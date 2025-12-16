“Es dictador, pero no hay evidencia de que sea narco”: Petro reiteró postura sobre Maduro

Presidente de Colombia, Gustavo Petro, reunido con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Después de que Donald Trump declarara como terrorista el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y dispusiera el bloqueo naval de buques petroleros que salen del país. El presidente Gustavo Petro aseguró que Nicolás Maduro, es un dictador por “concertar poderes”, más no existe evidencia en Colombia de que sea un narcotraficante.

La declaración surgió luego de que la periodista Patricia Janiot, le reprochara al mandatario por llamar “nazi y fascista” al presidente electo de Chile, José Antonio Kast. “Permanece mudo y con miedo de llamar a Nicolás Maduro como un narcodictador y usurpador del poder. Al presidente Petro se le olvida que [...] Nicolás se robó las elecciones, mientras el próximo mandatario de Chile ganó con una amplia y contundente ventaja”, sostiene la periodista.

Por su parte, Petro aseguró que la narrativa del narcotráfico pertenecía a los Estados Unidos. “Kast es hijo y creyente de los Nazis. Pertenece a la generación alemana que escapó de Alemania no por salvarse de Hitler sino por salvarse de la derrota de Hitler, que es muy pero muy diferente”, sostuvo el mandatario.

La narrativa estadounidense a la que hace referencia el presidente de Colombia está relacionada con las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde asegura que Maduro está utilizando yacimientos de petróleo “robados” para financiar “el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”, razón por la cuál “el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”.

