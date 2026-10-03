Esta es la ruta que le falta al presupuesto de 2027 para aprobarse: le quedan 18 días

La carrera contra el tiempo para la aprobación del presupuesto de 2027 inició en el Capitolio Nacional. El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se juega el monto con el que tendrá que maniobrar el funcionamiento del Estado y la ejecución de sus principales apuestas en lo que ha llamado la búsqueda por una "patria milagro". Son COP 634,9 billones los que se encuentran en revisión a detalle del Legislativo y que tienen que ser discutidos en cuestión de días para quedar en firme en este mismo mes.

Y es que la ley indica que hasta el próximo 20 de octubre hay plazo para que este monto reciba la luz verde tanto de Senado como de Cámara. De no hacerlo, este monto tendría que ser expedido vía decreto, como ya ha sucedido con anterioridad y que fue el común denominador en los últimos años del gobierno Petro. Sin embargo, la apuesta del Gobierno y su ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, es lograr esos acuerdos en el Capitolio.

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A ese lapso establecido por ley, se le sumará un punto que jugará en contra de los intereses tanto del Capitolio como de la Casa de Nariño: la suspensión de actividades por la semana de receso. Y es que los congresistas tendrán una semana sin actividades, algo que retrasará de forma significativa la agenda tanto de proyectos como de debates de fondo. Allí quedará el caso del presupuesto, que perdería una de sus semanas clave para discusión justo cuando en los pasillos del Legislativo se ahondan en discusiones sobre las modificaciones en rubros de varias entidades.

En ese contexto, la aprobación de ese monto solo dispondría de una semana. Aunque en la Cámara ya se dio un primer paso, la discusión de fondo no se ha dado. En efecto, quedan nada más y nada menos que las discusiones que se tendrán que surtir sobre más de 1.000 proposiciones de congresistas sobre este presupuesto. Varias de ellas piden ajustes en ministerios como Salud, Deporte o Minas y Energía, algo que, el ministro Gómez ha dicho, elevaría el monto en más de COP 150 billones. El jefe de la cartera ha señalado que no existen fuentes de financiación para tal fin. Es más, el monto que se aproxima a los COP 635 billones ya cuenta con un déficit sustancial que se suplirá con deuda.

🧵 🇨🇴En plenaria de Cámara, durante el debate de Presupuesto, el ministro @miguel_gomez_m recordó a la bancada de oposición la situación en la que Gustavo Petro dejó al país y cuestionó que se pidan más recursos sin discutir qué pasó con el dinero público durante ese gobierno. pic.twitter.com/hztwJUoPuD — MinHacienda (@MinHacienda) October 1, 2026

Ahora bien, es clave señalar que el proyecto ya contiene reducciones. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tendría un recorte de COP 170.000 millones, distribuido entre funcionamiento e inversión. En Transporte se planteó una reducción de COP 15.600 millones en los aportes previstos por la Aeronáutica Civil para el Aeropuerto del Café, mientras que el sector Planeación tendría COP 13.500 millones menos en recursos de inversión.

Entre los principales cambios aparece un traslado de COP 2 billones desde la sección del Ministerio de Hacienda hacia Salud y Protección Social. Además de adicionar COP 100.000 millones para la Rama Judicial, destinados a cubrir faltantes asociados al ajuste de la bonificación judicial, y COP 99.100 millones para el sector Deporte y Recreación.

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