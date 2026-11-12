Esto dicen congresistas sobre lazos burocráticos y de poder en las UTL del Senado

El Espectador revisó cómo están conformados las 102 Unidades de Trabajo Legislativo que están en el Senado y cuál es el origen de algunos rostros que se encuentran ligados a estructuras políticas. En documentos a los que tuvo acceso este diario se registra la presencia de una amplia red en la participan familiares de políticos, exalcaldes o exfuncionarios que ocuparon algunos de los más importantes cargos en el Estado. Frente a esto, varios senadores respondieron sobre las funciones que cumplen estos funcionarios en su día a día en el…

El Espectador revisó cómo están conformados las 102 Unidades de Trabajo Legislativo que están en el Senado y cuál es el origen de algunos rostros que se encuentran ligados a estructuras políticas. En documentos a los que tuvo acceso este diario se registra la presencia de una amplia red en la participan familiares de políticos, exalcaldes o exfuncionarios que ocuparon algunos de los más importantes cargos en el Estado. Frente a esto, varios senadores respondieron sobre las funciones que cumplen estos funcionarios en su día a día en el Legislativo.

El senador Wilder Escobar (Alianza Social Independiente) señaló que David Julián Quintero Garavito, Secretario General de Gente en Movimiento, partido del exministro Mauricio Lizcano, fue designado en su unidad de trabajo por "sus actividades en el campo del derecho electoral, en asuntos legislativos y con manejo de partidos políticos". Además, señaló que Quintero Garavito está encargado de "elaboración de proyectos de ley y actos legislativos; la coordinación y elaboración de informes técnicos legislativos sobre los proyectos de ley sometidos a estudio".

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Escobar también se refirió a las funciones de María José Angelillis Osorio, hija de Diego Angelillis Quiceno, gerente de la Industria Licorera de Caldas y de Alfredo Odacid Valencia Dovale, exalcalde de Samaná e involucrado en el escándalo de “Las Marionetas”. Sobre Angelillis advirtió que cumple funciones relacionadas con la actividad legislativa y construcción de proyectos de ley, mientras que del exalcalde de Samaná señaló que es uno de los encargados de labores en territorio. "Participa de manera activa en el seguimiento, desde la región, de los asuntos de control político que adelanta el despacho", indicó el senador de ASI.

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De acuerdo con la norma, las UTL son las herramientas que permiten “una eficiente labor legislativa” y están detrás de la construcción de los debates de fondo en el Capitolio. Sin embargo, también han sido foco de escándalos por cuenta de expedientes que han tocado a algunos de sus integrantes.

La senadora Zandra Bernal (Centro Democrático) le señaló a este periódico las funciones de Jicly Mutis Isaza. Como registró El Espectador, Mutis fue la fórmula a la Cámara que Bernal quiso impulsar en las legislativas del pasado 8 de marzo. Fue alcalde de Puerto Boyacá y diputado por Boyacá. Bernal advirtió que "desempeña funciones de nivel técnico en la coordinación de estudios y análisis de proyectos de ley acompañando a nivel sectorial el impacto de la legislación propia de la comisión séptima".

Estas vinculaciones son revisadas por las autoridades administrativas del Congreso y tanto la Dirección Administrativa como la Secretaría General de la corporación validan que los integrantes de los equipos de trabajo cumplan con los requisitos legales y académicos de cada rango. También examinan que todos los relacionados en los equipos de los congresistas sean remunerados con base al presupuesto máximo asignado para cada UTL.

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En los sectores de izquierda, Alejandro Ocampo reencauchó a la exrepresentante Tamara Argote en su UTL con un salario de COP 17,5 millones. El senador del Pacto Histórico le confirmó a este diario que Argote es la coordinadora de su equipo legislativo. En la oficina del vicepresidente del Senado también figura Juan Manuel Chicango Castillo, exconcejal de Cali e hijo de la exrepresentante Nancy Denisse Castillo y el exconcejal Orlando Chicango. El senador opositor le dijo a este diario que Chicango es su coordinador para asuntos territoriales de Cali, donde el senador tiene arraigo.

Impuestos a la comida NO chatarra! Vaya, vaya…

La Ley de Rescate de Abelardo propone IVA del 19% a frutas, verduras, café, sal y otros alimentos básicos, mientras piensan bajarle impuestos a la chatarra y a las importaciones.

¿Gravar la alimentación saludable , productos… pic.twitter.com/9bsDFPm9Zk — Támara Argote (@tamaraargote) November 3, 2026

Sobre casos de exfuncionarios del gobierno Petro en las UTL, tres nombres ocupan un lugar en el equipo de trabajo del senador Ariel Fernando Ávila (Alianza Verde). Víctor José Paternina Novoa, Asistente grado 4 con un salario de COP 10.505.430, nombrado como viceministro de Energía el 30 de enero de 2026; Indira Cristina Portocarrero Ospina, directora de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) en el MinMinas y Carlos Eduardo Montoya Cely, exdirector de Seguridad Ciudadana en el Ministerio de Defensa con Pedro Arnulfo Sánchez a la cabeza. Al ser consultado por este diario sobre estos funcionarios, el senador dijo a este diario que "están en mi UTL para asistirme en mi trabajo".

Las vinculaciones descritas, en sí mismas, no representan una irregularidad, pues los congresistas están en libertad de conformar su equipo legislativo de la manera que consideren más adecuada. En todo caso, el rastro que encontró este diario sobre las redes en las UTL de congresistas, las cuales tienen unos filtros legales, sí marcan la influencia política de estos cargos que son clave en la confección de leyes en el país y que inciden en la agenda de los 102 senadores activos.

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