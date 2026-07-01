Así está conformado el equipo de De la Espriella para empalme con gobierno Petro

Junto a José Manuel Restrepo durante la entrega de credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030 Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El proceso de empalme entre la saliente administración de Gustavo Petro y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, dará inicio formalmente este jueves 2 de julio en la Casa de Nariño. Para iniciar con este procedimiento que ha generado nuevos choques políticos, las cabezas de la nueva jefatura de Estado conformaron un comité de 22 equipo con los que recibirán informes para detallar cómo iniciará el mandato de De la Espriella el próximo 7 de agosto.

Los equipos ya tomaron forma y cuentan con exministros, exfiscales y expertos en diversos sectores. Dentro de materias clave como Hacienda, el líder de ese bloque de empalme será Miguel Gómez Martínez, a quien De la Espriella ya designó como nuevo ministro en esa cartera que hoy está en manos de Germán Ávila Plazas.

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Ese equipo cuenta con otras tres caras que coordinarán, junto con Gómez, la transición entre administraciones. Juan Fernando Lucio, Ana Monsalvo y Oscar Franco complementarán ese empalme, uno al que De la Espriella y Restrepo han dado prioridad y por el que hablan de realizar una auditoría forense.

Otra cartera que ya tiene fichas concretas es la del Interior y Gobierno, que será liderada por Rodrigo Lara Restrepo, quien será el ministro de esa cartera de Abelardo de la Espriella. Lara se acompañará en este proceso de empalme con el abogado Hitler Russo Chaverra y la exgobernadora del Atlántico Elsa Noguera.

En materia de Agricultura y Desarrollo Rural aparece la figura de Indalecio Dangond, analista y empresario del sector agro, será quien lidere el empalme en esa materia y que se acompaña de Myriam Carolina Martínez o Juan Manuel Villegas. En el sector Defensa es el General (r) Jorge Mora quien realice la transición de mandato con el actual ministro, Pedro Arnulfo Sánchez.

Sobre el sector Ambiente es Fabio Arjona la cabeza del equipo de empalme; en Justicia sume el liderato el abogado Iván Cancino; para el sector Educación lo hará la exfiscal Vivane Morales; en Salud estará un equipo conformado por Iván Sánchez, Katherine Garzón, Paulo Echeverri y Marcela Montealegre, quienes ya tuvieron primeros contactos con actores del sistema con miras a determinar los puntos para atajar la crisis que atraviesa el sector.

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Comercio, Industria y Turismo tiene a Manuel Fernández, Jaime Uribe, José Caballero y Juliana Villegas, pero además podrían integrarse otros nombres en este caso y al que incluso se ha llegado a vincular el del exsenador liberal Mauricio Gómez Amín. En Deporte estará Felipe Gaitán.

El líder del sector Energía es José Miguel Saab; en Transporte Juan Camilo Ostos; para Tecnologías e Información aparece Lorena Angarita; en Vivienda Andrés Pacheco; Mariana Pacheco para la cartera de Relaciones Exteriores; en Trabajo sería Cristian Halaby; Andrés Barreto para el Dapre; y Patricia Martínez en Ciencia, Tecnología e Información.

Los nombres que aparecen en el organigrama del gobierno entrante resultan fundamentales, pues estos tendrán que entenderse de forma directa con las respectivas cabezas de cada ministerio. Según dijo Germán Ávila, ministro en funciones delegatarias, “el empalme se rige por la ley 951 de 2005 y allí se establecen unos procedimientos y unas mecánicas que deben ser entregadas por parte del Gobierno saliente al Gobierno entrante”.

En ese sentido, el actual MinHacienda dijo en este procedimiento “tendrá, a su vez, una referencia en cada uno de los ministerios en los cuales se realizarán mesas de trabajo para realizar el respectivo empalme”. Y sobre la controversia desatada en varios sectores, Ávila dijo que “el empalme no es un debate político, no es un debate de modelos económicos y sociales; es una entrega de información que hará el gobierno saliente al gobierno entrante”.

Sobre el sector Defensa, además del General (r) Jorge Mora, el equipo de De la Espriella y Restrepo desplegaron un equipo mayor para la verificación en materia seguridad. Y es que, según se detalló en su organización, habrá un encargado por cada dependencia del Ministerio de Defensa. En ese sentido, Mora liderará el equipo de empalme, pero se verá respaldado por Ruddy Arias, que recibirá información del despacho ministerial; el Mayor (r) Alberto Sepúlveda que lo hará de la Secretaría General; o Jorge Humberto Jerez Cuellar, general en retiro que solicitará información clave en la Secretaria del Gabinete.

En cuanto a las Fuerzas Militares los designados serán: general (r) Mauricio Moreno en el Comando General de las Fuerzas Militares; general (r) Wilson Chavez en el Ejército Nacional; Paulo Guevara en la Armada Nacional; el general (r) Iván Hidalgo en la Fuerza Aeroespacial; y el mayor general (r) Luis Enrique Mendez.

¿Cuándo empieza el empalme?

Tras la presentación de su equipo el pasado martes en la Universidad Sergio Arboleda, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo tendrá un primer encuentro formar en la Casa de Nariño con el ministro Ávila Plazas. Esa cita tendrá lugar este jueves 2 de juio en la Casa de Nariño, encuentro con el que se dará instalación formal a un empalme del que ya existen leves contactos entre las partes.

Eso sí, todo parece indicar que no habrá una fotografía oficial entre el saliente mandatario, Gustavo Petro, y el presidente electo Abelardo de la Espriella. Ese acto se había presentado en todos las transiciones de mandato previas, incluyendo una cita entre Iván Duque y Petro, justo cuando el hoy jefe de Estado resultó ganador en las elecciones de 2022.

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Durante los preparativos de transición varios sectores han asegurado la importancia de la transparencia que deben asumir los dos sectores. En primera instancia, una circular conjunta emitida entre la Procuraduría y la Contraloría aseguró que este “se trata de un deber que no admite excepciones y cuyo incumplimiento puede dar lugar a las investigaciones establecidas por el ordenamiento jurídico”.

Por lo anterior los dos órganos de vigilancia y control dijeron que “las entidades comprometidas y las medidas que debían mantenerse, ajustarse o articularse para asegurar la continuidad de la gestión pública”. Además, aseguraron que “se recomienda al gobierno saliente verificar que la totalidad de los contratos suscritos, ejecutados, liquidados y aquellos que se encuentren en curso hayan sido publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP. En todo caso, debe entregarse a la administración entrante información clara, completa y actualizada sobre los contratos cuyo plazo de ejecución esté próximo a vencer y respecto de los cuales sea necesario estructurar nuevos procesos de selección”.

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