“Nosotros sentimos que el gobierno nos quiere frenar”: Dilian Francisca Toro

Gobernadora del Valle del Cauca para el periodo 2024 - 2027 Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál sería el balance de su gestión al frente de la Gobernación del Valle?

En el Valle del Cauca estamos viviendo algo que he calificado como una paradoja porque, a pesar de todas las dificultades, en la que la más importante es la del tema de inseguridad, hemos venido generando una dinámica de crecimiento económico importante.

En la generación de empleo hoy estamos en el 8.2 % de desempleo, hemos bajado ostensiblemente. Tenemos una disminución de la pobreza multidimensional en el 60 % desde el 2016; disminución de la pobreza monetaria desde la pandemia hasta ahora hemos bajado el 26% y estamos por debajo 5 puntos del promedio nacional. Tenemos una gran competitividad. En 2016 estábamos en el séptimo lugar, hoy estamos en el tercero. Ha habido un crecimiento grande.

Le sugerimos: Alerta en Fondo de Adaptación: rastrean millonarias movidas políticas por ruido de corrupción

En el Valle estamos destacando en cuatro cosas: la caña de azúcar, que, por supuesto es un costo muy importante, nos da el 39% del PIB agrícola del Valle y tiene una ventaja competitiva hoy en la transición energética; tenemos una buena seguridad alimentaria con el huevo, del que somos el primer productor, el pollo y la carne de cerdo ocupamos el tercer lugar en el país de productividad; y también hemos hecho un proceso con campesinos pequeños y medianos campesinos.

En diversidad nosotros estamos en tercer lugar en exportación de aguacate hass, cuarto lugar en limón Tahiti, la mayoría en piña; somos el quinto exportador de cafés especiales, tenemos 50 mil hectáreas y el segundo productor de empleo en el Valle del Cauca.

Sin embargo el apoyo del gobierno nacional no ha sido el que nosotros quisiéramos. Es una paradoja. Nos dan menos presupuesto. Aportamos el 10 % del PIB y nos devuelven el 3 %. Donde más nos han aportado ha sido el 4.8 %. No decimos que todos nos lo aporten, queremos ser solidarios, pero por lo menos que en los proyectos importantes nos los den.

El Valle Del Cauca seguirá elevándose y transformándose.



Nada nos ha detenido y cada obstáculo superado nos hace ir más alto.



Seguimos trabajando y cumpliendo. pic.twitter.com/UJuTIDR3r5 — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) November 23, 2025

Por ejemplo, el acueducto de Buenaventura no lo hemos podido terminar ni avanzar en la profundización del canal. Estamos perdiendo competitividad en el Valle y en el país porque el que el 44 % del comercio exterior lo genera Buenaventura.

El aeropuerto, que tenían que abrir una licitación para poder lograr que se inviertan COP 4.3 billones de pesos en la concesión, y que iba a estar Buenaventura porque se mejoraría también ese aeropuerto en la misma concesión, tampoco lo abrieron. La licitación que era lo más fácil de hacer, no se hizo. La vía Mulaló-Loboguerrero está ahí parada y tampoco se ha definido nada.

Puede leer: Caso ‘Calarcá’ desató pelea entre Juvinao y sectores del uribismo: “están a mano”

El Tren de Cercanías que ha sido un sueño hace muchos años. Nosotros empezamos a trabajar hace 10 años; yo era gobernadora, y Alejandro Eder era el director de PRO Pacífico y empezamos a trabajar el proceso con cooperación internacional y con nuestros propios recursos. Cuando ya teníamos todo listo, después de tanto esfuerzo en un trabajo conjunto con el sector privado, de querer como dinamizar una nueva movilidad más segura, con más amplitud y con mejor calidad de vida.

Ahí es cuando uno se pregunta “¿cómo es posible que el gobierno nacional ahora dice que no nos va a dar la cofinanciación?”, cuando tenía la posibilidad de darla, si le dio la cofinanciación al tren de Cundinamarca, y eso está bien que le dé, pero nos la ha podido dar a los dos que estábamos ya listos para eso. Pero le dio al uno y no nos dio al otro.

A Roldanillo y a su gente les cumplimos: hoy ya disfrutan de una vía de acceso al municipio renovada y que conecta con La Unión.



Más que una obra es transformación para la movilidad, el turismo y el desarrollo productivo del norte del Valle: facilita el transporte y el acceso a… pic.twitter.com/va1dfAW6VM — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) November 14, 2025

Y entonces la respuesta es que no le votaron la ley de financiamiento de la banca del Valle. Pero es que la banca del Valle no es la mayoría del Congreso. ¿Qué hacemos si el Congreso no le prueba? Entonces nosotros llevamos la culpa y eso es una cosa política. fuera eso dicen que para hacer el Tren del Pacífico, pero es que no ha terminado ni la prefactibilidad. Nosotros nos sentimos que nos quiere frenar, pero no nos va a frenar. Nosotros vamos para adelante.

¿Qué se va a hacer con el Tren de Cercanías?

Cuando ya no se dio por la ley de garantías firmamos un convenio entre los dos alcaldes (Palmira y Jamundí) y yo, en donde dejamos establecido casi COP 4 billones, lo dejamos ya para que no pierda su vigencia futura y dejar vivo el tren.

Nosotros establecimos que en lugar de los 23 vamos a hacer 14 kilómetros. Van a ser 13 estaciones, es como la primera línea del metro de Cali y vamos a dar esos COP 4 billones. Lo de nosotros es 3,7 billones de pesos, pero vamos a quitar los impuestos, unas estampillas y ya Cali para hacer una redensificación y otros temas que también se pueden dar para poder financiar. Asimismo queremos hacer una especie de unión con una inversionista para que ponga los otros COP 3 billones que hacen falta y puedan operarlo.

Le interesa: Capturaron en Medellín al creador de contenido “Juancito” señalado de cometer dos robos

La FDN, que es la que está haciendo la estructuración y la banca multilateral, tanto el Banco Mundial como la francesa y la alemana van a trabajar con nosotros en todo el tema de financiación para buscar el inversionista. Ellos van a ser los que van a estar ayudando justamente para que haya mayor transparencia.

¿En seguridad cómo están gestionando la crisis por la que atraviesa del Valle?

Ese ha sido mi mayor dolor de cabeza, pero hemos dado la lucha. Hemos trabajado unidos con la Fuerza Pública. Tengo que darle las gracias a ellos porque realmente han trabajado de la mano conmigo y el sector privado también ha participado.

Es nuestro mayor problema porque nosotros tenemos disidencias en la zona cordillera oriental. Tenemos dos disidencias que además tienen enfrentamientos entre ellas: la del frente 57 y el Adán Izquierdo. ,tenemos dos departamentos que son contiguos a nosotros: Chocó, que es el Bajo Calima, Buenaventura por el río San Juan y también por el Cañón de Garrapatas; tenemos la Jaime Martínez que también ha entrado al Bajo Calima que viene desde Jamundí, Tagua y Buenaventura por lo que ha habido enfrentamientos ahora en el Bajo Calima por las rutas y por la minería ilegal.

En el Naya tenemos la minería ilegal, tenemos 14 minas. Y tenemos además la coca en la zona alta de Jamundí y la Jaime Martínez que nos afecta allá con los actos terroristas. Desde que llegamos el primer día, el primer acto de gobierno fue un proceso de seguridad metropolitana para decirle al Ejército “ustedes tienen que tomar el control territorial en la zona rural de Jamundí”

Desde allí hemos venido arrancando a hacer ese control territorial, en este momento hay una operación arriba, y establecimos un derrotero. Uno, hacer tres batallones en el valle del Cauca. Ya tenemos el primero entre la parte central y norte donde está todo el desarrollo de Aguacate hass, Limón Tahití y todo ese desarrollo agropecuario, agroindustrial. Allí hay un batallón donde el sector privado también ayudó a la reconstrucción del sitio y la SAE dio el sitio.

Puede compartir: En imágenes: se encendieron los alumbrados navideños en Medellín

Yo acabo de comprar una finca para el batallón de alta montaña de Tuluá, que también tiene mucha problemática y se la vamos a entregar al Ejército. Y ya vamos a comprar el lote en la zona alta de Jamundí para hacer el batallón de alta montaña que lo vamos a construir nosotros. Ya tenemos los recursos y tenemos todo.

¿Cómo ha sido la articulación con el Gobierno?

Estamos invirtiendo porque tengo que decir que no hemos tenido la articulación con el gobierno nacional. Con el ministro sí, pero resulta que es que nosotros necesitamos capacidades para la Fuerza Pública. Con nuestro propio esfuerzo, con la tasa de seguridad que tenemos, hemos venido dando logística, la informática, transporte; dimos los antidrones, pero necesitamos más.

Presidente Petro: los reclamos que hoy motivan el bloqueo de la Minga en la @GobValle son competencia exclusiva del Gobierno Nacional, especialmente de la @AgenciaTierras, no del departamento ni del municipio.



Le hago un llamado firme para que atienda de inmediato estas… pic.twitter.com/yHDNQnvkxC — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) November 27, 2025

Estamos dándole todo el sistema de comunicaciones a Cali y el Valle del Cauca a la policía y también la comunicación al Ejército, unas plataformas que ellos han pedido, la videovigilancia, cámaras, los corredores seguros que son en los corredores donde probablemente puede tener más problemática de inseguridad. Allí vamos a hacer unos arcos con videovigilancia inteligente para poder tener muchos más insumos cuando se vaya a judicializar.

Esa tasa de seguridad no ha dado tantos resultados en otras regiones ¿qué tanto le deja al Valle?

Nosotros recaudamos anualmente más o menos entre COP 40.000 y 45.000 mil millones. No le cobramos ni al estrato 1, 2 y 3, y tampoco a los que hacen transición energética. Si cobraramos más, sería mucho más, pero eso nos ha servido porque esa ha sido la única forma de nosotros poder tratar de capacidades al Ejército y la Policía para poder apoyarlos en esa lucha frontal contra la delincuencia. Porque no es solamente contra las disidencias, sino las bandas criminales que hay en Tuluá.

No se pierda: Feria de Cali 2025: así busca mantener la tradición y ser más sostenible

Y en Buenaventura hicimos una megatoma y al otro día se volvieron a sentar más o menos los de las bandas y otra vez están haciendo como acuerdos para no agredirse. El tema allá es la agresión entre unos y otros. Es ellos mismos que están en esas disputas por el microtráfico por la extorsión.

Esos diálogos han tenido participación del Gobierno ¿cómo les ha ido?

Sí, la mesa sociogurídica, pero eso no han tenido voluntad de paz y además no hay herramientas jurídicas para poder solucionarles.

¿Y en el marco de paz total han visto algún resultado?

Ninguna, la paz total ha sido un fracaso. La paz total lo que sirvió fue para fortalecer los delincuentes, las disidencias. Por lo menos en la parte alta de Jamundí y las zonas rurales fue el fortalecimiento mayor de las disidencias. Realmente tengo que decir que nosotros hemos enfrentado esto. La Fuerza Pública tengo que reconocerle al ministro que ha sido una persona sensible, que se comunica con nosotros cuando hay problemas.Pero uno no siente las capacidades porque se necesita y nosotros lo hemos asumido nosotros con nuestros propios recursos.

¿Cuánto les dirige el Gobierno en materia seguridad?

Nosotros no recibimos plata del Gobierno nacional en eso, sino que es a la Fuerza Pública. Eso sí, ellos nos han aumentado el personal. Sin embargo, no en tecnología, que es al final lo que a nosotros nos está afectando. Los grupos criminales están haciendo casi todas las incursiones con drones.

El país recuerda ese atentado a la base militar ¿en qué va ese caso?

Se ha ido deteniendo la gente que hizo eso. Con el alcalde Eder tenemos una base de 800 millonespara poder recaudar información. Ha funcionado, nos han entregado mucha información y ya casi que hancapturado a todos los del atentado anterior, que fueron las cinco estaciones y a los de la base. Y pues eso fue la Jaime Martínez.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.