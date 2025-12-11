Minigualdad responde por ejecución y polémicas alrededor de viceministro

El ministro afirmó que al iniciar en el cargo recibió un ministerio con el 6 % de la ejecución de su presupuesto. Foto: CESAR CARRION

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ministro de la Igualdad Juan Carlos Florián, habló sobre varios puntos sensibles que rodean al Ministerio de la Igualdad. Entre ellos mencionó el tema de la ejecución del presupuesto, la polémica relacionada con Juliana Guerrero y la situación con Dumar David Guevara, quien habría insultado a la hija del presidente Petro.

Con respecto a la ejecución del presupuesto, el ministro afirmó que al iniciar en el cargo recibió un ministerio con el 6 % de la ejecución de su presupuesto. “Al día de hoy, a corte del 30 de noviembre de 2025, nosotros tenemos una ejecución del 33 %”, afirmó Florián. Sin embargo, se refiere a una carga presupuestal de la reserva del presupuesto de 2024 sumada a la ejecución del presupuesto de 2025.

Lea: Gobierno Petro tiene siete meses para sortear un Congreso en campaña y salvar el Minigualdad

Esta cifra llega en medio de una situación compleja, luego de que la Representante a la Cámara, Catherine Juvinao, afirmara que el ministro estaba repartiendo información equivocada respecto a una ejecución presupuestal del 46 %, cuando realmente era de un 7 %, según Juvinao.

Al respecto Florián afirmó: “ella está revisando el portal de transparencia, donde aparece una cifra mucho más baja. Yo estoy ejecutando una reserva presupuestal del año 2024, y aparte el presupuesto 2025, y ese es el 33 % del que yo hablo a fecha de hoy”.

Le puede interesar: Nadia Blel renunció a presidencia del Partido Conservador: estas son las razones

En cuanto al tema de Juliana Guerrero el ministro afirmó que “ya se descartó totalmente su nombramiento”. Además, en cuanto a la polémica relacionada con el viceministro de la Igualdad, Dumar David Guevara, del que se revelaron chats en los que habría insultado a la hija mayor del presidente Petro, Andrea Petro, Florián confirmó que Guevara fue destituido de su cargo. “El ministerio pidió su renuncia, y efectivamente, ya no está en el Ministerio de la Igualdad”.

El Minigualdad lucha por sobrevivir en medio de escándalos y líos presupuestales. Como lo contó El Espectador, la institución ha estado envuelta en denuncias por acoso laboral, baja ejecución presupuestal, intentos de nombramientos sin experiencia y los manejos del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad.

Lea también: Vicky Dávila, Daniel Palacios y Aníbal Gaviria presentaron sus firmas ante la Registraduría

Si no se llega a un acuerdo en el Congreso antes del 20 de julio de 2026 —fecha límite fijada por la Corte Constitucional— en el que se logre tramitar nuevamente la ley que le dio vida al Ministerio de la Igualdad, la cartera podría desaparecer.

Ante la falta de quorum, el debate sobre el ministerio se ha aplazado varias veces. Al respecto Florián afirma que tienen “esperanza en que vamos a poder tener un Ministerio para la Igualdad y Equidad. Yo creo que el Congreso debe reconocer la importancia de este ministerio, que es un ministerio de país. Ya no es un ministerio de gobierno, es un ministerio que se encarga de la política pública social en Colombia”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.