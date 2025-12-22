Estas son las movidas de Petro ante ola de violencia que podría afectar apuesta electoral

El presidente Petro y la cúpula militar. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Como lo contó este diario, en la Casa de Nariño tuvieron que realizar un cambio de prioridades en la agenda ante una nueva escalada violenta por cuenta de ataques terroristas de grupos armados. Aunque el Ejecutivo tenía planeado cerrar el 2025 mostrando gestión, ahora deberá atender los cruentos hechos violentos que dejan varias víctimas de la fuerza pública en pleno diciembre.

El propio mandatario habló de la figura de la urgencia manifiesta para meterse de lleno en un primer paquete de medidas. Con esto, busca COP 1 billón para suministrar el sistema de protección antidrones que, según dijo, faltó en el ataque del ELN en Cesar que dejó siete militares muertos. No se descarta que parte de los recursos se busque con la emergencia económica que se decretaría en las próximas horas.

Según confirmó El Espectador, la estrategia se definió en tres reuniones privadas que lideró el presidente Gustavo Petro esta semana en Palacio. La primera fue el consejo de seguridad del martes, la otra fue una reunión con ministros que se llevó a cabo el jueves y la tercera fue otro consejo de seguridad citado de manera extraordinaria este sábado 20 de diciembre, con varios jefes de cartera y la cúpula militar.

Tras la reunión, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció el regreso de las fumigaciones con glifosato en el país. El alto funcionario señaló que la medida se adelantará en aquellos sitios del país en los que los grupos al margen de la ley no solo contra el negocio del cultivo de hoja de coca, sino que obligan a las comunidades a adelantar esa actividad, para mantener su negocio ilegal.

“Donde las estructuras criminales obliguen a la población civil a cultivar hoja de coca, por ejemplo, se va a fumigar ahí también. Esa es la primera medida y creo que es la más importante”, aseguró Benedetti tras la cita en la que se analizaron los graves hechos de orden público de los últimos días, como los ataques a la fuerza pública en Aguachica (Cesar) y Buenos Aires (Cauca).

En ese mismo encuentro, Petro y sus funcionarios determinaron que hubo fallas en la estrategia militar, desde los anillos y las garitas donde se perpetraron los atentados en Buenos Aires y en zona rural de Cesar. “Este ataque terrorista se dio de alguna manera a la limitación, a una debilidad que pudo haberse dado en inteligencia para conocer anticipadamente en qué momento y por dónde se estaban concentrando estos criminales”, señaló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Entre tanto, el Gobierno sigue recibiendo cuestionamientos desde las regiones por las fallas en las políticas de paz y seguridad. “Al gobierno de Gustavo Petro le quedó grande el país y la seguridad de los colombianos. ¿Dónde está el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado para tomar el control y proteger la vida, la honra y los bienes de esos uniformados y de los civiles?”, aseguró el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Críticas similares han llegado desde Valle, Meta y otros departamentos.

El jefe de Estado defendió su gestión e incluso este viernes, durante un evento de sustitución de cultivos, frente a varias delegaciones diplomáticas, destacó su manera de luchar contra las drogas, la misma que lo tiene en medio de un fuerte choque con Estados Unidos. Por ahora, todo indica que el Gobierno deberá cerrar este convulso 2025 apagando los incendios de seguridad y políticos tras la escalada de violencia en varias regiones.

