que murieron se alce hasta las estrellas”. Además, el presidente lanzó un cuestionamiento sobre la causa de esta tragedia, asegurando que este avión tendría fallas de calidad y que habría sido comprado en 2020.

Además, el ministro de Defensa sostuvo que “no es una tarea sencilla” proteger a Colombia de este tipo de situaciones cuando existen “causas estructurales acumuladas durante décadas”. Agregando que “es una misión exigente, riesgosa y, en muchos casos, dolorosa. Esa es la crudeza en los conflictos”.

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Por su parte, desde otras orillas políticas, la senadora y candidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, pidió una investigación transparente y se solidarizó con las familias afectadas: “Desde el corazón lamento el accidente del avión Hércules que ha puesto en vilo la vida de muchos de nuestros soldados. A sus familias les envío toda mi solidaridad. Exijo una investigación transparente: no se puede seguir poniendo en riesgo su vida”, puntualizó Valencia.

En esta misma línea, la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico), quien es además la jefa de debate del candidato Iván Cepeda, dijo: “Lamento profundamente el accidente del avión Hércules de nuestra Fuerza Aérea en Putumayo. Mi solidaridad con las familias de las víctimas y con toda la Fuerza Pública en este momento de dolor. Esperamos la información oficial. Que la verdad y el respeto acompañen este momento tan difícil”.

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Por su parte, Cepeda manifestó sus condolencias con la Fuerza Aérea, con las familias y “los seres queridos de las víctimas de este trágico hecho, que enluta no solo a la Fuerza Pública, sino a la Nación entera”.

La exvicepresidenta y exministra de defensa, Marta Lucía Ramírez también se pronunció y expresó su dolor por los “jóvenes soldados apenas empezando sus vidas” y criticó la gestión del Gobierno “que no los cuida, ni equipa y como siempre busca culpables. Mucho agradecerían sus familias si en lugar de ufanarse x salarios los protegieran”.

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Hasta el momento solo se ha podido identificar a seis integrantes de la tripulación y a los dos policías fallecidos en el accidente. Entre ellos se encuentran el teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla, los mayores Jaime Alexander Fernández Camargo y Natalia Rojas Velandia, el subteniente Julián David González Herrera y los tenientes Javier Fernando Méndez Torres y Jhontan Stid Pinzón Réyes, aviadores de la Fuerza Aérea. También el subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara y el patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez, del Gaula de la Policía.

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