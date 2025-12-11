“Es una canallada de parte de Angie Rodríguez”: Carlos Carrillo sobre Fondo de Adaptación

Respecto a las acusaciones de la directora del Dapre, Angie Rodríguez, Carrillo sostiene que durante su paso por el Fondo de Adaptación no hubo malos manejos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Después de la información divulgada en horas de la mañana este 11 de diciembre por parte de la directora del Dapre, Angie Rodríguez, sobre presuntos malos manejos en el Fondo de Adaptación, el exgerente general del fondo y actual director general de la UNGRD, Carlos Carrillo, respondió en defensa de su gestión.

“Tengo que sacarle tiempo a responder a esta canallada de la doctora Angie Rodríguez. Es un capítulo más en la historia universal de la infamia. Le queda claro a todos: yo me he puesto la camiseta por este proyecto político, mi lugar es estar en el primer gobierno de izquierda en el país, no soy un oportunista”, sostuvo Carrillo.

Rodríguez, quien es además la gerente encargada del Fondo de Adaptación, afirmó que, tras una revisión rigurosa de la entidad, se encontraron fallas en la ejecución, particularmente en las inversiones para La Mojana. De acuerdo con la directora del Dapre, de los recursos para esa subregión, que son cerca de COP 1,1 billones, solo se ha ejecutado el 3 %.

Además, Rodríguez cuestionó directamente la gestión de su antecesor, Carlos Carrillo y afirmó que esta información “se radicó ante la Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la Nación y Procuraduría General de la Nación para que se investiguen estos hechos y el país conozca esta situación”.

Al respecto, el director de la UNGRD, sostiene que ante la situación existen dos opciones: la doctora Angie Rodríguez “ingenuamente” cayó en un engaño o “me he vuelto tan incómodo para esos politiqueros que están dentro de nuestro propio gobierno, que quieren mi cabeza“.

Además, sostuvo que estaba dispuesto a dar toda la información necesaria para que la directora del Dapre rectifique la información “tendenciosa, errónea y mal intencionada” que divulgó públicamente, asegurando que Rodríguez se había extralimitado en sus funciones al utilizar el canal de presidencia para dicho acto.

“Los contratos que se mencionan yo ya los había puesto en conocimiento de la opinión pública. [...] El fondo de adaptación ejecutó con éxito más de COP 9 billones a lo largo de su existencia y queda ese remanente —de COP 1,1 billones— para hacer un mega proyecto en La Mojana, que debe ser una solución estructural para los constantes desbordamientos que vive esta población", sostuvo Carrillo.

Además, Carrillo afirmó que durante su administración se encontró una consultoría por un valor de COP 56.000 millones, estructurada por la entonces subgerente de proyectos, Paola Miranda.

Después de denuncias externas que alegaban de un presunto favorecimiento dentro de la contratación, se revisó la información y se determinó que los contratistas no cumplían “por lo que ese proyecto se declaró desierto en diciembre”, concluyó Carrillo.

