Así funcionan los acuerdos que firmaron De la Espriella y Rubio tras cita en Barranquilla

El balance del encuentro entre el presidente Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, tuvo aires positivos y culminó con la firma de dos acuerdos de entendimiento que entrarán en vigor durante los próximos seis meses en materia de energía nuclear y en el sector minero energético. Además, los denominados “Acuerdos de Barranquilla” comprenden tres ejes: seguridad, reconstrucción económica y prosperidad compartida. ¿En qué consisten esos acuerdos?

En primera instancia, los acuerdos proponen una serie de instrumentos que consolidan una agenda común para impulsar la seguridad energética, la transición energética, la competitividad industrial, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de capacidades institucionales. Así lo definió tanto la Cancillería colombiana como el Departamento de Estado, una vez fueron estampadas las firmas tanto de Rubio como del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar.

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En materia del acuerdo nuclear, este busca establecer un marco bilateral para la cooperación en el que Colombia considera el despliegue de energía nuclear para avanzar en la seguridad energética y profundizar la relación estratégica más amplia entre ambos países. Con ello pretenden apoyar la infraestructura nuclear civil y el desarrollo de la fuerza laboral de Colombia. Para su primera fase de implementación se iniciará la exploración de tecnologías nucleares estadounidenses, combustible, equipos y servicios. No obstante, todo ello se realizará manteniendo los más altos estándares de seguridad y no proliferación.

En ese sentido será clave la no proliferación, pues los países firman ese marco bilateral basado en las obligaciones del Tratado de No Proliferación y las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica. Aunque ni el presidente De la Espriella o el secretario Rubio entregaron mayores detalles al respecto, la oficina de Bula señaló que «el memorando abre un espacio de diálogo técnico, gradual y responsable sobre las posibles aplicaciones de la tecnología nuclear para la seguridad energética, la investigación científica, la formación de talento humano y el fortalecimiento regulatorio».

#Atención | El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Minas y Energía (@MinEnergiaCo) anuncian la suscripción de dos Memorandos de Entendimiento entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos, orientados a fortalecer la cooperación bilateral en… pic.twitter.com/1wsXtIHApG — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 8, 2026

Ahora bien, en cuanto a los memorandos minero energéticos se establecen marcos para la cooperación no vinculante y, tanto la Casa Blanca como la Casa de Nariño, afirmaron que “permitirá avanzar en intercambio técnico, atracción de inversión responsable, desarrollo de capacidades regulatorias y promoción de proyectos de interés estratégico para el país”. Para el desarrollo de estos acuerdos se establecieron puntos como garantías, préstamos, capital, acuerdos de compra, seguros o facilitación de regulaciones para identificar y financiar conjuntamente proyectos de minería y procesamiento.

Todo esto se empezará a desarrollar durante los próximos seis meses para «apoyar el conocimiento geológico, la identificación de oportunidades de inversión, el procesamiento con valor agregado, el reciclaje, la diversificación de cadenas de suministro y la adopción de altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza», señaló la Cancillería. De acuerdo con esa oficina, «esta agenda contribuirá a posicionar a Colombia como un socio confiable en cadenas estratégicas asociadas a tecnologías limpias, infraestructura eléctrica, baterías e industrias avanzadas».

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Los otros acuerdos entre De la Espriella y Rubio

Sin embargo, la cita no solo comprendió esos dos puntos que ya quedaron suscritos en el papel. En el encuentro también se estableció una hoja de ruta para el nuevo funcionamiento en los ejes de seguridad y comercio. En el primero, desde el lado colombiano se planteó el «Plan Patriota Siglo XXI», un programa para modernizar aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, defensa aérea, ciberdefensa y fuerzas especiales. La propuesta fue extendida por el presidente De la Espriella y tuvo un visto positivo por parte de Rubio.

«El presidente Trump está dispuesto a proveer todo lo que es posible para ayudar a Colombia a enfrentarse a esta amenaza», señaló el secretario de Estado en respuesta a una de las preguntas de El Espectador durante la conferencia de prensa posterior a la reunión con De la Espriella.

“Trump está dispuesto a proveer todo para ayudar a Colombia”: Marco Rubio sobre lucha contra narcos. Así lo confirmó el secretario de Estado en su respuesta a El Espectador. Dijo que el tema de aranceles se está negociando. pic.twitter.com/wdYyRBHzJj — El Espectador (@elespectador) September 8, 2026

Rubio agregó, además, que «el presidente (De la Espriella) habló abierta y públicamente sobre diferentes cosas: compras militares que quiera hacer, sistema de radares, sistema de inteligencia, todo lo demás que es necesario. Y nosotros estamos dispuestos y abiertos a cooperar en ese espacio. Así que el Departamento de Guerra está trabajando muy acerca con el nuevo gobierno sobre exactamente qué están pidiendo y cómo se puede proveer». Allí también se habló del denominado Escudo de las Américas y que tendría una de sus sedes de operación en Medellín.

Y en el mismo sentido advirtió que «esa relación entre Estados Unidos a nivel de seguridad nunca se suspendió y muchas de las mismas personas siguen ahí. Simplemente no tenían recursos y énfasis en los últimos años. En términos de lo que podemos hacer específicos, eso se trabaja a nivel del Departamento de Defensa, el Departamento de Guerra nuestro, con las autoridades colombianas».

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Asimismo, el apartado comercial también cobró importancia en este diálogo. Las partes señalaron que este primer contacto directo en suelo colombiano permitirá avances en materia económica para Colombia y uno de los temas que se puso sobre la mesa fue la reducción de aranceles impuestos a varios países del 12,5 % y que para el caso nacional, afecta especialmente a exportaciones de flores y manufacturas. Al respecto señaló que están trabajando en la revisión del caso, aunque «obviamente eso parte de un proceso legal no aplicado específicamente a Colombia, es a todos los países del mundo (…) deseamos dar comienzo a las negociaciones activas andando en este momento y esperamos que vamos a tener un resultado muy positivo para Estados Unidos y para Colombia también”.

De su parte, el presidente De la Espriella dijo que se propuso trabajar en mecanismos de inversión, cooperación y financiación, además de establecer un compromiso para ajustar el cinturón en materia fiscal, la reducción del gasto y abrir mejores condiciones para la inversión. La instalación de bases militares y la relación con Venezuela fueron otros de los puntos tocados en esta cita.

La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda (i), el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella; el secretario de Estado, Marco Rubio y su esposa Jeanette Dousdebes en Barranquilla. Foto: Joel_Gonzalez

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