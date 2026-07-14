“Mi partido ha decidido entrar a la puja por la Presidencia del Senado”: Daniel Briceño

Representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño. Foto: Cortesía

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¿Qué espera de este nuevo Congreso que se posesiona el 20 de julio?

Yo espero que el Congreso se comporte conforme a la renovación que la gente quiso que hubiese. El 60 % de los congresistas son nuevos. Pero el Congreso no se va a renovar sigue siendo la misma lógica transaccional y esa entidad que todo el mundo detesta y en donde sobre todo los colombianos desconfían.

Yo creo que el mensaje que se envió en las últimas elecciones, tanto de izquierda como de derecha tiene que demostrar que es un Congreso nuevo.

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Venimos de un Congreso con poca producción legislativa. Fue un Congreso con poco control político, aunque pues se hacían cosas. Pero la forma como se manejaban las mesas directivas hacía que pues fuera imposible hacer verdadero control político. Este fue un Congreso que sale de las mociones de censura fallidas. Creo que se abusó de la figura.

¿Qué proyectos presentará a partir del 20 de julio?

Yo tengo unas apuestas de vida que he hablado con la gente. Hacia el 20 de Julio vamos a estar radicando entre 12 y 16 proyectos, aunque tengo 20 en mente. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho en campaña sobre la modificación de la forma como se cobra el SOAT en Colombia, buscamos eliminar el sistema de patios y grúas en Colombia.

Además buscamos limitar los gastos en publicidad. Buscamos limitar los gastos y la forma como se gasta la plata hoy en operadores logísticos. Los operadores logísticos hoy son contratos que se hacen y que sirven para absolutamente todo. Y terminan las entidades repartiendo plata en efectivo en las regiones. Eso no puede pasar.

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Obviamente buscamos crear un sistema de asignación de escoltas. De verdad. No como el que existe hoy. [...] Tenemos una agenda bien robusta.

Frente al esquema de seguridad, usted hace unos días renunció a ese esquema. ¿Cómo se gestó esa situación? ¿Cómo va su relación con el secretario de la Cámara Jaime Lacouture?

Yo tengo que decirlo abiertamente. Lacouture es un absoluto personaje vergonzoso. Por todos los escándalos que tiene encima, todos los vínculos que tiene con grandes escándalos de corrupción en La Guajira. Sobre todo en Villanueva, donde creo que uno de sus familiares gobierna en esa ciudad. Él no debería ser el secretario general.

Además, yo lo que dije fue que yo no voy a tener relación con el señor Lacouture, no tengo interés en reunirme con él y a mí no se me asigna nada hasta que yo vaya a besarle el anillo, literalmente. Y me lo ha mandado a decir por varios canales.

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Además, yo no puedo tener dos o tres policías acompañándome a hacer mercado mientras Bogotá tiene un déficit de cinco mil policías. Yo creo que es una discusión que vamos a seguir dando de fondo.

¿Cómo ha visto la relación de Abelardo de la Espriella con el Congreso que llega?

Hasta ahora hay pinceladas de lo que va a ser. Lo que sí es cierto es que ya no se armó un gabinete presidencial de cara a lo que vaya a pasar o no en el Congreso. Y eso cambia todo el paradigma. Normalmente en los últimos gobiernos se encontraba un gabinete en donde se encontraban tres cosas: las fichas de confianza del presidente, las fichas de los partidos de Gobierno y quizás alguna representación empresarial. Pero la lógica aquí cambia absolutamente. El gobierno se está conformando con la gente que ayudó a Abelardo realmente en campaña, con la gente propia de Abelardo.

¿Cómo va puja por la Presidencia de la Cámara?

Pues hay una expresión, digamos, de parte del Gobierno nacional de que le gustaría que fuese yo. Pero no hay como tal, ahorita abierta una campaña por esa presidencia de la Cámara, aunque estemos a pocos días de la posesión y de la elección.

Todo depende de lo que pase en Senado. Si bien el favorito es Alfredo de Luque, porque tiene el guiño del gobierno, lo que sí es cierto es que mi partido ha decidido entrar a la puja por el Senado, y lo que pase allá, decidirá si yo puedo entrar o no a hacer una puja por la Cámara.

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Porque si mi partido gana la puja por la Presidencia del Senado en el primer año, pues obviamente el Centro Democrático no tendrá presidencia en la Cámara.

¿Cómo se visualiza como presidente de la Cámara? ¿Qué ha pensado frente a ello?

Primero hay que devolver la dignidad a la presidencia de la Cámara. Y tengo que ser totalmente claro, yo creo que los dos últimos presidentes de Cámara son vergonzosos.

Yo creo que yo sí represento la decencia. Yo no estoy buscando ningún incentivo aparte de dirigir una corporación si llegara a pasar y si el Congreso me diera la oportunidad.

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Y es muy importante que el Congreso entre en una discusión sobre su independencia, sobre su relevancia y que obviamente además de ayudarle al Gobierno en su agenda, debe haber control, pero también la agenda de los congresistas a nivel legislativo debe ser importante.

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