Estos son los altos cargos que salieron en los primeros 100 días de De la Espriella

Los primeros meses de Abelardo de la Espriella han tenido varias salidas en sus carteras, direcciones de entidades y departamentos administrativos. Normalmente, las decisiones sobre los funcionarios son anunciadas por el jefe de Ejecutivo a través de sus redes sociales. En los primeros 100 días de su administración, han salido funcionarios por errores en trámites, cambios en manuales de funcionamiento y razones personales.

Jaime Uribe Tamayo renunció este viernes 13 de noviembre tras la publicación de los salarios asignados a los funcionarios del Fondo Milagro, que resultaron en un regaño público presidencial en el que se anunciaron “medidas correctivas”. "Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro no se compadecen con mi directiva de austeridad", señaló el presidente, que además afirmó que no autoriza los honorarios que estarían cobrando los funcionarios encargados de la instancia que manejará los recursos de la reconstrucción en las regiones afectadas tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

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Acabo de aceptar la renuncia del director del Fondo Milagro, tal cual la solicité, porque era lo correcto. Y en este gobierno hacemos lo correcto, así haya que tomar decisiones difíciles.



Cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato.… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 13, 2026

Rodrigo Lara, exministro de Interior

Rodrigo Lara salio de su cargo tras 75 días en el cargo, en medio del debate en Comisiones Primeras Conjuntas del proyecto de ley de sometimiento, que terminó siendo sancionada y firmada por su reemplazo, Alejandro Ordóñez. El exministro, por ejemplo, trabajó desde antes de su nombramiento oficial, como es natural para el encargado de la relación entre Ejecutivo y Legislativo en el primer año de gobierno. Sin embargo, este no fue el primer ministro que salió del gabinete de De la Espriella.

Viviane Morales, exministra de Educación

Viviane Morales fue la primera ministra que salió del gabinete y duró solo 28 días. Sin embargo, a diferencia del caso de Lara, Morales renunció por “motivos personales” y sin ningún error o escándalo público. Tanto Morales como Lara habían llegado al círculo del presidente en campaña y la exministra aterrizó allí con su esposo, Carlos Alonso Lucio, quien fue gerente programático del entonces candidato. Tres meses después de su salida, volvió al gobierno como comisionada para la Paz.

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Carlos René Montoya Muñoz, exdirector de Colpensiones

Carlos René Montoya Muñoz fue elegido presidente por su junta directiva el 18 de septiembre, pero no duró una semana en el cargo, pues el jefe de Estado le pidió la renuncia después de una presentación en la Comisión Séptima del Senado, argumentando que mostró “dificultades para responder con precisión sobre asuntos fundamentales relacionados con el presupuesto, el funcionamiento de Colpensiones y los retos del sistema pensional”.

Ricardo Valencia, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane)

Ricardo Valencia, exdirector del Dane, duró 26 días en el cargo. Salió, según fuentes cercanas al Gobierno, después de hacer una rueda de prensa en la que, respondiendo una pregunta, descartó que el gobierno del expresidente Gustavo Petro hubiera manipulado cifras desde esta institución. Esta salida estuvo marcada por la decisión del Gobierno de centralizar las comunicaciones en Presidencia.

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Camilo Noguera Pardo, exdirector del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)

Camilo Noguera Pardo, exdirector del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), perdió la designación por orden directa del presidente De la Espriella por una modificación del manual de funciones de la entidad sin conocimiento de la ministra de Cultura. La polémica se dio porque se modificó el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales del instituto para ampliar las opciones de formación académica para ocupar ocho puestos de nivel directivo, un par de semanas antes de que iniciaran las postulaciones.

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