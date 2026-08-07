Esta ha sido la agenda de reuniones bilaterales lideradas por De la Espriella y Restrepo

El presidente Abelardo de la Espriella recibió a la delegación de Israel en Barranquilla, mientras que José Manuel Restrepo estuvo con varios invitados en Cali. Foto: El Espectador

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella y su vicepresidente, José Manuel Restrepo, lideraron numerosos encuentros con las comitivas internacionales que acudieron a su ceremonia de posesión este 7 de agosto. Las citas se llevaron a cabo, en su mayoría, en la ciudad de Cali, donde se realizará este acto.

Y es que dando continuidad a la nueva política de relacionamiento internacional, tanto el nuevo mandatario como su mano derecha, el vicepresidente Restrepo, recibieron a las diferentes delegaciones para dar los primeros pasos en la nueva hoja de ruta de la diplomacia colombiana. La estrategia comprende acuerdos en materia de seguridad y comercio.

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En efecto, desde Barranquilla De la Espriella recibió a varias comitivas, especialmente la liderará por Gideon Sa’ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Esa cita fue el primer encuentro formal del nuevo jefe de Estado con representantes del gobierno de Benjamin Netanyahu.

Esa misma comitiva, también se reunión con Restrepo en Cali, donde se abordaron temas clave relacionados a la estrategia comercial y de seguridad que tendrán los dos países ahora que restablecerán sus relaciones. Cabe señalar que esa relación se suspendió durante la administración Petro tras la ofensiva en Palestina.

Durante la jornada de este viernes la agenda ha sido apretada. Restrepo recibió a la delegación de los Estados Unidos encabezada por el fiscal interino Todd Blanche. “Escuchar el respaldo del presidente Donald Trump, su compromiso de trabajar hombro a hombro con Colombia y su convicción de que compartimos los mismos valores nos llena de esperanza, pero, sobre todo, de un profundo sentido de responsabilidad”, dijo Restrepo del encuentro.

En misma medida también se reunió este 7 de agosto con la delegación de Brasil designada por Luiz Inácio Lula Da Silva. Sin embargo, esa agenda también tuvo numerosos encuentros el día jueves. Restrepo recibió a las delegaciones de Curazao, Corea del Sur, Perú y Alemania que, según dijo, “permitieron consolidar nuevas oportunidades de cooperación, inversión e integración, ratificando la decisión del nuevo Gobierno de fortalecer el relacionamiento internacional de Colombia desde el primer día”.

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“Colombia vuelve a abrirse al mundo con una agenda enfocada en resultados. Queremos fortalecer nuestras relaciones con aliados estratégicos, atraer inversión, generar empleo y construir oportunidades para todas las regiones del país. Esa es la visión de la Patria Milagro que liderará el presidente Abelardo de la Espriella”, afirmó el vicepresidente electo José Manuel Restrepo.

La jornada comenzó con la reunión con el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, quien manifestó su satisfacción por acompañar a Colombia en un momento histórico como la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. Allí exploraron la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo de conectividad aérea que facilite los viajes entre Colombia y Curazao, fortalezca el turismo y abra nuevas oportunidades comerciales para productores, emprendedores y empresarios de ambos territorios.

Posteriormente, el vicepresidente electo sostuvo una reunión con el canciller del Perú, Luis Fernando Galarreta, con el propósito de seguir profundizando la relación bilateral y fortalecer los mecanismos de integración regional. Durante ese encuentro establecieron una hoja de ruta para avanzar hacia la realización de “un nuevo Gabinete Binacional y dar un renovado impulso a la Comunidad Andina y a la Alianza del Pacífico, con una agenda enfocada en facilitar el comercio, atraer inversión, mejorar la conectividad, fortalecer la cooperación en seguridad y promover el desarrollo de la frontera amazónica”.

También hubo encuentro con Christian Wulff, expresidente federal de Alemania y representante del Presidente Federal, quien viajó especialmente a Colombia para asistir a la ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, como una muestra del interés de Alemania en fortalecer la relación bilateral. En ese diálogo las dos delegaciones revisaron una agenda de trabajo “orientada a atraer una mayor inversión alemana al país, ampliar la cooperación en transición energética, innovación, seguridad y protección del medio ambiente, así como fortalecer el intercambio académico, científico y tecnológico entre ambas naciones”.

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Al término de los encuentros Restrepo celebró cada una de las reuniones y aseguró que “el Gobierno de Abelardo de la Espriella continúa consolidando una política exterior orientada a fortalecer la confianza internacional en Colombia, atraer inversión, ampliar las oportunidades de cooperación y construir alianzas estratégicas que impulsen el crecimiento económico y el desarrollo social del país”.

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