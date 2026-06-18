Reformas, choques institucionales y escándalos: así fueron los cuatro años del Congreso

Sesión de la Consulta popular hundida en el Congreso Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Este jueves finalizarán las sesiones ordinarias del Congreso y con ello han quedado clausuradas las actividades en el Legislativo. Su cierre pone fin a un cuatrienio que ha estado marcado por un fuerte choque institucional con el primer gobierno de izquierda en la Casa de Nariño representado por Gustavo Petro, escándalos de corrupción y una constante disputa en terrenos judiciales que permeó el debate político. Pero este periodo también se caracterizó por poner la lupa en discusiones de fondo para la aprobación de proyectos y que dejó un balance final aproximado a 320 leyes aprobadas y sancionadas.

Era la primera vez que un mandatario de izquierda obtenía las llaves de la Casa de Nariño. Petro llegó a la Presidencia con un programa en el que proponía realizar cambios estructurales en salud, educación y redistribución de la tierra, entre otros. También era la primera vez que ese espectro político dejaba los petos de la oposición para ponerse en la orilla oficialista; mientras que el Centro Democrático, saliente partido de gobierno, tenía que volver a terrenos que exploró durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos. Eso sí, lo harían con una menor representación tanto en Senado como en la Cámara.

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Hoy, cuatro años después, el balance que desde el propio gobierno dan es agridulce y con la sensación de que pudo haber sido mejor. Y es que en esta última semana de sesiones la Casa de Nariño vio cómo la jurisdicción agraria se hundía en la Cámara, mientras que el Ministerio de la Igualdad se quedaba sin margen de maniobra para su subsistencia. Esta situación fue producto de una ruptura de relaciones que por más de ocho meses resaltaban por la ausencia del Ejecutivo y tras más de un año de tensiones y constantes discusiones.

Este panorama fue el resultado de una serie de disputas en el que las calles fueron fundamentales y utilizadas a favor del gobierno. La estrategia de acudir a una consulta popular para presionar la aprobación de la reforma laboral, derivó en un desgaste que el Legislativo cobraría meses después al gobierno. La elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional fue una derrota de la que la Casa de Nariño no se pudo levantar.

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Según dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti a El Espectador, “desde el 3 de septiembre el presidente Petro quiso alejarse del Congreso”. En ese sentido el jefe de la cartera política señala que a partir de esa fecha las decisiones de las leyes quedaban en manos de los 293 legisladores, quienes finalmente no dieron su brazo a torcer. En ese camino proyectos como la jurisdicción agraria, la ley de las culturas, la prohibición del fracking, entre otros, se hundieron.

En esa misma semana, más de una treintena de proyectos de origen parlamentario vieron la luz verde tras semanas de estar estancados por falta de discusión. Aquí los acuerdos entre bancadas fueron claves, a pesar de las marcadas diferencias, la campaña presidencial y la dificultad para conformar el quórum de las sesiones. Iniciativas como la erradicación y prevención de la mutilación genital femenina, la ley Jineth Bedoya, el refuerzo a medidas para la prevención de la trata de personas o la ley nuclear fueron algunas de las iniciativas que están próximas a convertirse en leyes.

estos cuatro años los pasillos del Capitolio se convirtieron en el escenario de una novela con subidas y bajadas que inició con un gobierno de conciliación con los partidos tradicionales que tuvo de aliados en la Alianza Verde, liberales, conservadores y La U en ambas cámaras. Todo estaba dado bajo la promesa de un “acuerdo nacional” que intentaría construir consensos sobre reformas estructurales.

Entre las victorias de la “luna de miel” entre el Ejecutivo y Legislativo estuvieron la reforma tributaria del primer ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien logró una ley de financiamiento para recaudar COP 20 billones en los cuatro años de mandato, gravando especialmente al sector extractivo y a las mega ricos. La ley que marcó la política de Paz Total para negociar con el Eln, disidencias de las Farc y bandas criminales; la creación del Ministerio de Igualdad; el Plan Nacional de Desarrollo; la ratificación del Acuerdo de Escazú y la primera parte de la ley agraria fueron algunas iniciativas que también vieron avances positivos.

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No obstante, los problemas de este tormentoso matrimonio iniciaron a solo ocho meses del arranque. Líderes del liberalismo, conservadurismo y La U trazaron sus “líneas rojas” sobre la reforma a la salud, una de las banderas principales de este gobierno, al negarse a eliminar el modelo mixto y replantear el papel de las EPS. Petro también se negó a ceder en ese texto, lo que inició un divorcio con las casas tradicionales, que aún ocupaban asiento en su coalición de gobierno. Aun así, muchos respondieron a los intereses del gobierno hasta los últimos días, aunque terminaron de ser suficientes para superar todas las apuestas.

En respuesta, el mandatario nacional provocó el primer remezón ministerial e inició una estrategia en el edificio de enfrente al intentar conseguir el voto “uno a uno” de los congresistas, en cabeza del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Con su llegada intentó acercar a un sector del Partido Liberal a las arcas del petrismo y negociar los votos directamente con los congresistas.

Esta estrategia que le ayudó a pilotear un Congreso en confrontación y una coalición que se caía a pedazos, terminó con uno de los efectos colaterales que mancharía su gobierno para siempre: el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) por parte de los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla. El escándalo de corrupción estalló cuando se conoció que estos funcionarios, con ayuda de la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, le habrían presuntamente entregado a los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, entre COP 3000 millones y COP 1000 millones, respectivamente, para poder agilizar el trámite de la reforma a la salud y la pensional.

Mientras Name y Calle terminaron en la cárcel y continúan en esta tras aceptar un preacuerdo con la justicia; Velasco y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla estuvieron tras las rejas pero salieron por vencimiento de términos este año. A esta larga lista de funcionarios implicados se suman el prófugo de la justicia, Carlos Ramón González, quién dirigía el Dapre en ese entonces; así como varios congresistas que se encuentran en indagatoria ante las cortes.

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Para esas fechas la confrontación aumentó y la sombra del escándalo sentenciaron el proyecto insignia del gobierno: la reforma a la salud. Tras meses de intentos de conciliación, el 3 de abril de 2024 la Comisión Séptima del Senado le dio la estocada final con una votación que pedía su archivo a partir de 9 votos a favor y 5 en contra. Aun así, Petro logró una de sus mayores victorias semanas después, en junio de ese año la Cámara aprobó con un “pupitrazo” la reforma pensional, esto al acoger el texto avalado en el Senado sin realizar modificaciones ni un debate exhaustivo. Por eso ese proyecto está en vilo y la Corte Constitucional en cuidados intensivos.

Los ruidos alrededor del trámite de esa reforma, la disputa por el modelo de salud y los primeros señalamientos en el escándalo de la Ungrd cobraron la cabeza de Velasco y derivaron en la llegada de Juan Fernando Cristo. El exministro ya conocía el funcionamiento de las relaciones con el Ejecutivo y llegaba con una agenda robusta: revivir esa reforma a la salud, lograr la aprobación de la reforma laboral y sacar adelante la jurisdicción agraria y la ley de competencias. De ellas, solo la agraria tuvo sus primeros pasos en el Legislativo.

Tan solo siete meses duró el paso de Cristo por el Ministerio del Interior, que si bien estaba sirviendo para aliviar tensiones, no daba los resultados esperados por el presidente. Fue por eso que en un nuevo timonazo llegó Armando Benedetti. El exsenador, aunque con diversos reparos de la oposición, evacuó la segunda reforma a la salud de la Cámara y logró poner entre la espada y la pared al Legislativo.

Viendo que la Comisión Séptima impidió el paso de la reforma laboral, una apelación y la propuesta de una consulta popular fueron el escenario final que rompió esas relaciones, pero que puso al Congreso, especialmente sectores de oposición, en una nueva línea de diálogo.

A pesar de ese contexto, la actividad en el Legislativo fue similar a la del Congreso que coincidió con la administración de Iván Duque. 320 leyes aprobadas entre 2022 hasta a fecha de publicación, respecto a las 332 que dejó el Congreso que se instaló en 2018. Eso sí, la cifra de este periodo podría aumentar, esto teniendo en cuenta que más de una docena de iniciativas vieron la luz verde en los últimos días de sesiones y solo esperan la firma presidencial para su promulgación.

Ahora, la renovación será por lo grande. Más del 60 % fue renovado en las elecciones del pasado 8 de marzo. El progresismo volvió a elegir la bancada mayoritaria con el Pacto Histórico, pero el Centro Democrático también recuperó terreno. Algunos tradicionales cedieron en su representación, pero seguirán siendo colectividades bisagra de cara al futuro de las leyes que se busquen pasar con un nuevo gobierno. Eso sí, la administración Petro tendrá aún posibilidades de extender su legado entre el 20 de julio y el 7 de agosto, cuando la Casa de Nariño reciba a su nuevo inquilino.

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