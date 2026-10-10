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Derecha e izquierda miden sus fuerzas en las calles y con la regulación de las protestas

El anticipado pulso por el poder regional se calienta con las marchas del 14 de octubre próximo. Ya hay nuevos protocolos para que la Policía actúe en casos de violencia. ¿Qué está en juego entre dos fuerzas que tensionan el debate público?

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Redacción Política
Lo que busca la izquierda es revivir las manifestaciones que se dieron durante 2021 y que catapultaron su campaña en 2022. El Gobierno tiene su estrategia de atención (imagen de referencia).
Lo que busca la izquierda es revivir las manifestaciones que se dieron durante 2021 y que catapultaron su campaña en 2022. El Gobierno tiene su estrategia de atención (imagen de referencia).
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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El país está a punto de volver a atestiguar una campaña electoral mediada por las calles. La izquierda, que quiere que las regionales de 2027 sean la primera parada hacia un eventual retorno al poder, las comenzó a agitar justo cuando el presidente Abelardo de la Espriella completó sus primeros dos meses al frente de la Casa de Nariño. Y, como también es consciente del duro debate político que se anticipó, respondió en los términos de una derecha que quiere que su proyecto político se extienda más allá del próximo cuatrienio.

La primera…

Por Redacción Política

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Comentarios
  • Mario(16018)Hace 10 minutos
    El cinismo del petrocepedismo no tiene límites: van a protestar por el desastre que ellos mismos dejaron!
  • antonio(7747)Hace 27 minutos
    Todos a marchar y a pedirle a petro que devuelva los $ 10 mil millones que se ROBO de los fondos de la nación para pagarle a sus abogados para que lo saquen de la OFAC. Le hicieron conejo, le tumbaron el billete y lo dejaron en la lista. Tambien a pedir que investiguen la corrupción de Verónica Alcocer y a los verónicos. Todo a sabiendas y conocimiento de Petro. LA ESPAñOLA, EVA FERRER, AMIGA INTIMA DE VERONICA DESTAPO LA OLLA PODRIDA.
  • javier(96673)Hace 28 minutos
    Ojo con las infiltraciones de la extrema derecha. Es un viejo truco para desacreditar las justas causas de las movilizaciones.
  • antonio(7747)Hace 46 minutos
    Si las marchas van a ser pacíficas como fueron las marchas multitudinarias, tanto nacionales como internacionales del 2008 en contra de las farcs, bienvenidas, donde no hubo ningún tipo de disturbios. Todos sabemos en que terminan las marchas convocadas por Petro, Bolivar o Cepeda
  • Luis(71001)Hace 1 hora
    Dicen que "los eventos de protesta y conflicto manifiesto" aumentaron de 1427 en 2022 a 4039 en 2025, esta cifra muestra un fortalecimiento de la democracia. En cambio no dicen en cuanto disminuyeron las muertes, las lesiones oculares, ni los heridos, tanto entre manifestantes como de la fuerza pública. Al actuar responsable de la fuerza pública lo llaman debilitamiento y parálisis táctica. Aún tenemos amargos recuerdos del estatuto de Turbay Ayala.
  • MARIO DE JESUS(73776)Hace 1 hora
    De la teoría al hecho hay mucho trecho. El Gobierno es incapaz, nunca vencieron a los alzados en armas. Si en las actuaciones meten las patas, el Cristo se les voltea.
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