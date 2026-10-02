Pacto Histórico trazó estrategia para hacer frente a políticas de gobierno De la Espriella

El Pacto Histórico ya se encuentra listo para poner en marcha su estrategia política y poder hacer frente a las políticas del gobierno de Abelardo de la Espriella. El principal partido de oposición ha seguido delineando los puntos con los que defenderán el legado del expresidente Gustavo Petro y que compromete, como sucedió en el pasado, un fuerte componente de las calles a pesar de los nuevos lineamientos que se buscan establecer en el Ejecutivo para regular las manifestaciones.

La fuerza que acoge a los partidos de izquierda se sigue organizando precisamente bajo los lineamientos de Petro, acompañados, además, de la presencia de Iván Cepeda, quien quedó segundo en la contienda presidencial con 12,6 millones de votos. Esos dos liderazgos -uno desde su retiro de la Presidencial y el otro ocupando la curul del estatuto de la oposición- han marcado la línea a seguir en los próximos meses para defender temas como la reforma pensional, la reforma laboral o los procesos de entrega de tierras de los últimos cuatro años.

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Y tras unos meses de establecer la ruta y las figuras que marcarán la parada, ya se han definido esos lineamientos a implementar de forma inmediata ante el accionar del nuevo gobierno. En diálogo con El Espectador, el senador Iván Cepeda reveló los primeros puntos de ese plan que ya se ha puesto en marcha en las filas del Pacto Histórico. En esa línea, el principal componente será desde las calles, al que se apostará nuevamente como medida frente a políticas como la aspersión aérea para fumigación de cultivos de uso ilícito, una mayor uso de la fuerza en las movilizaciones o la posibilidad de explorar la técnica de fracking para la extracción de gas y petróleo.

"Sí, hay movilizaciones, pero no necesariamente unidas al tema electoral. Hay una muy clara razón y es la política que está llevando a cabo este Gobierno, que va a activar las movilizaciones, y no porque así lo quiera el Pacto Histórico o simplemente porque por decreto así lo fijemos nosotros, sino porque es lo que corresponde", afirmó Cepeda a reporteros de este diario. Según remarcó el senador, "la gente va a salir a defender sus derechos y lo va a hacer de manera legítima".

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Este sábado, 3 de octubre, estaré en la 7.ª clase de @EscuelaSemilla, conversando sobre la revolución ética en el ejercicio político.



La clase será presencial y también podrá seguirse de manera virtual.



Inscripción previa:… pic.twitter.com/UP0QRb2TkF — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) October 1, 2026

Cepeda también aprovechó para cuestionar el borrador de decreto presentado por el Ministerio del Interior en el que se plantean nuevos lineamientos para regular el ejercicio de la protesta. El senador, al igual que el grueso de su bancada, señalan que esto podría terminar en la violación de un derecho fundamental y derivar en en casos de violencia contra manifestantes tal cual sucedió en los paros del 2019 y 2021. "Aprovecho aquí para rechazar todas las medidas que se está inventando este Gobierno para limitar, criminalizar y censurar la protesta de los ciudadanos. Ese es un derecho constitucional", señaló.

Acto seguido reveló otra de las herramientas con las que el Pacto ejercerá su oposición al gobierno De la Espriella, pues dijo "nosotros vamos a demandar los decretos y las decisiones que consideremos que riñen con ese derecho democrático". Y es que en la izquierda se ha entendido que el aparato judicial podría ser una salida oportuna para ejercer presión a esas nuevas políticas que toman forma en la Casa de Nariño. Ahora bien, para poder hacer uso oportuno de esta herramienta tendrían que acudir al Consejo de Estado, todo luego de la derogatoria del decreto que permitía que las tutelas contra las acciones presidenciales pudiesen ser revisadas por jueces de la República.

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